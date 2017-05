ხატია ბუნიათიშვილი შერონ სტოუნთან და მერილინ მენსონთან ერთად

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khatia-buniatishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130826 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khatia-buniatishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130826 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khatia-buniatishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khatia-buniatishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130826) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2138) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130004 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-11 15:24:52 [post_date_gmt] => 2017-05-11 11:24:52 [post_content] => ქართველმა პიანისტმა ხატია ბუნიათიშვილმა ცნობილ რეჟისორ დევიდ ლინჩთან ერთად ფოტო გამოაქვეყნა, რომელმაც ჩვენი ყურადღება მიიქცია. მოგეხსენებათ, ლინჩი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ცნობილი რეჟისორია. მან ახლახან განაცხადა, რომ კინოდან მიდის. მანამდე კი მისი „ტვინ პიკსი“ გამოდის, 25 წლის შემდეგ, ლინჩმა სერიალის ახალი სეზონი გადაიღო, რომელიც პრემიერაც 12 მაისს შედგება. როგორც ცნობილია, ეს იქნება მისი ბოლო კინოპროექტი. სად შეხვდნენ ერთმანეთს ცნობილი ქართველი პიანისტი და სახელგანთქმული რეჟისორი, უცნობია. დღის ფოტო - დევიდ ლინჩი და ხატია ბუნიათიშვილი (ამაზე უკვე დავწერე). სულ რამდენიმე დღის წინ კი მივიღეთ ცნობა საქართველოს პრემიერმინისტრისგან, ეკონიმიკის მინისტრიდან, კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრიდან, რომ ისინი დახმარებას გაუწევენ წამოწყებულ საქმეს. ეს კონცერტი ეძღვნება მომავალ „წინანდლის ფესტივალს“, რომელიც 2019 წელს დაიწყებს ფუნქციონირებას. დიდი მადლობა ყველას! მოკლედ, 2017 წლის სექტემბერში ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრი, ფენომენალური მაესტრო ზუბინ მეტა და განუმეორებელი ხატია ბუნიათიშვილი ეწვევიან ჩვენს ქვეყანას. კონცერტზე დასასწრებად ინფორმაციას მოგაწვდით მაისში. სწორედ ახლა მიმდინარეობს ყველაფრის დაზუსტება“. [gallery link="file" ids="114480,114481,114482,114484,114485,114486"] [post_title] => ხატია ბუნიათიშვილი საქართველოში კონცერტს გამართავს! მსოფლიოში სახელგანთქმული პიანისტი ხატია ბუნიათიშვილი არასდროს მალავდა საკუთარ პოლიტიკურ სიმპათიებს. ის ყოველთვის ხაზს უსვამდა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ განსაკუთრებულ სიმპათიასა და პატივისცემას. მუდამ ამბობდა, რომ სააკაშვილი თანამედროვეობის გამორჩეული ლიდერია. ახლაც ოფიციალური ფეისბუქის" გვერდზე გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც აღნიშნავს, რომ მიშა გენიოსია. აი, რას წერს პიანისტი: "თქვენ გადაწყვიტეთ არ იბრძოლოთ. თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ამ მოცემულობაში გამოგეხატათ თქვენი აზრი - სწორი აზრი, რომელსაც არ მოუსმენენ, რომელიც მოცემულობას არ შეცვლის, რომელიც არ სცდება კონსპექტში ნასწავლ დემოკრატიას, მაგრამ ვერ მოუტანს ხალხს მშვიდობას, საკვებს. ვერც განათლებას. კონსპექტში ნასწავლი დემოკრატიაც საჭიროებს განვითარებას, ევროპაც საჭიროებს სიახლეს. სიახლეს გენიოსები ქმნიან. მიშა გენიოსია. ის დადის იმ ქუჩებზე, სადაც ჯერ ვერ დაიჭერენ. ციხეში არ მიდის არა იმიტომ, რომ ეშინია, არამედ იმიტომ, რომ იცის - ის არის მთავარი სამიზნე. იცის, რომ იდეას ვერ განახორციელებს, თუ თავად არ განახორციელებს. საკუთარი თავისადმი ფანატიზმი? არა, პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება. ის დადის ქუჩებში სკამის, სტატუსის, თანამდებობის გარეშე დარჩენილი. სხვაზე მეტს აკეთებს, მასზე მეტს ლაპარაკობენ. ბიუროკრატიას და წესებს პატივს სცემს, მათზე მაღლა დგას. ის თავისუფალია. დადის ცარიელი ჯიბით და მაინც მოიპოვებს საკვებს, რადგან ყველაფერში ნაყოფიერებას ხედავს. დადის ქუჩებში ხალხთან შესახვედრად, არა არჩევნების წინ, არამედ არჩევნების მოგების და წაგების შემდეგ. სისასტიკეა ადამიანის მხრიდან ულევი ენერგია, შემოქმედობითობა (და მისი განხორციელების უნარი) სიგიჟედ მონათლო. სასტიკია და თან საცოდავი ადამიანი, რომელიც ცდილობს ეს თავისუფლება გისოსებს უკან მოაქციოს. ზოგი ციხეს უსურვებს, ზოგიც "საგიჟეთს". დემოკრატია იძლევა თანაბარ პირობებს განვითარების და თავის გამოვლენის, მაგრამ ადამიანები განსხვავებულ პოტენციალს ავლენენ ამ მოცემულობაში. განსაკუთრებული პიროვნების და ნიჭიერების უარყოფა, ან სხვასთან გატოლების მიზნით მისი დაკნინება და საკუთარი თავის რეალიზების შესაძლებლობის დახშობა, დემოკრატიული მიდგომა კი არა, საბჭოური რეპრესიის პირდაპირი ნიმუშია. მიდი, მიშა, ყველაფერი წინ გაქვს!" ხატია ბუნიათიშვილი: "მიშა სააკაშვილი გენიოსია!"  