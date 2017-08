ხულოში, საციხური-გელაურას მიმართულებით გზის სამუშაოები დასრულდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => infrastruqtura [2] => gza [3] => khulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156924 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => infrastruqtura [2] => gza [3] => khulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156924 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 449 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => achara [1] => infrastruqtura [2] => gza [3] => khulo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => achara [1] => infrastruqtura [2] => gza [3] => khulo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156924) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,5880,1405,8885) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155384 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 15:39:07 [post_date_gmt] => 2017-08-21 11:39:07 [post_content] => ქობულეთში 200 მლნ ლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის განხორციელება დაიწყო. მაღალი დონის სასტუმრო კომპლექსის საძირკველში კაფსულა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ და აღნიშნული სასტუმროს მშენებელი კომპანია "კრისტალ ბილდინგის" წარმომადგენელმა ვანო ლომიძემ ჩაუშვეს. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, პროექტი 200 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობას ითვალისწინებს, რომელშიც ღია და დახურული ტიპის აუზები, გასართობი ობიექტები, სამორინე, რესტორნები, კაფე-ბარები, საერთაშორისო ბრენდის სავაჭრო ცენტრი განთავსდება. "ეს არის აჭარაში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი, რომლითაც რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკური სარგებელს მიიღებს. აღნიშნული 200 მლნ ლარის ღირებულების ინვესტიცია, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ აჭარაში ეკონომიკური პროცესები ჯანსაღად, სწორი მიმართულებით მიდის. თითოეული ახალი ინვესტიცია, ახალი სამუშაო ადგილის გაჩენას უწყობს ხელს, რაც შემდეგ ციფრებშიც აისახება. მხოლოდ ეს პროექტი 400 ადამიანის დასაქმებას უზრუნველყოფს. ჩვენი ეკონომიკური გუნდი პარალელურად ციხისძირის პოტენციალის ათვისებაზე მუშაობს. მზადდება ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც აქამდე ნაკლებად ათვისებულ ტერიტორიებს, ახალ დატვირთვას შესძენს. აღნიშნული ტერიტორიის პოტენციალის პოპულარიზაცია, სრულიად ახალი საინტერესო შესაძლებლობა და პლატფორმა გახდება ახალი სარეკრეციო ზონების შექმნის და ასევე დამატებითი ინვესტიციების განხორციელების კუთხით,”- განაცხადა რამაზ ბოლქვაძემ. 200 მილიონი 200 ნომრიანი სასტუმროსთვის- ქობულეთში ახალი პროექტი დაიწყო

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე სოფლებში შიდა გზებზე მიმდინარე სამუშაოებს ეცნობა. მინისტრმა კაჭრეთსა და ზემო კაჭრეთში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. "ამ დროისთვის, აღნიშნულ მონაკვეთზე ასფალტის საფარი იგება, კეთდება სანიაღვრე არხები და წესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. სამუშაოების განხორციელებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი. კაჭრეთი-ზემო კაჭრეთის გზის რეაბილიტაცია 30 წელზე მეტია არ ჩატარებულა. აღნიშნულ მონაკვეთზე ასფალტის საფარის დაზიანების შედეგად, გადაადგილება ჭირდა და მოსახლეობისთვის გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენდა. პროექტის შედეგად, სრულად მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემოდგომიდან ადგილობრივები ახალი გზით შეძლებენ სარგებლობას", - აცხადებენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. შემოდგომიდან კაჭრეთის მოსახლეობა ახალი გზით ისარგებლებს

აჭარის ულამაზესი ვიდეორგოლის „Collors of Ajara" შესახებ ინსტაგრამზე აქტიური კამპანია მიმდინარეობს. გვერდზე რეგიონი 30 სხვადასხვა ელფერითაა ნაჩვენები. ფოტოები ფერთა გრადაციით იცვლება და იმ გამოცდილებას აღწერს, რასაც ტურისტი აჭარაში მოგზაურობისას ღებულობს. ფოტოები ისევე, როგორც კლიპი ტურისტის თვალით დანახულ აჭარას ასახავს. ინსტაგრამ ექაუნთს ახალ-ახალი ფოტოები ყოველდღიურად ემატება. რაც ნიშნავს, რომ თუკი ColorsofAjara-ს ინსტაგრამზე გაყვებით, აჭარის ნახვას ყველა ფერში შეძლებთ. „მსგავსი პოპულარული სოციალური მედიაპლატფორმების გამოყენება ჩვენი რეგიონის რეკლამირებისთვის მნიშვნელოვანია. ეს არის ჩვენს მიერ დაწყებული კამპანიის გაგრძელება უკვე ინსტაგრამზე, რაც აჭარის წარმოჩენასა და რა თქმა უნდა, რეგიონში ტურისტების მოზიდვას ემსახურება. ინსტაგრამის გარდა რეგიონის რეკლამირება აქტიურ ფაზაშია სხვა მედიაპლატფორმებზე ჩვენს 16-ვე სამიზნე ქვეყანაში. სოციალური მედია ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა რეკლამირებისთვის და მას ბუნებრივია აქტიურად ვიყენებთ," - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. ვიდეორგოლი "Collors of Ajara" სარეკლამო კომპანია JVT Metro-მ გადაიღო. ვიდეორგოლის ინსტაგრამ სარეკლამო კამპანიასაც მეტრო უზრუნველყოფს. "ეს სარეკლამო კამპანია ჩვენთვის განსაკუთრებულია. ის ცოცხალი, ხალისიანია და გამოხატავს იმ მრავალფეროვნებას რაც აჭარას გააჩნია. კამპანიას თან ახლავს ფოტოპროექტი, რომელიც ინსტაგრამზე მიმდინარეობს და აჩვენებს აჭარის ფერებს კონკრეტული ადგილების მიხედვით. მსგავსი მიდგომა თვლით, რომ მეტად დასამახსოვრებელია, მესიჯი უკეთ გადმოცემული და ჯამში თავისთავად ეფექტურია," - განაცხადა JVT Metro-ს კრეატიულმა დირექტორმა ეკა კოპალიანმა. ჯამში, წელს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით 4 საიმიჯო ვიდეორგოლი დაამზადა. აჭარის 30 ელფერი - ინსტაგრამზე აქტიური კამპანია მიმდინარეობს (ფოტოები) 