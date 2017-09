ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, დარჩენილია მარტო, კუთხეში, საკუთარი კონსტიტუციის პროექტით – გიორგი ტუღუში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khelisufleba [1] => giorgi-tughushi [2] => sakonstitucio-proeqti [3] => prezidentis-da-opoziciis-ertoblivi-proeqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165557 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khelisufleba [1] => giorgi-tughushi [2] => sakonstitucio-proeqti [3] => prezidentis-da-opoziciis-ertoblivi-proeqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165557 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14739 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khelisufleba [1] => giorgi-tughushi [2] => sakonstitucio-proeqti [3] => prezidentis-da-opoziciis-ertoblivi-proeqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khelisufleba [1] => giorgi-tughushi [2] => sakonstitucio-proeqti [3] => prezidentis-da-opoziciis-ertoblivi-proeqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165557) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14755,14739,19376,19077) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165247 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 14:43:01 [post_date_gmt] => 2017-09-19 10:43:01 [post_content] => „ევროპული საქართველოს“ წარმომადგენელი, გიორგი ტუღუში, მიიჩნევს, რომ მისმა თანაგუნდელმა, მამუკა ჩიქოვანმა, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" კვლევის შედეგად გაჩენილ კითხვებს, მის ბიზნეს-წილებთან დაკავშირებით, პასუხი უნდა გასცეს. „დეპუტატს პირველ რიგში მოეთხოვება კანონმდებლობის მკაცრად დაცვა, რადგან დეპუტატი უნდა იყოს, მაგალითი, სხვა ყველა პოლიტიკური თანამდებობის პირისთვის და საჯარო მოხელისთვის, როდესაც საკითხი ეხება კანონმდებლობის მკაცრად დაცვას. თუ რომელიმე დეპუტატს ამ კუთხით პრობლემა აქვს, ამას პასუხი უნდა გასცეს და, თუ რაიმე პრობლემაა, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამის გამოსწორება. "პირადად ჩემზე, დარწმუნებული ვარ, ვერანაირ ბიზნესწილებს ვერ მიაგნებდნენ. მაშინ ჩიქოვანმა უნდა გასცეს პასუხი, რადგან იქ კონკრეტულად იქნება მითითებული, სად ფიქსირდება მისი ბიზნესწილი. თუმცა, მე რაც ვნახე, აქ უმრავლესობის დეპუტატები არიან წარმოდგენილები, არაერთი და მათ შორის ჩამონათვალიც საკმაოდ შთამბეჭდავია რიგ შემთხვევებში,“ - განაცხადა ტუღუშმა. [post_title] => გიორგი ტუღუშის განცხადებით, მისმა თანაგუნდელმა ბიზნეს-წილებზე გაჩენილ კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-tughushis-ganckhadebit-misma-tanagundelma-biznes-wilebze-gachenil-kitkhvebs-pasukhi-unda-gasces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 14:43:01 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 10:43:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165247 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165230 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 14:27:26 [post_date_gmt] => 2017-09-19 10:27:26 [post_content] => „ევროპული საქართველოს“ წარმომადგენლის, გიორგი ტუღუშის, განცხადებით, ევროპარლამენტარებთან განხილვის საკითხები ზოგადად დემოკრატიის კუთხით არსებული პრობლემები, გამოუძიებელი საქმეები და წინასაარჩევნო გარემო იყო. ამის შესახებ განცხადება გიორგი ტუღუშმა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის წევრებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. „ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დაისვა, იყო აფგან მუხთარლის საქმე და მიმდინარე ე.წ. გამოძიება, რომელშიც კონკრეტული შედეგები არ ჩანს. აფგან მუხთარლის მეუღლემ არაერთხელ განაცხადა, რომ მას უთვალთვალებდნენ, ითხოვდა, რომ უნდა იყოს დაცული. ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები არსებობს, მგონი, იმაზე მეტი, ვიდრე პირველ ეტაპზე იყო. დღესაც ევროპარლამენტარების დაინტერესების ერთ-ერთი საკვანძო თემა იყო მუხთარლის საქმე. მათ არცთუ ისე დიდი ხნის წინ ცალკე რეზოლუცია მიუძღვნეს მუხთარლის საქმეს,“ - განაცხადა ტუღუშმა. [post_title] => ევროპარლამენტარების დაინტერესების ერთ-ერთი საკვანძო თემა მუხთარლის საქმე იყო - გიორგი ტუღუში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroparlamentarebis-dainteresebis-ert-erti-sakvandzo-tema-mukhtarlis-saqme-iyo-giorgi-tughushi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 14:27:26 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 10:27:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165218 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 13:54:29 [post_date_gmt] => 2017-09-19 09:54:29 [post_content] => „ევროპული საქართველოს“ წარმომადგენლის, გიორგი ტუღუშის, განცხადებით, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის წევრები მათთან შეხვედრის დროს ძირითადად საკონსტიტუციო პროცესით და აფგან მუხთარლის საქმით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ განცხადება გიორგი ტუღუშმა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის წევრებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. მისივე თქმით, ასევე საუბარი შეეხო პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა მონაწილეობასაც. „ასევე საუბარი იყო ზოგადად ქალ კანდიდატებზე ადგილობრივ არჩევნებში. მათ აიტერესებდათ, რამდენი ქალი კანდიდატი ჰყავს ევროპულ საქართველოს, რამდენი ჰყავს სახელისუფლებო პარტიას. მათ დასვეს შეკითხვები პრეზიდენტის არჩევის წესზე, ასევე პარლამენტის არჩევის წესზე, რომელიც პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას უკავშირდება. თუმცა, ორი თემა, რომელიც ასევე ძალიან აინტერესებთ ევროპარლამენტარებს, ეს არის მიწების მიყიდვის აკრძალვა უცხოელებზე და ასევე ოჯახის დეფინიცია, რომელიც მათი მხრიდან იყო მსჯელობის საგანი ჩვენთან, მათ აინტერესებდათ, რამ განაპირობა ეს პოპულისტური ნაბიჯები უმრავლესობის მხრიდან, რომ ეს ასახულიყო კონსტიტუციაში,“ - განაცხადა ტუღუშმა. [post_title] => ევროპარლამენტარებს აინტერესებთ, რამ განაპირობა პოპულისტური ნაბიჯების ასახვა კონსტიტუციაში - გიორგი ტუღუში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroparlamentarebs-ainteresebt-ram-ganapiroba-populisturi-nabijebis-asakhva-konstituciashi-giorgi-tughushi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 13:55:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 09:55:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165218 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165247 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 14:43:01 [post_date_gmt] => 2017-09-19 10:43:01 [post_content] => „ევროპული საქართველოს“ წარმომადგენელი, გიორგი ტუღუში, მიიჩნევს, რომ მისმა თანაგუნდელმა, მამუკა ჩიქოვანმა, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" კვლევის შედეგად გაჩენილ კითხვებს, მის ბიზნეს-წილებთან დაკავშირებით, პასუხი უნდა გასცეს. „დეპუტატს პირველ რიგში მოეთხოვება კანონმდებლობის მკაცრად დაცვა, რადგან დეპუტატი უნდა იყოს, მაგალითი, სხვა ყველა პოლიტიკური თანამდებობის პირისთვის და საჯარო მოხელისთვის, როდესაც საკითხი ეხება კანონმდებლობის მკაცრად დაცვას. თუ რომელიმე დეპუტატს ამ კუთხით პრობლემა აქვს, ამას პასუხი უნდა გასცეს და, თუ რაიმე პრობლემაა, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამის გამოსწორება. "პირადად ჩემზე, დარწმუნებული ვარ, ვერანაირ ბიზნესწილებს ვერ მიაგნებდნენ. მაშინ ჩიქოვანმა უნდა გასცეს პასუხი, რადგან იქ კონკრეტულად იქნება მითითებული, სად ფიქსირდება მისი ბიზნესწილი. თუმცა, მე რაც ვნახე, აქ უმრავლესობის დეპუტატები არიან წარმოდგენილები, არაერთი და მათ შორის ჩამონათვალიც საკმაოდ შთამბეჭდავია რიგ შემთხვევებში,“ - განაცხადა ტუღუშმა. [post_title] => გიორგი ტუღუშის განცხადებით, მისმა თანაგუნდელმა ბიზნეს-წილებზე გაჩენილ კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-tughushis-ganckhadebit-misma-tanagundelma-biznes-wilebze-gachenil-kitkhvebs-pasukhi-unda-gasces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 14:43:01 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 10:43:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165247 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1c8dde1ff150d033d5035059198fdbe9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )