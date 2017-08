ხელმოწერების წარდგენის ვადას კანონი ადგენს – ცესკოს პასუხი ელისაშვილს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => elisashvili [2] => khelmowerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156787 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => elisashvili [2] => khelmowerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156787 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => elisashvili [2] => khelmowerebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => elisashvili [2] => khelmowerebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156787) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,2646,8222) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156790 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-24 19:06:12 [post_date_gmt] => 2017-08-24 15:06:12 [post_content] => ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს. ამის შესხებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, სადაც ის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ელისაშვილისთვის ხელმოწერების შესაგროვებლად 1-კვირიანი ვადის განსაზღვრას გამოეხმაურა. უდუმაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია არჩევნების კონკურენტულ გარემოში ჩატარება. “ხელისუფლება საარჩევნო მანიპულაციებით ცდილობს მის არჩევნებში მონაწილეობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. ჩემი და ჩემი გუნდის მთავარი ამოცანაა ოქტომბერში დავასრულოთ თბილისში ქართული ოცნება. ამისთვის აუცილებელია, ჩავატაროთ სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები. შესაბამისად, მე ვთავაზობ ალეკო ელისაშვილს ჩემი რესურსით სრულ დახმარებას,“ - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა . ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს ცესკო ელისაშვილს რეგისტრაციისთვის 1 კვირაში 10 000 ხელმოწერის შეგროვებას სთხოვს

ცესკო მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს, ალეკო ელისაშვილს, 10 ათასი ხელმოწერის წარდგენას სთხოვს. საარჩევნო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ეს კანონით გათვალისიწბენული პროცედირაა და ალეკო ესლისაშვილს მერობის კანდიდატად მხოლოდ ამ ხელმოწერების წარდგენის შემდეგ დაარეგისტრირებენ, თუმცა ადმინისტრაციამ აქამდე არსებული კანონი შეცვალა და ერთი თვის ნაცვლად, მას მხოლოდ ერთკვირიანი ვადა მისცა. ცესკოს გადაწყვეტილებას აპროტეტსტებს მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი და ადმინისტრაციას პოლიტიკური დავალების შესრულებაში ადანაშაულებს. გიორგი ვაშაძე ცესკოსგან საარჩევნო ნომრად ძველი ნომერის - 7-ის, დატოვებას ითხოვს

„არ შეიძლება, ჭრა-კერვა მიმდინარეობდეს კანონით არჩევნებამდე 2 თვით ადრე მაშინ, როცა საარჩევნო პროცესი ფაქტობრივად დაწყებულია," - ამის შესახებ „ახალი საქართველოს" ლიდერმა, გიორგი ვაშაძემ, ცესკო-ში კომისიის თავმჯდომარესთან შეხვედრამდე განაცხადა. ვაშაძის თქმით, საარჩევნო კოდექსში ბოლო ცვლილებებით პარლამენტმა „ევროპულ საქართველოს" სრულიად უკანონოდ აჩუქა საარჩევნო ნომერი. „ჩვენ დღეს მოვედით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ვითხოვთ, რომ ჩვენც, როგორც კვალიფიციურ სუბიექტს, დაუყოვნებლივ მოგვანიჭონ ჩვენი ნომერი - „7" და ვითხოვთ დაუყოვნებლივ გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით. ეს არის აბსოლუტურად უსამართლო პროცესი და პირდაპირ ვიტყვი, - ეს არის არჩევნების გაყალბება არჩევნების დანიშვნამდე იმიტომ, რომ აქამდე ყველა კვალიფიციური სუბიექტი ნომრის მინიჭების დროს საერთო წესებით სარგებლობდა. ახლა აღმოჩნდა, რომ მიიღეს კანონი, მათ შორის, როგორც ჩანს, ცესკო-ს თანამონაწილეობითაც, რომლითაც მხოლოდ ერთ პარტიას აჩუქეს ეს ნომერი," - განაცხადა ვაშაძემ. „ახალი საქართველოს" ლიდერის თქმით, მას სერიოზული არგუმენტაციით ექნება შეხვედრა ცესკო-ს თავმჯდომარესთან. ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს

ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს. ამის შესხებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, სადაც ის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ელისაშვილისთვის ხელმოწერების შესაგროვებლად 1-კვირიანი ვადის განსაზღვრას გამოეხმაურა. უდუმაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია არჩევნების კონკურენტულ გარემოში ჩატარება. "ხელისუფლება საარჩევნო მანიპულაციებით ცდილობს მის არჩევნებში მონაწილეობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. ჩემი და ჩემი გუნდის მთავარი ამოცანაა ოქტომბერში დავასრულოთ თბილისში ქართული ოცნება. ამისთვის აუცილებელია, ჩავატაროთ სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები. შესაბამისად, მე ვთავაზობ ალეკო ელისაშვილს ჩემი რესურსით სრულ დახმარებას," - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა .