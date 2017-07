ხომ გითხარით, ჰიჯაბი არ შეიძლება: ბელგიამ აკრძალვა ძალაში დატოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => belgia [1] => hijabi [2] => muslimebi [3] => evrosasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145236 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => belgia [1] => hijabi [2] => muslimebi [3] => evrosasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145236 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1638 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => belgia [1] => hijabi [2] => muslimebi [3] => evrosasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => belgia [1] => hijabi [2] => muslimebi [3] => evrosasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145236) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1638,13752,2012,4157) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138399 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 09:31:12 [post_date_gmt] => 2017-06-14 05:31:12 [post_content] => ბელგიამ მთხოვნელთა 74%-ს თავშესაფარის მიცემაზე უარი უთხრა. მიგრანტთა საქმეების დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ქვეყანამ წელი განცხადებების უარყოფით დაიწყო. იმის გამო, რომ მიგრანტთა დიდმა ნაწილმა თავშესაფრის მიღების აუცილებლობა ვერ ჩამოაყალიბა, მათ თხოვნას ოფიციალური უარით უპასუხეს. შეგახსენებთ, რომ 2016 წელს ბელგიის მთავრობამ მიგრანტის სტატუსი 14 ათასამდე მთხოვნელს მიანიჭა და როგორც ჩანს, ეს სრულებით საკმარისი იყო. წელს ქვეყანას შესაბამისი რესურსები აღარ აქვს, ამიტომ ბევრ ადამიანს ვეღარ შეიფარებს. ევროპას კი ძალიან რთული პერიოდი უდგას და მიგრაციის პროცესის შეჩერება ჯერჯერობით შეუძლებელია. ფიბამ მოთამაშეებს ჰიჯაბებში გამოსვლის ნება დართო. ეს ყველაფერი აზიური გუნდებისთვის. მუსლიმ მოთამაშეებს უფლება აქვთ ნებისმიერი თავსაბურავი გამოიყენონ. ოღონდ არის გარკვეული მითითება: ისინი უნდა იყოს ან თეთრი ან შავი ანაც შეეხამოს ფორმის ფერს, არ უნდა დაფაროს სახის ნაწილი და არ შეუქმნას საფრთხე სხვა მოთამაშეებს. სიახლე ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა. ჰიჯაბებში გამოწყობილი ქალების პირველი სატესტო მატჩი ირანში 13 აპრილს გაიმართა. აჭარის ტურისტულ პოტენციალს ბელგიიდან ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები ეცნობიან. ვიზიტის მიზანს აჭარის ტურისტული პროდუქტების, ღირსშესანიშნაობების, ასევე მომსახურების ხარისხის, ტურისტული კანონმდებლობის, დაგეგმილი და საინვესტიციო პროექტების გაცნობა წარმოადგენს. დღეს, დელეგაციის წევრებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში აჭარის ეკონომიკის სამინისტროსა და ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა რეგიონის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ პრეზენტაცია ჩაუტარეს. ოთხდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სტუმრები აჭარის ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებსა და ტურისტულ ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებენ. ეწვევიან სამთო-სათხილამურო კურორტ „გოდერძი"-ს, სადაც განხორციელებულ და მიმდინარე ტურისტულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გაეცნობიან. დელეგაცია აჭარას 29 აპრილს დატოვებს. date 2017-07 ბელგია მიგრანტებს უარს ეუბნება