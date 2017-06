“ხეზე საღეჭი რეზინის მიკრობა აზრად ვის მოუვიდა?”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-chanadiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140943 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-chanadiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140943 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9025 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => goga-chanadiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => goga-chanadiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140943) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9025) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125598 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 15:03:46 [post_date_gmt] => 2017-04-26 11:03:46 [post_content] => გოგა ჩანადირი აქვეყნებს ფოტოს, სადაც მხიარული ზებრა გადასასვლელია გადაღებული. როგორც ცნობილი ფოტოგრაფი აღნიშნავს, საქართველოშიც გაჩნდა ასეთი მხიარული გადასასვლელები და ამ სიახლეს მიესალმება. „საქართველოში კიდევ ერთი შემოქმედებითი ზებრა გადასასვლელი გაჩნდა. ამჯერად ბოლნისში. „ფრთხილად, აქ გადადის მომავალი!“ - ეს წარწერაა დატანილი ამ ზებრახაზზე. საქართველოს პროკურატურა აგრძელებს კამპანიას მოძრაობის წესების კულტურის ასამაღლებლად და შემოქმედებითი ზებრახაზიც მისი დამსახურებაა. ასეთი მიდგომა ნამდვილად ამართლებს. ამაღლებს ცნობილობასა და კულტურას. ყოჩაღ! აქცია #ჩვენვიცავთმოძრაობისწესებს გრძელდება“- აღნიშნავს გოგა ჩანადირი. "ბესო, 20 წლის ბიჭი მცხეთის სოფლიდან დადის თბილისში. დღეს თავისუფლების მოედანზე პატარა ყოჩივარდები ვიყიდე მისგან. ისე, უბრალოდ ვკითხე, ყვავილები თუ ეყიდებოდა. კიო, ბევრი არა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ. თუმცა, უფრო მეტი რომ გამეყიდოს, მარკეტინგის თემაზე წიგნებს ვიყიდიო. საუბრისას გოგონა მოვიდა, ათლარიანი გაუწოდა და ხელში მომწყვდეული კონების ნაწილი გამოართვა. ხურდა არ აუღია. ბესომ მადლობა გადაუხადა, დარჩენილი კონები დაშალა და გამვლელ ქალბატონებს საჩუქრად მიართვა. ბიჭს მხარზე ხელი შემოვარტყი. კარგი ადამიანი ხარ-მეთქი, ვუთხარი. თუმცა, მას შემდეგ გამიჩნდა სურვილი, ეს დამეწერა და მეთქვა, რომ თუ ლესელიძის კუთხესთან ყოჩივარდებით ხელში შავგრემან, ზომაზე დიდ ტასაცმელში გამოწყობილ გამხდარ ბიჭს ნახავთ, აუცილებლად შეიძინეთ ყოჩივარდები. ის წიგნებს იყიდის. ბესო მორიდებულია. თანასოფლელების რცხვენია და ფოტო არ გადამაღებინა". [gallery link="file" ids="112593,112594,112595,112596,112597,112598"] შვილთან, ანიტასთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს ავრცელებს ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი, რომელიც წერს: „მერე რა, რომ დედის დღეა? მამა ასევე მნიშვნელოვანია შვილებისთვის. მისი როლი აღზრდასა და ყურადღებაში ასევე ფასდაუდებელია. ანიტა მამიკოსთან ერთად ❤️ Vano Shlamov -ის ფოტო". ცნობილი ადამიანები სოცქსელის საშუალებით დედიკოებს 3 მარტს ულოცავენ. ნანუკა გოგიჩაიშვილი ტელეჟურნალისტ დედას, ნათია ბანძელაძეს ასეთი ტექსტით ულოცავს: „დღევანდელი დღე არის ამ პატარა ლედის დღე, რომელიც ცხოვრობს ზღაპარში, სჯერა ზრდილობის, თუკი ოდესმე ჩემთვის უთქვამთ კომპლიმენტი, როგორი გაზრდილი ვარ, ეს ჩემი მშობლების დამსახურებაა!.. მაგრამ რადგან დღეს დედების დღეა, მინდა მადლობა გადავუხადო ყველაფრისთვის, რაც ჩემში ჩადო. დედა, გულით გიხდი მადლობას - შენ ჩემი ძალა და სინათლე ხარ!..". ნოდიკო ტატიშვილი დედისადმი სიყვარულს ასე გამოხატავს: „დედა! გილოცავ დედების დღეს! დღესაც და ყოველთვის შენი დღეა და მაბედნიერებ! მიყვარხარ!" დედებს 3 მარტს ულოცავენ ნინო სურგულაძე, კრისტი ყიფშიძე, კახი მამულაშვილი, ანი ფხაკაძე, თეონა დვალი და სხვა ცნობილი სახეები. 