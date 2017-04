ხათუნა ჟორდანიასა და ზურა ხაჩიძის ტკბილი დუეტი (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zura-khachidze [1] => khatuna-djordania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125003 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zura-khachidze [1] => khatuna-djordania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125003 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => "ქუჩის ბიჭებმა" და აჩიკო მეფარიძემ, გერმანიის ქალაქ კარლსრუეში ორი დღის წინ კონცერტი გამართეს. საღამოს წამყვანი, დიზაინერი აჩიკო მეფარიძე იყო. შემოქმედებითი კოლექტივი გერმანიაში ზურა ხაჩიძის მეგობრის, სოფო ჭალაგანიძის მიწვევით გაემგზავრა. ღონისძიებას დაახლოებით 600 ადამიანი დაესწრო, რომელთა უმეტესობა ემიგრანტები იყვნენ. ზურა ხაჩიძე ბოლო დროს ხშირად მართავს კონცერტებს გერმანიაში, სოფო ჭალაგანიძის და ბესარიონ ეძგვერაძის ორგანიზებით, რისთვისაც შემოქმედებითი ჯგუფი მათ მადლობას უხდის. როგორც ზურა ხაჩიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, "ქუჩის ბიჭების" და აჩიკო მეფარიძის კონცერტები უკვე ევროპის სხვა ქალაქებშიც დაიგეგმა. ფოტოები [post_title] => ქართველი ვარსკვლავების კონცერტმა გერმანიაში ანშლაგით ჩაიარა ქართველი ვარსკვლავების კონცერტმა გერმანიაში ანშლაგით ჩაიარა საქართველოში კონცერტების გახმოვანების კუთხით რომ სერიოზული პრობლემებია, ამაზე ძალიან დიდი ხანია, საუბრები მიმდინარეობს. ძირითადად, პრობლემაზე ყურადღებას ქართველი მომღერლები ამახვილებენ, რომლებიც ჩივიან, რომ ხარისხიანად ცოცხლად გამოსვლა ჩვენს ქვეყანაში თითქმის შეუძლებელია. ამის შესახებ წერს ზურა ხაჩიძე, რომელმაც „ფეისბუქზე" პოსტი გამოაქვეყნა და მიუთითა იმ ხარვეზზე, რაც „Boyz II Men"-ის კონცერტს ახლდა თან. მომღერალი მიიჩნევს: „არ მინდოდა დამეწერა, მაგრამ უნდა დავწერო: ალბათ, ბევრი თქვენგანი იყავით „Boyz II Men"-ის კონცერტზე და ბევრმა შეამჩნიეთ, რომ გახმოვანება იყო კატასტროფა და ძალიან გაუჭირდა ჯგუფს და თან ისეთ გამოცდილ ჯგუფს, როგორიც არის „ბოიზ 2 მენი", დარბაზის აყვანა და გაოცება!!! ამის შემდეგ, როცა დაიწყებთ ქართველი მომღერლების კრიტიკას, გაითვალისწინეთ, თუ რამდენად რთულია საქართველოში სცენაზე დგომა, თან ჯგუფისთვის!!! რუბრიკიდან „დააფასე შენი ეროვნული მომღერალი". ერთხელ და სამუდამოდ გაუშვით საზღვარგარეთ ხმის რეჟისორი, ასწავლეთ, დადგით კონცერტებზე შესაბამისი აპარატურა!!! მერე მოგვთხოვეთ ბიონსეს ან „ქოლდფლეის" ხარისხი!!!" [post_title] => ზურა ხაჩიძემ „Boyz