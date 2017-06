ხავიერ ბარდემი ბრიტანული GQ-ს მთავარი გმირი გახდა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khavier-bardemi [1] => gq ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136635 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khavier-bardemi [1] => gq ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136635 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 803 [author] => ანჯელინა ჯოლისთან დაშორების შემდეგ, ბრედ პიტი ცნობილი გამოცემის გარეკანზე პირველად გამოჩნდა. ვარსკვლავმა ჟურნალ GQ-ს ფოტოსესიაში მიიღო მონაწილეობა და ერთდროულად მის სამ გარეკანზე აღმოჩნდა. ამასთან, პიტმა გამოცემას ინტერვიუც მისცა, რომლის დეტალებიც ნომრის გამოსვლამდე უცნობი რჩება. რაც შეეხება ფოტოსესიებს, ის 8 დღის განმავლობაში სხვადასხვა ლოკაციებში მიმდინარეობდა, მათ შორის „თეთრ ქვიშებზე", „ევერგლეიდსის" ეროვნულ პარკში, პიტის ლოს-ანჯელესის სახლში დ ა.შ. გულახდილი ინტერვიუც სწორედ ამ უკანასკნელ ადგილას ჩაიწერა. ცნობილია, რომ ჯოლისთან დაშორებაზე პიტმა პირველად სწორედ ამ ინტერვიუში ისაუბრა. ფოტოგრაფი რაიან მაკგინლი [gallery link="file" ids="127498,127499,127500,127501,127502,127503,127504,127505,127506,127507,127508,127509,127510,127511,127512,127532,127533,127534,127535,127536,127538"] [post_title] => ბრედ პიტის პირველი ინტერვიუ და ფოტოსესია ჯოლისთან დაშორების შემდეგ ცეცხლოვანი, ვნებიანი და იმპულსური ქალი. ბარდემის თქმით, სწორედ სილამაზესთან შერწყმულმა ტემპერამენტმა მოხიბლა ის. მსახიობი აღფრთოვანებით საუბრობს მეუღლეზე და აცხადებს, რომ მას აქვს ყველაფერი, რაც ქალისთვის არის აუცილებელი. შეგახსენებთ, რომ წყვილი 7 წელია ერთად ცხოვრობს და 2 შვილს ზრდის. როგორ შეუყვარდა ხავიერ ბარდემს პენელოპა კრუსი მონიკა ბელუჩი ჟურნალ GQ-ს თებერვლის ნომრის მთავარი გმირი გახდა. 52 წლის ლამაზმანმა მონაწილეობა სკანდალური ტერი რიჩარდსონის ფოტოსესიაში მიიღო, რომელიც საკმაოდ პროვოკაციული გამოვიდა. გადაღებისთვის ბელუჩიმ „გუჩის" ნახევრად გამჭვირვალე და Alberta Аerretti-ის ტოპ-ბიუსტი მოირგო. რეზულტატი მან „ინსტაგრამზე" გამოაქვეყნა. „როდესაც ახალგაზრდა ხარ, არაფრის კეთება არ არის საჭირო, ისედაც ლამაზი ხარ. ხოლო ასაკში შესვლის შემდეგ, შინაგანად ვიცვლებით, რაც სხვანაირად მიმზიდველს გვხდის. ჩვენ ვიგებთ, რომ ბედნიერება და ჰარმონია მოდის შიგნიდან და ის ვიზუალზე მნიშვნელოვანია. შესაძლოა, არ გვაქვს იმდენი ენერგია, მაგრამ თავს უფრო სრულყოფილად ვგრძნობთ" - განაცხადა მსახიობმა თავის ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში. [gallery link="file" columns="4" ids="106608,106609,106610,106724,106725,106726,106727,106729"]

მონიკა ბელუჩის პროვოკაციული ფოტოსესია - ვარსკვლავი ტერი რიჩარდსონის ობიექტივში