ხობში გზების რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი დაიწყო

"ახალი გზა განტვირთავს ქალაქს სატრანზიტო მოძრაობისაგან და მნიშვნელოვანია, როგორც სატრანზიტო გადამზიდავებისთვის, ასევე ქალაქ თბილისის მოქალაქეებისათვის", – აცხადებენ დეპარტამენტში. აღნიშნული გზები, 4 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მიმართულების - ქვეყნის სივრცითი განვითარების ნაწილია. [post_title] => როდის აშენდება თბილისის შემოვლითი გზა? "პრობლემის გადასაჭრელად უკვე აშენდა ქობულეთის შემოვლითი გზის პირველი მონაკვეთი და მიმდინარეობს მეორე მონაკვეთის მშენებლობა. აღნიშნულ მონაკვეთებს დაემატება ბათუმის შემოვლითი გზა, რაც სრულად განტვირთავს მოძრაობას აჭარის საკურორტო ზონაში, გაიზრდება სატრანზიტო ტვირთბრუნვა", – აცხადებენ დეპარტამენტში. აღნიშნული მონაკვეთი, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის, 4 პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვანი მიმართულების ქვეყნის სივრცითი განვითარების ნაწილია. E60-E70 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი უმოკლესი დამაკავშირებელი გზაა ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის. მაგისტრალის ფიზიკური მდებარეობა უზრულველყოფს, რომ ის გახდეს ძირითადი სატრანსპორტო რგოლი შავ ზღვას, კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიას შორის. "ფბ-სივრცეში სამსჯელოდ გამომაქვს ჩვენი დედაქალაქის კონკრეტული ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ავარიები ხდება. თუ დააკვირდებით, შოსაბრუნამდე მცხეთიდან მომავალ ნაკადს(სხვათაშორის ყველაზე ჩქაროსნულს) მარცხენა მხრიდან უვიწროვდება მაღალი ბორდიურებით შემოსაზღვრული სამოძრაო ზოლი და ბოლოს სულ ქრება(!). წარმოიშვება ,,ძაბრი". როგორ გადაწყვეტას შემოგვთავაზებდით?", - წერს შალვა ოგბაიძე სოციალურ ქსელში. 