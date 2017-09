ხელისუფლება საბოლოოდ წყვეტს კავშირს ევროპასთან – თამარ კორძაია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160539 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160539 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5527 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160539) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5527) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146177 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-14 15:10:59 [post_date_gmt] => 2017-07-14 11:10:59 [post_content] => „ქართველთა მარში“ ფაშისტური იდეების გაღვივების მცდელობაა, ამის შესახებ „რესპუბლიკური პარტიის“ ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ კორძაიამ განაცხადა. მისი თქმით, "ქართველთა მარში" არის მოსკოვში დამკვიდრებული "რუსული მარშის" ანალოგი. „სამარცხვინოა, რომ საქართველოში სწორედ რუსული სცენარით მოქმედებენ პოლიტიკურ პარტიებად წოდებული ჯგუფები,“ - აცხადებს კორძაია. დღეს ამავე თემაზე ისაუბრა „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა ზაზა ბიბილაშვილმა. მისი თქმით, „ქართველთა მარში“ სინამდვილეში არის ანტიქართული რუსული მარში, რომლის მიზანი საქართველოს დასუსტება და ქვეყანაში ანტიდასავლური სენტიმენტების გაღვივებაა. მსვლელობის ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძეა, "ქართველთა მარში" აღმაშენებლის გამზირზე დღეს 20 საათზე დაიწყება. "ქართველთა მარში" ფაშისტური იდეების გაღვივების მცდელობაა - თამარ კორძაია

მთავარი ადრესატი მიხეილ სააკაშვილია: სისულელეა ასეთი რეგულაცია საარჩევნო კოდექსში კეთდება ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერი აგიტაციისთვის შესაძლოა, ის პარტია დაჯარიმდეს, რომელსაც მხარდაჭერას გამოუცხადებენ. დღემდე არსებული ნორმა წინასაარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობას ზღუდავს, თუმცა ცვლილებების შესვლის შემდეგ აღსრულების მექანიზმი ზუსტდება და მკაცრდება. ცვლილებათა პაკეტის ავტორი ცენტრალური საარჩევნო კომისიაა და პროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" საარჩევნო კოდექსში ახალი რეგულაციის გაჩენას მათი ლიდერის, ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ განხორციელებულ კიდევ ერთ ნაბიჯად აფასებენ. როგორც დღეს პარტიის წევრმა ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, კანონოპროექტის მიზანია მიხეილ სააკაშვილი ივანიშვილმა პოლიტიკური ასპარეზიდან საბოლოოდ ჩამოიშოროს. „ცვლილებათა პაკეტი მიმართულია მხოლოდ ერთი, ანუ იმ პირის წინააღმდეგ, რომელსაც ივანიშვილი აღიქვამს საკუთარი ძალაუფლების მთავარ საფრთხედ. რუსმა ოლიგარქმა გააძევა ქვეყნიდან, ჩამოართვა მოქალაქეობა, ამ ცვლილებებით კი მას სააკაშვილის გაჩუმებაც სურს," - განაცხადა ზაზა ბიბილაშვილმა ბრიფინგზე. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების მთავარ ადრესატად მიხეილ სააკაშვილს მიიჩნევენ „დემოკრატიულ მოძრაობაშიც". გიორგი ახვლედიანის განცხადებით, შეზღუდვა ექს-პრეზიდენტს აგიტაციაში მონაწილეობისას არ შეაფერხებს. „ეს არის სააკაშვილზე მორგებული. თუმცა ის „ნაციონალური მოძრაობის" აგიტაციაში მაინც მიიღებს მონაწილეობას. უბრალოდ მათ მისცეს სალაპარაკო. სხვა ქართულ პოლიტიკაში არ შეიცვლება. ისინი გადაიხდიან ჯარიმას, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა მათ სასარგებლოდ აწარმოოს აგიტაცია", - განუცხადა „ფორტუნას" ახვლედიანმა. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა არ მოსწონთ „პატრიოტთა ალიანსში". გოჩა თევდორაძე მიიჩნევს, რომ უნდა დაისაჯოს დანაშაულის ჩამდენი და არა ვინმე სხვა. „სისულელეა ასეთი რეგულაცია. ეს ხომ შეიძლება ვიღაცას განგებ გააკეთებინო?! რადგან დამნაშავეს ვერ ვწვდებით, ამიტომ სხვა უნდა დავსაჯოთ?!" - უთხრა ფორტუნას თევდორაძემ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის პოლიტიკური სუბიექტების მისამართით აგიტაციის წესების გამკაცრებას „რესპუბლიკურ პარტიაში" მიესალმებიან. თამარ კორძაიას თქმით, კანონდებლობაში ხარვეზები სწორდება და ამით საგანგაშო არაფერია. „სამწუხაროა, რომ აქამდე არ არსებობდა მუხლი, რომელიც ამას დააკონკრეტებდა და კონკრეტულ სანქციებს გაითვალისწინებდა. თუ პარტიას არ აქვს უფლება გამოიყენოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გულშემატკივრობა და მონაწილეობა აგიტაციაში და ის ამას მაინც განახორციელებს, მან, რა თქმა უნდა შესაბამისი სანქციაც უნდა იტვირთოს" , - აღნიშნა კორძაიამ. სააკაშვილის სიტყვას ფასი არ აქვს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა მისაღებია. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, რეგულაცია არ შეეხება ისეთ შემთხვევას, როცა ვინმე ევროპული პარტიის წევრი ქართული პოლიტიკური სუბიექტის მისამართით მხარდამჭერ განცხადებას გააკეთებს. „მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას არც აქამდე ჰქონია ის ფასი და არც ახლა ექნება, რომ გავლენა მოახდინოს საარჩევნო პროცესზე", - პასუხობს კობახიძე ოპოზიციას. