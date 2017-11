ხუთი სახლი ლონდონში – როგორ მოვაწყოთ სახლი ბრიტანულ სტილში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14179 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => interieris-dizaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => interieris-dizaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14179) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184323 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-07 10:08:58 [post_date_gmt] => 2017-11-07 06:08:58 [post_content] => ალბათ ნებისმიერი ოცნებობს მოდის, კინოსა და გასტრონომიის დედაქალაქში - პარიზში ცხოვრებაზე, ამიტომ სანამ შესაფერის ბინას შეარჩევთ, შეგიძლიათ ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტებს გადაავლოთ თვალი. და თუ პარიზში ვერ გადასახლდებით, შეგიძლიათ თქვენივე ბინა მოაწყოთ პარიზული დიზაინით. * ბინა (400 კვ. მეტრი) მე-16 ოლქი, ლა-მიუტეს რაიონი ტიპიური „პარიზული ბინა“ ოთხი საძინებელით და ეფექტური სასტუმრო ოთახით, მაღალი ჭერით, უზარმაზარი ძველებური ფანჯრებით და თანამედროვე დიზაინერული ავეჯით „ლა-მიუტეს“ მეტროსადგურთან ახლოს, არქიტექტორმა შარლ ზანამ გააფორმა. [gallery royalslider="1" ids="184324,184325,184326,184327,184328"] * ბინა (400 კვ. მეტრი) მე-16 ოლქი, პასის რაიონი კიდევ ერთი, მდიდრული ბინა პარიზის მე-16 ოლქში ხუთმეტრიანი ჭერით, სამი საძინებლით, ჩუქურთმითა და ბროლით გაწყობილი აბსოლუტურად კლასიკური ინტერიერით. [gallery royalslider="1" ids="184334,184333,184332,184331,184330,184329"] * ბინა (210 კვ. მერტი) მე-18 ოლქი, გრანდ-კარიერის რაიონი ბინა მონმარტრის ძირში, კლიშის მოედანსა და კაბარე „მულენ რუჟთან“ ახლოს, თავისი დიზაინერული ავეჯით ძალიან ჰგავს ბოჰემურ მანსარდას და კარგად ერგება რაიონის ანტურაჟს. [gallery royalslider="1" royalslider="1" ids="184335,184336,184337,184338,184339"] * ბინა (450 კვ. მეტრი) მე-16 ოლქი, მარშალ-მონორის რაიონი მორიგი ბინა პარიზის ულამაზეს, ყველაზე პოპულარულ რაიონში თავისი სამი საძინებელით და მე-19 საუკუნის კლასიკური ინტერიერით. [gallery royalslider="1" ids="184340,184341,184342,184343,184344"] * ბინა (138 კვ. მეტრი) მე-7 ოლქი, ფობურ სენტ ონორეს ქუჩა ორიგინალური ბინა ქალაქის ცენტრში, ელისეის მინდვრებთან, თანხმობის მოედანსა და რივოლის ქუჩებთან ახლოს, ამერიკელი შონ ჰენდერსონის მიერ შექმნილი ულტრათანამედროვე ინტერიერით და სუპერდიზაინერული ავეჯით. სამზარეულო დიდიც შეიძლება იყოს და ნაკლებად გაბარიტულიც, კვადრატული ან მართკუთხა ფორმის, თუმცა, დივანის მოთავსება, რომელიც კომფორტულიც იქნება და მყუდროებასაც შემატებს სახლის ყველაზე სტრატეგიულ ადგილს, ნებისმიერ სამზარეულოში შეიძლება. [gallery royalslider="1" ids="173664,173665,173666,173667,173668,173669,173670,173671,173672,173673"] [post_title] => ნივთი, რომელიც მყუდროებას შემატებს თქვენს სამზარეულოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nivti-romelic-myudroebas-shematebs-tqvens-samzareulos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:19:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:19:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173658 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169483 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-30 19:07:00 [post_date_gmt] => 2017-09-30 15:07:00 [post_content] => თუ იდეალურ ფერს ეძებთ საძინებლისთვის, შეგიძლიათ წამყვანი დიზაინერების რეკომენდაციები გაითვალისწინოთ. მუქი ლურჯი - ლურჯი ფერი წელსაც მოდურია და მომავალ წელსაც შეინარჩუნებს აქტუალურობას. კლასიკური და ამავე დროს მშვიდი ფერი, კომფორტსაც შეგიქმნით და მძიმე სამუშაოს დღის შემდეგ დასვენების საშუალებასაც მოგცემთ. მშვიდი ფერები - ღია ცისფერი, მწვანე და ნაცრისფერის თითქმის ყველა ტონი დამამშვიდებელ ფერად ითვლება და განსაკუთრებით უხდება საძინებელს. კლასიკური თეთრი - უნივერსალური ფერი საშუალებას მოგცემთ სხვადასხვა ფერით გაამდიდროთ საძინებლის ინტერიერი. ღია ცისფერი - თუ სიგრილე გენატრებათ, აირჩიეთ ცისფერი, რომელიც, თეთრის მსგავსად, ფერადი დეტალების საკუთარი გემოვნებით შერჩევის შესაძლებლობას მოგცემთ. რბილი ნაცრისფერი - უცნაურია, მაგრამ სწორედ ნაცრისფერი ქმნის იმ მყუდროებას, რომელიც მშვიდი ძილისა და დასვენებისთვისაა აუცილებელი. რა ფერი ავირჩიოთ საძინებლისთვის - დიზაინერის რჩევები [gallery royalslider="1" ids="184324,184325,184326,184327,184328"] * ბინა (400 კვ. მეტრი) მე-16 ოლქი, პასის რაიონი კიდევ ერთი, მდიდრული ბინა პარიზის მე-16 ოლქში ხუთმეტრიანი ჭერით, სამი საძინებლით, ჩუქურთმითა და ბროლით გაწყობილი აბსოლუტურად კლასიკური ინტერიერით. [gallery royalslider="1" ids="184334,184333,184332,184331,184330,184329"] * ბინა (210 კვ. მერტი) მე-18 ოლქი, გრანდ-კარიერის რაიონი ბინა მონმარტრის ძირში, კლიშის მოედანსა და კაბარე „მულენ რუჟთან“ ახლოს, თავისი დიზაინერული ავეჯით ძალიან ჰგავს ბოჰემურ მანსარდას და კარგად ერგება რაიონის ანტურაჟს. [gallery royalslider="1" royalslider="1" ids="184335,184336,184337,184338,184339"] * ბინა (450 კვ. მეტრი) მე-16 ოლქი, მარშალ-მონორის რაიონი მორიგი ბინა პარიზის ულამაზეს, ყველაზე პოპულარულ რაიონში თავისი სამი საძინებელით და მე-19 საუკუნის კლასიკური ინტერიერით. [gallery royalslider="1" ids="184340,184341,184342,184343,184344"] * ბინა (138 კვ. მეტრი) მე-7 ოლქი, ფობურ სენტ ონორეს ქუჩა ორიგინალური ბინა ქალაქის ცენტრში, ელისეის მინდვრებთან, თანხმობის მოედანსა და რივოლის ქუჩებთან ახლოს, ამერიკელი შონ ჰენდერსონის მიერ შექმნილი ულტრათანამედროვე ინტერიერით და სუპერდიზაინერული ავეჯით. როგორ მოვაწყოთ ტიპიური „პარიზული ბინა" - 5 პარიზული სახლი