ხატია დეკანოიძე – მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შიში ძალიან დიდია როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს ხელისუფლებაში

„მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი ქვეყნის წარსული და ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი, თუ რა განაცხადა მან," - ასე გამოეხმაურა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ვიქტორ დოლიძე, მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ უკრაინის გენპროკურატურამ საქართველოში მისი ექსტრადირებისთვის დოკუმენტების შეგროვება დაიწყო. მინისტრის თქმით, სააკაშვილი მისთვის „თემა არ არის". „მიხეილ სააკაშვილი ჩემთვის თემა არ არის. ის არის ჩვენი ქვეყნის წარსული. ჩვენ ვართ მომავალზე, განვითარებაზე ორიენტირებული მთავრობა. არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რა განაცხადა მან," - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ოქლის ყოფილი გუბერნატორის, მიხეილ სააკაშვილის, ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ საქართველოში მისი ექსტრადირებისთვის დოკუმენტების შეგროვება დაიწყო. მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი ქვეყნის წარსული - ვიქტორ დოლიძე

მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას ახალ მოთხოვნებს უყენებს, რომელსაც მანამდე დაანონსებულ 29 ოქტომბრის აქციაზე წაიკითხავს. ეს აქცია კიევში, უკრაინის რადასთან, კარვების ქალაქში გაიმართება. მისივე თქმით, აქციის მონაწილეების პარლამენტის 7 ნოემბრის სხდომას დაელოდებიან და მათი მოთხოვნების შესრულებას მოითხოვენ. ახალ მოთხოვნებს შორისაა: პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე კანონის მიღება, ტარიფების გაყინვა, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტა, იარაღის შეძენა-შენახვაზე კანონის მიღება. კიევში, უმაღლესი რადას წინ ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული აქცია 17 ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ხელისუფლებას ახალ მოთხოვნებს უყენებს

მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. სარჩელი საიმიგრაცვიო სამსახურის უკანონო გადაწყვეტილებას უკავშირდება. „ჩვენ ახლა ამ საბუთებს გავასაჩივრებთ. რას გვეტყვიან, უცნობია, რადგან ისინი არც ერთ ნორმას არ იცავენ. მაგრამ ჩვენ შეგვაქვს სარჩელი მათი ქმედებების წინააღმდეგ, რათა შემდეგში მათ არა თქვან, რომ ჩვენი ვადა ამოიწურა. ჩვენ საიმიგრაციო სამსახურის წინააღმდეგ სარჩელი შეგვაქვს," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი გუშინ უთხრა. სააკაშვილმა უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. 