II Men"-ის კონცერტის გახმოვანება დაიწუნა ზურა ხაჩიძემ „Boyz II Men"-ის კონცერტის გახმოვანება დაიწუნა საზიზღარი მხარეა. ის არის პროფესიონალი ჟურნალისტი, მაგარი მეგობარი, კარგი დედა, სუფთა გულის ადამინი და გულწრფელი პოლიტიკური ლიდერი... გავაგრძელო? მე პირადად 15 ივნისს სამმართველოს დარბევის დროს, გავექეცი სპეცრაზმს, მოსაკლავად მომსდევდნენ და სწორედაც მის გარდა არავის მოვუკითხივარ დარბევის შემდეგ. მან გამომიყვანა ჩართული კამერით 9-სართულიანი კორპუსიდან, რომ არ მოვეკალი იმ მხეცებს! ამ წლების განმავლობაში მისი ლიკვიდაციაც კი შეუკვეთეს... განა ეს ცოტააა?! ვინმეს როგორ გიბრუნდებათ ენა და ამბობთ: „რა უნდა პატრიოტთა ალიანსს პარლამენტშიო“?! აღარ მინდა გაგრძელება... გოგომ რამდენი დარტყმა მიღო თავის თავზე, თქვენს და ჩვენს გამო. მძულს ყველა ის ადამიანი, ვინც ესე ფიქრობს, მოშორდით ჩემი ცხოვრებიდან, ვისაც ნაცები გემეტებათ პარლამენტისთვის და პატრიოტები არა... წარმატება მინდა ვუსურვო ჩემს გუნდს, თქვენ ნახავთ, თუ როგორი უნდა იყოს პარლამენტარი, ამას თქვენ „პატრიოტთა ალიანსი“ გაჩვენებთ! ხოლო ირმას, იმ ადამინებთან ერთად, ვინც მოხვდა პარლამენტში, წინსვლას ვუსურვებ. მე შევეცადე, ბოლომდე ვიბრძოლე, მთელი გული და რესურსი ჩავდე, მაგრამ სამწუხაროდ, ფულს და გამყიდველებს ვერაფერი დავუპირისპირე. ღმერთია მოწმე რამდენი ვიშრომეთ, მე და ჩემმა მაგარმა გუნდმა, ჩემმა ოჯახმა, ძმაკაცებმა. სამწუხაროდ, ძალას და ფულს ვერაფერი დაუპირისპირეთ... 3 000-მა კაცმა გულწრფელად დაგვიჭირა მხარი, უარი თქვა 30 ვერცხლზე იმ იმედით, რომ მისი და რაიონის მომავალი გადაერჩინათ. სხვათა შორის გაცილებით მეტია ჩვენი მხარდამჭერების პროცენტი, ვიდრე გამოქვეყნებული შედეგებია. პ.ს. ამაზე მეტის გაკეთება შეუძლებელი იყო სახელმწციფო მანქანის წინააღმდეგ მადლობა და მიყვარხართ!“ - აღნიშნავს ზურა ხაჩიძე. "ქუჩის ბიჭებმა" და აჩიკო მეფარიძემ, გერმანიის ქალაქ კარლსრუეში ორი დღის წინ კონცერტი გამართეს. საღამოს წამყვანი, დიზაინერი აჩიკო მეფარიძე იყო. შემოქმედებითი კოლექტივი გერმანიაში ზურა ხაჩიძის მეგობრის, სოფო ჭალაგანიძის მიწვევით გაემგზავრა. ღონისძიებას დაახლოებით 600 ადამიანი დაესწრო, რომელთა უმეტესობა ემიგრანტები იყვნენ. ზურა ხაჩიძე ბოლო დროს ხშირად მართავს კონცერტებს გერმანიაში, სოფო ჭალაგანიძის და ბესარიონ ეძგვერაძის ორგანიზებით, რისთვისაც შემოქმედებითი ჯგუფი მათ მადლობას უხდის. როგორც ზურა ხაჩიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, "ქუჩის ბიჭების" და აჩიკო მეფარიძის კონცერტები უკვე ევროპის სხვა ქალაქებშიც დაიგეგმა. ფოტოები

ქართველი ვარსკვლავების კონცერტმა გერმანიაში ანშლაგით ჩაიარა