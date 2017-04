ხმა მიეცით ლევანს: მჭედლიძე შეიძლება წლის ფეხბურთელი გახდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => empoli [2] => levan-mchedlidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126455 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => empoli [2] => levan-mchedlidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126455 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => empoli [2] => levan-mchedlidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => empoli [2] => levan-mchedlidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126455) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5546,10513,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126441 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-30 10:38:12 [post_date_gmt] => 2017-04-30 06:38:12 [post_content] => მიუნხენის “ბაიერნი” გერმანიის 2016-2017 წლების სეზონის ჩემპიონია – “რეკორდმაისტერმა” ისტორიაში 27-ედ მოიგო “ვერცხლის სინი” და მათ შორის, ზედიზედ მეხუთედ. ბუნდესლიგის მიმდინარე სეზონის დასრულებამდე სამი ტურია დარჩენილი, მაგრამ “ლაიპციგი” მიუნხენურ გიგანტს უკვე 10 ქულით ჩამორჩება და შესაბამისად, საჩემპიონო რბოლა დასრულდა – კარლო ანჩელოტის გუნდმა “ვერცხლის სინი” და ჩემპიონობა ჩემპიონური თამაშით გაიფორმა. ვოლფსბურგში „მგლებს“ ექვსი უპასუხო გოლი გაუტანა და სეზონი მაჟორულ ნოტაზე დაასრულა (დუბლი გაიფორმა რობერტ ლევანდოვსკიმ და ბომბარდირთა დავას ლიდერობს). ეს ერთადერთი ტიტულია, რომელსაც მიმდინარე სეზონში “ბაიერნი” შეწვდა (გერმანიის თასიდან ახლახან დორტმუნდმა გამოაგდო). სხვათა შორის, ამ გამარჯვებით წერტილი დაესვა “რეკორდმაისტერის” 5-მატჩიანი მოუგებელ სერიას. ასეთი ხანგრძლივი წარუმატებელი სერია “ბაიერნს” ბოლოს 2000 წელს ჰქონდა. მიუნხენელთა იტალიელმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ კი შეძლო და 4 სხვადასხვა ქვეყანაში მოახერხა ჩემპიონობა – იტალია, ინგლისი, საფრანგეთი და ახლა უკვე გერმანია. რეკორდმაისტერი ჩემპიონია: ბაიერნმა ვერცხლის სინი ნაადრევად გაინაღდა საკმაოდ ბევრსაც ელიან. საკმაოდ დიდია საერთაშორისო მედიის ყურადღბა ქართველი ფორვარდის მხრიდან. შენგელიათი დაინტერესდა ფიბა-ს ოფიციალური ვებ-გვერდიც, რომელმაც საქართველოს ნაკრების წამყვან მოთამაშეს საკმაოდ ვრცელი სტატია მიუძღვნა. “თორნიკე შენგელიას აზრით, საქართველოს ნაკრებმა ევროპულ კალათბურთში თავის დამკვიდრება უკვე მოახერხა, ახლა კი, ევრობასკეტ-2017-ზე მორიგი ნაბიჯის გადადგმის დროა, რაც ქართველ ბავშვებში მორიგ საკალათბურთო ბუმს გამოიწვევს. საქართველოს ნაკრებმა ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე ასპარეზობის უფლება ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა, თანაც, გასულ ზაფხულს ჩატარებულ საკვალიფიკაციო ეტაპზე, ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა. “ევრობასკეტზე შესარჩევი ჯგუფის გამარჯვებულის რანგში გასვლა იოლი ნამდვილად არაა”, - ამბობს შენგელია, რომელიც ხსენებულ ციკლში ქულებსა (საშუალოდ 17.2) და მოხსნებში (8.0) გუნდის ლიდერი გახლდათ, საქართველომ კი 6-დან მხოლოდ 1 მატჩი წააგო ჩერნოგორიასთან. “ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენია, ფინალურ ეტაპზე მიჯრით მეოთხედ თამაში უბრალო საქმე არა გახლავთ. ეს, ქართველი ბავშვებისთვისაც კარგი მაგალითის მიმცემია. ჩვენ მათ გზას ვაჩვენებთ. ქუჩაში დგომისა და უსაქმურობის ნაცვლად, სჯობს, კალათბურთის თამაშით დაკავდნენ”. შენგელია ევრობასკეტის ფინალურ ეტაპზე მესამედ ითამაშებს, მის ნაკრებს კი ასპარეზობა თელ ავივში მოუწევს, სადაც B ჯგუფში მეტოქეებად მასპინძელი ისრაელი, გერმანია, იტალია, ლიტვა და უკრაინა ეყოლება. “ნამდვილად რთული ჯგუფია, თუმცა, მთავარია, ყველანი ჯანმრთელად ვიყოთ. თუკი სასურველი შემადგენლობა შევკრიბეთ, მეტოქეობის გაწევა ნებისმიერი გუნდისთვის შეგვიძლია”, - აცხადებს ქართველი მძიმე ფორვარდი. 