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საკუთარი ავტორობით პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტის მიღების აუცილებლობას განვლილ არჩევნებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობის ფაქტებით სიმრავლით ხსნის და აცხადებს, რომ აღსრულების მექანიზმი აუცილებელ დახვეწას საჭიროებდა. „გამომდინარე იქიდან, რომ უცხო ქვეყნის მოქლაქეები არ იმყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, შეიქმნა აღსრულების პრობლემა. სწორედ ამ გარემოებამ გამოიწვია ამ საკანონმდებლო წინადადების მომზადება. იმ შემთხვევაში თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიიღებს მონაწილეობას წინასაარჩევნო აგიტაციასა და კამპანიაში და ის არ იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იქმნება აღსრულების პრობლემა. ამ შემთხვევაში სამართალწარმოება განხორციელდება ორგანიზატორის მიმართ და შესაძლოა მას დაეკისროს ჯარიმა," - განაცხადა ცსკ-ოს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობისა და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსმა გიორგი ძაგანიამ. ქეთი გიგოლაშვილი

ივანიშვილი VS სააკაშვილი გრძელდება: რა ცვლილებები შედის საარჩევნო კოდექსში ქვეყნისათვის "უბლოკო სტატუსის" მინიჭება ნიშნავს საქართველოსათვის ახალი ეტაპის დაწყებას, ამის შესახებ "უბლოკო სტატუსის" ინიციატივის ერთერთმა ავტორმა, "დემოკრატიული მოძრაობის" წევრმა, გიორგი ახვლედიანმა, განაცხადა. მისი თქმით, ეს იდეა გულისხმობს იმას, რომ საქართველო უარს იტყვის ნებისმიერსამხედრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე და ნებისმიერი ქვყნის ჯარების საკუთარ ტერიტორიაზე განთავსებაზე. "ნატოში გაწევრიანება ქვეყნისათვის არაფრისმომცემია, ვინაიდან ამან განაპირობა მუდმივი კონფრონტაციული რეჟიმი რუსეთთან, რომელთანაც გვაქვს პრობლემები, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. "უბლოკო სტატუსი" გულისხმობს, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არცერთი უცხო ქვყენის ჯარი არ განთავსდება და არ გაწევრიანდება არცერთ სამხ "უბლოკო სტატუსი" კი ნიშნავს რუსული ინტერესების გატარებას. არ შეიძლება ჩვენი შვილების მომავალი შევაგდოთ სასწორზე და გავუხსნათ რუსეთს ხელფეხი, რომ უფრო მეტად დაგვჩაგროს" - განაცხადა თამარ კორძაიამ. საინიციატივო ჯგუფს მზად აქვს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვით კონსტიტუციისათვის შემდეგი პუნქტის დამატებას ითხოვენ: "ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დაცვის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, საქართველო არ გაწევრიანდება რომელიმე საერთაშორისო სამხედრო ბლოკში, ან ალიანსში. დაუშვებელია საქართველოს ტერიტორიაზე რომელიმე სამხედრო ბლოკის, ალიანსის, ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს სამხედრო შენაერთების განთავსება. უბლოკო სტატუსი მოქმედებს 1991 წლის მდგომარეობით აღიარებულ საქართველოს ტერიტორიულ საზღვრებში". პარლამენტის ბიურომ ”უბლოკო სტატუსის” შესახებ საინიციატივო ჯგუფის მიმართვა რეგისტრაციის მიზნით საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს გადასცა. კომიტეტს მსჯელობისთვის შვიდი დღის ვადა აქვს, ხოლო დამტკიცებიდან ხელმოწერების შეგროვებისთვის საინიციატივო ჯგუფს 4 თვის ვადა მიეცემა. მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს ე.წ. უბლოკო სტატუსის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებასა და ამ მიზნით მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვებას გეგმავს. [post_title] => უარი ყველა სამხედრო გაერთიანებას - რა არის ქვეყნისათვის "უბლოკო სტატუსი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uari-yvela-samkhedro-gaertianebas-ra-aris-qveynisatvis-ubloko-statusi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-17 18:32:08 [post_modified_gmt] => 2016-08-17 14:32:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=70580 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146177 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-14 15:10:59 [post_date_gmt] => 2017-07-14 11:10:59 [post_content] => „ქართველთა მარში“ ფაშისტური იდეების გაღვივების მცდელობაა, ამის შესახებ „რესპუბლიკური პარტიის“ ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ კორძაიამ განაცხადა. მისი თქმით, "ქართველთა მარში" არის მოსკოვში დამკვიდრებული "რუსული მარშის" ანალოგი. „სამარცხვინოა, რომ საქართველოში სწორედ რუსული სცენარით მოქმედებენ პოლიტიკურ პარტიებად წოდებული ჯგუფები,“ - აცხადებს კორძაია. დღეს ამავე თემაზე ისაუბრა „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა ზაზა ბიბილაშვილმა. მისი თქმით, „ქართველთა მარში“ სინამდვილეში არის ანტიქართული რუსული მარში, რომლის მიზანი საქართველოს დასუსტება და ქვეყანაში ანტიდასავლური სენტიმენტების გაღვივებაა. მსვლელობის ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძეა, "ქართველთა მარში" აღმაშენებლის გამზირზე დღეს 20 საათზე დაიწყება. [post_title] => "ქართველთა მარში" ფაშისტური იდეების გაღვივების მცდელობაა - თამარ კორძაია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelta-marshi-fashisturi-ideebis-gaghvivebis-mcdelobaa-tamar-kordzaia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 15:10:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 11:10:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146177 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 545a6cf80f71036424d2913eff4b85d5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )