ხელისუფლება ჩემი პირადი ცხოვრების ჩაწერითაა დაკავებული – მიხეილ სააკაშვილი

მიხეილ სააკაშვილთან ერთად, პოლონეთ-უკრაინის საზღვრის გადაკვეთაში მონაწილე 69 პირს ადმინისტრაციული დარღვევის ოქმები შეუდგინეს. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის პრესმდივანმა, ოლეგ სლობოდიანმა, განაცხადა. „დღეისთვის შედგენილია ოქმი 69 პირისთვის, რომლებიც არიან იდენტიფიცირებულები," - განაცხადა უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. სლობოდიანის განმარტებით, საზღვრის გარღვევის მონაწილე 14 ადამიანი - ძირითადად, მედიის წარმომადგენლები, შეგინის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე დაბრუნდნენ და შესაბამის ოქმებს ხელი მოაწერეს. უკრაინელმა მესაზღვრეებმა 12 სექტემბერს ადმინისტრაციული დარღვევის შესახებ ოქმი მიხეილ სააკაშვილსაც ჩააბარეს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა დოკუმენტს ხელი მოაწერა. პოლონეთ-უკრაინის საზღვრის გადაკვეთაში მონაწილე 69 პირს ადმინისტრაციული დარღვევის ოქმები შეუდგინეს მიხეილ სააკაშვილი 19 სექტემბერს კიევში ჩასვლას გეგმავს

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი, 19 სექტემბერს კიევში ჩასვლას გეგმავს. ამის შესახებ მან ქალაქ ჩერნივცში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა უკრაინის ქალაქებში ტურნე ჩერნივციდან დაიწყო. „მე კიდევ რამდენიმე ქალაქს მოვივლი, შემდეგ კი კიევში გავემგზავრებით. 19 სექტემბერი - ეს დღე, როგორც მსმენია, მიხეილ მთავარანგელოზის დღეა, კიევის მფარველის. სასწრაფოდ უნდა გადავარჩინოთ კიევი!" - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი თქმით, კიევში უკრაინის წინსვლა დაიწყება. უკრაინას შეუძლია, საქართველოს სააკაშვილი არ გადასცეს მანამ, ვიდრე მის საქმეზე საქართველოს სასამართლო განჩინებას არ გამოიტანს

„უკრაინას შეუძლია საქართველოს მიხეილ სააკაშვილი არ გადასცეს მანამ, ვიდრე მის საქმეზე საქართველოს სასამართლო განჩინებას არ გამოიტანს," - ამის შესახებ უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, დენის ჩერნიშევმა, განაცხადა. „უკრაინაში ჯერ კიდევ არაფერი მომხდარა გარდა იმისა, რომ სააკაშვილმა საზღვარი გადაკვეთა. იმ დოკუმენტებში, რომლებიც იუსტიციის სამინისტრომ და გენერალურმა პროკურატურამ მიიღო სააკაშვილთან დაკავშირებით, ნათქვამია, რომ საქართველოში მასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე განიხილება. ეს ჯერ კიდევ არ არის ექსტრადიციის ჩატარების მორიგი ეტაპი და ამ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტრო არ მონაწილეობს მასში," - განაცხადა ჩერნიშევმა. მისი თქმით, საქართველოში სააკაშვილისთვის გამამტყუნებელი განაჩენი რომ გამოეტანათ იმ საქმეებზე, რაზეც მას ბრალი აქვს წაყენებული, მაშინ ექსტრადიციის საკითხი იუსტიციის სამინისტროს ნაწილობრივ პრეროგატივაში იქნებოდა. პოლონეთ-უკრაინის საზღვრის გადაკვეთაში მონაწილე 69 პირს ადმინისტრაციული დარღვევის ოქმები შეუდგინეს

მიხეილ სააკაშვილთან ერთად, პოლონეთ-უკრაინის საზღვრის გადაკვეთაში მონაწილე 69 პირს ადმინისტრაციული დარღვევის ოქმები შეუდგინეს. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის პრესმდივანმა, ოლეგ სლობოდიანმა, განაცხადა. „დღეისთვის შედგენილია ოქმი 69 პირისთვის, რომლებიც არიან იდენტიფიცირებულები," - განაცხადა უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. სლობოდიანის განმარტებით, საზღვრის გარღვევის მონაწილე 14 ადამიანი - ძირითადად, მედიის წარმომადგენლები, შეგინის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე დაბრუნდნენ და შესაბამის ოქმებს ხელი მოაწერეს. უკრაინელმა მესაზღვრეებმა 12 სექტემბერს ადმინისტრაციული დარღვევის შესახებ ოქმი მიხეილ სააკაშვილსაც ჩააბარეს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა დოკუმენტს ხელი მოაწერა.