2011 წელს, გუნდისთვის სადებიუტო ევროპის ჩემპიონატზე, ქართველმა კალათბურთელებმა ბელგიას და უკრაინას სძლიეს და მე-2 ჯგუფურ ეტაპზე გააღწიეს. 2 წლის თავზე, სლოვენიაში, საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ პოლონეთს მოუგო, დანარჩენი 4 მატჩი კი დათმო და ასპარეზობა საწყის ეტაპზევე დაასრულა. ევრობასკეტ-2015-ზე, ზაგრებში, ქართველებმა ჯგუფური ეტაპის დასკვნით მატჩებში მაკედონიასა და მასპინძელ ხორვატიას მოუგეს და პლეიოფშიც გავიდნენ, სადაც ლიტვასთან დრამატული ბრძოლა გადახდათ. მაშინ ქართველებმა ვერაფრით შეაჩერეს იონას მაჩიულისი, რომელმაც ლამის ყველაფერი ჩააგდო და ბალტიისპირელებმა 85:81 იმარჯვეს. მოსალოდნელია, რომ ისრაელში შენგელიას დაპირისპირება არაერთ მეგობართან მოუწევს, განსაკუთრებით კი, ეს, გერმანიასთან და იტალიასთან მატჩებზე უნდა ითქვას. გერმანელი ცენტრი იოჰანეს ვოიგტმანი და იტალიელი ფორვარდი ანდრეა ბარნიანი ესპანურ “ბასკონიაში” სწორედ თორნიკესთან ერთად ირჯებიან. “ნამდვილად სახალისო იქნება ისრაელში იოს ნახვა. ის ძალიან კარგი ბიჭია და ჩვენი შერკინებაც უდავოდ პოზიტიურად წარიმართება. ანდრეასაც იტალიის ნაკრებში დიდი როლი აკისრია. ჩემს თანაგუნდელებთან მომავალ დაპირისპირებას მოუთმენლად ველი”. შეგახსენებთ, რომ შენგელიას ევროპირველობის კენჭისყრამდეც ვესაუბრეთ და მაშინ მას 1 სურვილი ჰქონდა: მთავარი იყო, საქართველოს ნაკრები თელ ავივის ჯგუფში მოხვედრილიყო, მეტოქეებს კი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. “ისრაელში თამაშის შესაძლებლობით ნამდვილად გახარებული ვარ, რადგანაც იქ ბევრი ქართველი ცხოვრობს. იმის მოლოდინი გვაქვს, რომ დარბაზში მისულები თავს შინაურ არენის მსგავსად ვიგრძნობთ. კარგ ატმოსფეროს კალათბურთელებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს”. 25 წლის ფორვარდი იმითაც კმაყოფილია, რომ ზედიზედ მე-2 ზაფხულის გატარება მოუწევს ბერძენი სპეციალისტის ილიას ზუროსით მეთვალყურების ქვეშ. “ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ის ჩვენთან ერთადაა. ზუროსმა პირველივე წელს უდიდესი სამუშაო გასწია. რეალურად, სანაკრებო ბატალიებისთვის 2-3 თვე თუ ემზადები, მან კი ამ დროში მოთამაშეთა შეცნობა კარგად მოახერხა და ზედმიწევნით იცის, ვისი რისი პოტენციალი აქვს. ილიასი კალათბურთში ჩინებულად ერკვევა და ტაქტიკურ თამაშშიც ძლიერია”. ეროვნულ ნაკრებში კონკრეტულად მის როლთან დაკავშირებით, შენგელია შემდეგს ამბობს: “ვცდილობ, ყოველთვის ლიდერთა შორის ვფიგურირებდე და როგორც შეტევაში, ასევე – დაცვაში, თანაგუნდელთა აყოლიება მოვახერხო. აგრესიული გარჯა სწორედ ამის წინაპირობაა. მინდა, მოედანზე მამოძრავებელი ძალა ვიყო და ნებისმიერ მონაკვეთზე ბოლომდე დავიხარჯო”. თორნიკეს არ სურს ბევრი ისაუბროს კონკრეტული მიზნების შესახებ, რომელთაც ქართველები მომავალ ევრობასკეტზე ისახავენ. “გასულ ტურნირზე მერვედფინალში წავაგეთ და ნამდვილად არ კარგი მაგალითი ბავშვებისთვის: თორნიკე შენგელიას ფიბა ელაპარაკა [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-30 09:34:42 [post_date_gmt] => 2017-04-30 05:34:42 [post_content] => საქართველოს თასის მფლობელი საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი 2010“ გახდა. შარშან წაგებული ფინალის შემდეგ იმერულმა კლუბმა ამჯერად მოახერხა „დინამოს“ დამარცხება და სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ ტიტულს დაეპატრონა. მიმდინარე სეზონში ქუთაისურ კლუბს ყველა მატჩი ჰქონდა „დინამოსთან“ წაგებული. ირაკლი ხოშტარიას გაწვრთნილმა თბილისურმა კლუბმა „ქუთაისს“ სუპერლიგის რეგულარული ჩემპიონატის ოთხივე მატჩი მოუგო. დღეს გამართული თასის გათამაშების ფინალური შეხვედრა განსხვავებული გამოდგა. კოტე ტუღუშის გაწვრთნილმა ქუთაისელებმა გონივრულად ჩაატარეს მთელი შეხვედრა და სატიტულო მატჩი დამაჯერებლად მოიგეს. თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში გამართული შეხვედრა სტუმრების უპირატესობით დაიწყო. ყველა კომპონენტში მოწოდების სიმაღლეზე მყოფმა ქუთაისელებმა პირველი პერიოდი 26:9 მოიგეს. მეორე მეოთხედში სტუმართა დომინირება გაგრძელდა. მთავარი შემტევი იარაღი სამქულიანი სროლები იყო. „ქუთაისის“ კალათბურთელებმა პირველ ნახევარში განხორციელებული საწყისი 10 შორი სროლიდან 9 ჩააგდეს, 20-ქულიან ლიდერობას დაეპარტრონნენ და დიდ შესვენებაზე დამშვიდებულები გავიდნენ. აღსანიშნავია აკაკი ლომოურის კარგი თამაში, რომელმაც 3-დან 3 სამქულიანი ჩააგდო. მესამე მეოთხედში დინამოელებმა თამაში გამოასწორეს. ილია ლონდარიძისა და მიხეილ ბერიშვილის შედეგიანობას ჩამორჩენის შემცირება მოჰყვა. თბილისურმა გუნდმა მესამე პერიოდი 26:16 მოიგო და გადამწყვეტი 10-წუთეულის წინ ჩამორჩენა 8 ქულამდე შეამცირა. დასკვნით პერიოდში დაცვისა და შეტევის კომბინირებულად გამართულმა თამაშმა ქუთაისელები გამარჯვებამდე ისე მიიყვანა, ვითარება არ დაძაბულა. საბოლოოდ 86:77 – „ქუთაისის“ სასარგებლოდ, რომელმაც საქართველოს თასი 2014 წლის შემდეგ მეორედ მოიგო. თასის მფლობელებს 19 ქულით აკაკი ლომოურმა ულიდერა. 12-12 ქულა დააგროვეს გიორგი ცინცაძემ და ზაურ ფაშაევმა. 11 ქულა მიითვალა გოგა ცეკვავამ, 9 ქულა და 8 მოხსნა ბოსნიელი დრაგან ტუბაკის ანგარიშზე დაგროვდა. „დინამოში“ 25 ქულით საუკეთესო იყო ილია ლონდარიძე. 16 ქულა მიხეილ ბერიშვილმა, ხოლო 15 - დეონტა ვონმა მოაგროვეს. ფინალური მატჩის შემდეგ გაიმართა დაჯილდოვების ცერემონიალი. გამარჯვებული ქუთაისელები სპეციალური მედლებით საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა მიხეილ გაბრიჩიძემ, ფედერაციის გამგეობის წევრებმა, ვეტერანმა კალათბურთელებმა - გივი ბიჭიაშვილმა და ნოდარ ქორქიამ დააჯილდოვეს. ფინალის საუკეთესო მოთამაშედ აკაკი ლომოური დასახელმა, რომელმაც "ქუთაისს" 19 ქულა მიაშველა. გამარჯვებული გუნდის კაპიტანს - გოგა ცეკვავას მთავარი ტიტული - საქართველოს თასი, საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, მიხეილ გაბრიჩიძემ გადასცა. კოტე ტუღუში (ქუთაისის მთავარი მწვრთნელი): - ვულოცავ ჩვენს გუნდს და ქუთაისელებს ამ გამარჯვებას. თასის მოგება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ეტაპზე. „დინამოსთან“ მიმდინარე სეზონში საკმაოდ ბევრი მატჩი წავაგეთ და წინ სავარაუდოდ არაერთი დაძაბული მატჩი გველოდება. დღეს კი ჩვენი დღე იყო. ბიჭებმა დამაჯერებლად ითამაშეს, მეტოქეს არაფერი დაუთმეს და ერთიანი ძალებით მოვახერხეთ ტიტულის მოგება. აკაკი ლომოური (ფინალური მატჩის საუკეთესო მოთამაშე): - „დინამომ“ ამ სეზონში ყველა მატჩი მოგვიგო, რაც ძალიან დიდი მოტივაცია იყო ჩვენთვის, ბოლომდე გვებრძოლა და ამან შედეგი გამოიღო. ყველამ მაქსიმუმი გაიღო და სოლიდურ მეტოქეს პრინციპული მატჩი მოვუგეთ. რაც შეეხება ჩემს ტიტულს, ეს მთელი გუნდის დამსახურებაა. ბიჭები ყველანაირად გვერდში მედგნენ და ეს ტიტული მათაც ეკუთვნით. წინ სუპერლიგის პლეი ოფია და ხვალიდან მთლაიანდ მომავალ მატჩებზე გადავერთვებით“. საქართველოს თასი ქუთაისისაა რეკორდმაისტერი ჩემპიონია: ბაიერნმა ვერცხლის სინი ნაადრევად გაინაღდა