ხმაური ბიუროს სხდომაზე – რატომ არ მიეცათ საკრებულოს სხდომაზე დასწრების უფლება დეპუტატებს

თბილისის საკრებულოს წინ „ნაციონალური მოძრაობის" აქციას „ევროპული საქართველოს" წევრები და მხარდამჭერები შეუერთდნენ. როგორც "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელმა, გიგა ბოკერიამ, ჟურნალისტებთან განაცხადა, საკრებულოში შესვლას ძალისმიერი მეთოდებით არ ეცდებიან. „ჩვენ დღეს ვცადეთ ჩვენი კანონიერი უფლების განხორციელება და დაგვხვდა ძალადობა. ვნახეთ, რომ სხვა ოპოზიციური ჯგუფის წარმომდგენლებსაც ძალადობა დახვდათ. ამაზე ჩვენი მთავარი პასუხი უნდა იყოს მშვიდობიანი პროტესტი. რაც მთავარია, პროტესტზე ყველა მოქალაქის მოსვლა მთავარია, ხელისუფლება უიმედობის დამკვიდრება ვერ მოახერხოს," - განაცხადა ბოკერიამ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, გიორგი კაკაურიძის ინფორმაციით, 2018 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში პენსიის ოდენობის გაზრდა შესაძლებელი არ არის, - ამის შესახებ კაკაურიძემ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, სადაც პენსიის თემა კამათის საგანი გახდა. "კითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა პენსიის ზრდა პრემია-დანამატების შემცირებით, ეს არ არის შესაძლებელი, - რადგან დანამატების დიდი ნაწილი ჯარისკაცებისა და პოლიციელების სახელფასო დანამატს წარმოადგენს და ეს მათი ანაზღაურების ნაწილია. ვერანაირად ვერ დაგთანხმებით, რომ მათ შრომის ანაზღაურება უნდა შეუმცირდეთ", - აღნიშნული განცხადებით კაკაურიძემ საპარლამენტო უმცირესობის წევრ ელენე ხოშტარიას მიმართა. თავის მხრივ ელენე ხოშტარიამ პენსიის გაზრდის საკითხი დასვა და აღნიშნა, რომ პრემია-დანამატების შემცირების, ასევე ფუფუნების ხარჯების შეკვეცის გზით შესაძლებელია ბიუჯეტიდან 420 მილიონი ლარი პენსიის გაზრდისკენ იყოს მიმართული. მისი თქმით, მაღალი ინფლაციისა და ფასების მატების ფონზე ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ფენა პენსიონერები არიან. თბილისის საკრებულოში დღეს დაგეგმილ სხდომას თბილისის მერობის კანდიდატები ეხმიანებიან. „ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატის, ზაალ უდუმაშვილის, თქმით, ისინი ყველა კანონიერ გზას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილება არ აღსრულდეს. „მაინც არ იშლიან და უნდათ, რომ დაამტკიცონ ეს გადაწყვეტილება და საბოლოოდ დაუკანონონ ივანიშვილს როგორც პუშკინის სკვერის ტერიტორია, ასევე თაბორის მთაზე მდებარე ტერიტორია. ეს არის უკანონო გადაწყვეტილება და ეს არის თბილისის ერთ ლარად მიტაცება," - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. დღევანდელ სხდომაზე თანაგუნდელებთან ერთად დასწრებას გეგმავს „ევროპული საქართველოს" მერობის კანდიდატი, ელენე ხოშტარია. „რეგლამენტის მიხედვით, მოვითხოვეთ, რომ როგორც პარლამენტის წევრებს, უფლება მოგვცენ, დავესწროთ ამ საკრებულოს სხდომას და, ცხადია, ყველა ის პრობლემა და პროტესტი, რომელიც საზოგადოებაში არის, იქ დავაყენოთ," - აცხადებს ელენე ხოშტარია. საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატებს მანდატებზე უარის თქმისა და საკრებულოს დატოვებისკენ მოუწოდებს თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ელისაშვილი. „მოვუწოდებ საკრებულოს დეპუტატებს, პირველ რიგში, ოპოზიციურ დეპუტატებს, დატოვონ თანამდებობები და მანდატები საკრებულოში. სხვა მხრივ, ისინი არიან უმცირესობაში, მათი ხმები საკმარისი არ იქნება, სხდომას ვერ გადაადებინებენ, საკითხს ვერ ჩააგდებენ," - ამბობს ალეკო ელისაშვილი. თბილისის საკრებულოში დღეს სხდომა 16:00 საათზეა ჩანიშნული. 