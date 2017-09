ხულოში ცეცხლის კერები განახლდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-khuloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163669 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-khuloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163669 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18823 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-khuloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-khuloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163669) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18823) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161320 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 17:50:45 [post_date_gmt] => 2017-09-07 13:50:45 [post_content] => „ხულოში, შავნაბადას მთაზე, ხანძრის ღია კერები აღარ არსებობს,“ - ამის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველმა, ბესიკ ლილუაშვილმა, განაცხადა. ლილუაშვილის თქმით, დაზღვევის მიზნით, მძიმე ტექნიკას დამატებით მეორე გზა გაჰყავს, რათა ტერიტორიაზე შევიდეს და ხანძრის სრული ლიკვიდაცია მოახდინოს. მისივე განცხადებით, უამინდობის გამო, ავიაცია ვერ მუშაობს. "მძიმე ტექნიკა მუშაობს, დამატებით მეორე გზა შეჰყავთ, რომ დაზღვევის მიზნით, ტერიტორიაზე სახანძრო მანქანები მივიდეს. ავიაცია მეტეოპირობების გამო გაჩერებულია, თუმცა ადგილზე რჩება. თურქული და ქართული ვერტმფრენი კურორტ გოდერძიზე არის დაბანაკებული. ღია კერები საერთოდ აღარ არის. დღეს დილიდან ტერიტორიაზე 350 ადამიანი შევიდა, თუმცა ნისლი ჩამოწვა და ნაწილი უსაფრთხოების მიზნით უკან გამოვითხოვეთ. შტაბი მუშაობას აგრძელებს," - განაცხადა ბესიკ ლილუაშვილმა. [post_title] => ხულოში ხანძრის ღია კერები აღარ არსებობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khuloshi-khandzris-ghia-kerebi-aghar-arsebobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 17:50:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 13:50:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161320 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160247 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 16:30:53 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:30:53 [post_content] => „ხულოში ღია ცეცხლის კერა გვაქვს, თუმცა ხანძრის მოსახლეობაზე გავრცელების საშიშროება არ არსებობს,“ - ამის შესახებ შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. მინისტრის თქმით, ხანძრის ქრობის პროცესში უკვე ჩართულია შსს-ს ვერტმფრენი, ასევე, ცოცხალი ძალა 370 ადამიანის სახით. “ხულოში გვაქვს ღია კერა. დღეს დილიდან იქ გავაგზავნეთ ვერტმფრენი, რომელიც ხანძრის ქრობის პროცესში ჩაერთო. ასევე, დღეს დილიდან მობილიზებულია 370 ადამიანი - განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები და მეხანძრეები. ისინი ინტენსიურად ახორციელებენ სამუშაოებს”, - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. [post_title] => ხულოში ღია ცეცხლის კერა გვაქვს - გიორგი მღებრიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khuloshi-ghia-ceckhlis-kera-gvaqvs-giorgi-mghebrishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 16:30:53 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 12:30:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160247 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160214 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 15:46:28 [post_date_gmt] => 2017-09-05 11:46:28 [post_content] => ხულოს მუნიციპალიტეტში, შავნაბადას მთაზე გაჩენილ ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ჩაერთო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის, ზურაბ პატარაძის, განცხადებით, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, ასევე, დამატებით ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამმართველოს 250-მდე წარმომადგენელი. ზურაბ პატარაძის ინფორმაციით, დღის განმავლობაში ტრაბზონიდან მეორე ვერტმფრენი ჩამოფრინდება. რეგიონის ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ დღის ბოლოს დადებითი შედეგი იქნება. "უშუალოდ ხანძართან რამდენიმე ასეული ადამიანი მუშაობს. ბოლო მონაცემებით, შსს სპეციალური სამმართველოს წარმომადგენლები, დაახლოებით 200-250 ადამიანი ამოვიდა. ამოტანილია სპეციალური რეზერვუარები, რომელიც ადგილზე ხელს უწყობს მუშაობას. ყოველ წუთს მანქანები ლოკაციის ადგილს უახლოვდებიან. თქვენ იცით, რომ გზა ორ ადგილზე იჭრება. ჰაერში ვერტმფრენიც გამოჩნდა. ვერტმფრენმა მუშაობა დაიწყო. ორ ლოკაციაზე ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია იმისათვის, რომ ვერტმფრენმა წყლის აღება შეძლოს. უახლოეს პერიოდში ტრაბზონიდან მეორე ვერტმფრენს ველოდებით. ორი ვერტმფრენი ერთდროულად იმუშავებს დღეს დაბნელებამდე. მთელი რესურსი მობილიზებულია. ვფიქრობ, რომ დღის ბოლოს საგრძნობი შედეგი გვექნება," - განაცხადა ზურაბ პატარაძემ. [post_title] => ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ჩაერთო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khuloshi-khandzris-salikvidacio-samushaoebshi-vertmfreni-chaerto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 15:46:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 11:46:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160214 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161320 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 17:50:45 [post_date_gmt] => 2017-09-07 13:50:45 [post_content] => „ხულოში, შავნაბადას მთაზე, ხანძრის ღია კერები აღარ არსებობს,“ - ამის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველმა, ბესიკ ლილუაშვილმა, განაცხადა. ლილუაშვილის თქმით, დაზღვევის მიზნით, მძიმე ტექნიკას დამატებით მეორე გზა გაჰყავს, რათა ტერიტორიაზე შევიდეს და ხანძრის სრული ლიკვიდაცია მოახდინოს. მისივე განცხადებით, უამინდობის გამო, ავიაცია ვერ მუშაობს. "მძიმე ტექნიკა მუშაობს, დამატებით მეორე გზა შეჰყავთ, რომ დაზღვევის მიზნით, ტერიტორიაზე სახანძრო მანქანები მივიდეს. ავიაცია მეტეოპირობების გამო გაჩერებულია, თუმცა ადგილზე რჩება. თურქული და ქართული ვერტმფრენი კურორტ გოდერძიზე არის დაბანაკებული. ღია კერები საერთოდ აღარ არის. დღეს დილიდან ტერიტორიაზე 350 ადამიანი შევიდა, თუმცა ნისლი ჩამოწვა და ნაწილი უსაფრთხოების მიზნით უკან გამოვითხოვეთ. შტაბი მუშაობას აგრძელებს," - განაცხადა ბესიკ ლილუაშვილმა. [post_title] => ხულოში ხანძრის ღია კერები აღარ არსებობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khuloshi-khandzris-ghia-kerebi-aghar-arsebobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 17:50:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 13:50:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161320 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 17509412da38431d1bbac0e50ae12f11 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )