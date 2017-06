ხუთმა არაბულმა ქვეყანამ ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => egvipte [1] => yatari [2] => saudis-arabeti [3] => bahreini [4] => arabetis-gaertianebuli-saemiroebi [5] => iemeni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136500 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => egvipte [1] => yatari [2] => saudis-arabeti [3] => bahreini [4] => arabetis-gaertianebuli-saemiroebi [5] => iemeni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136500 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1206 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => egvipte [1] => yatari [2] => saudis-arabeti [3] => bahreini [4] => arabetis-gaertianebuli-saemiroebi [5] => iemeni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => egvipte [1] => yatari [2] => saudis-arabeti [3] => bahreini [4] => arabetis-gaertianebuli-saemiroebi [5] => iemeni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136500) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16292,13006,1206,16293,2149,1851) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132645 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 11:29:12 [post_date_gmt] => 2017-05-21 07:29:12 [post_content] => პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს სცენაზე მსოფლიო მასშტაბის დებიუტი ჰქონდა. აშშ-სა და საუდის არაბეთს შორის ახალი ეპოქა, რომელიც "სტრატეგიული ხედვის" დოკუმენტის გაფორმებით დაიწყო, საუდის არაბეთის ტრადიციული ცეკვით აღნინიშნა, რომელშიც დონალდ ტრამპმაც მიიღო მონაწილეობა. დოკუმენტი მოიცავს, 110 მილიარდი დოლარის ამერიკული იარაღის გაყიდვას და ახალ ინვესტიციებს, რომლებმაც ასობით ათასი სამუშაო ადგილი უნდა შექმნას. ბაჰრეინში მიმდინარე ფიფას კონგრესზე მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდა დიეგო მარადონა კურიოზული შემთხვევის მთავარი გმირი გახდა. ღონისძიების ფარგლებში ცნობილი სპორტსმენები ადგილორივ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს შეხვდნენ, რამდენიმე მათგანმა კი პატარებს მცირე მასტერ-კლასი ჩაუტარეს და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი გაკვეთილის დროს შერცხვა დიეგო მარადონა. ვეტერანი არგენტინელი დაახლოებით 10 წლის ბიჭმა ბურთისთვის ბრძოლის დროს წააქცია. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hiS4at2vE1M The Independent-ის ინფორმაციით, მეფე სალმან ბენ აბდელ აზიზ ალ-საუდთან შეხვედრაზე ანგელა მერკელმა ქალებისთვის დაწესებულ დრეს-კოდის დაცვაზე უარი თქვა და თავსაბურავის გარეშე მივიდა. „დოიჩე ველეს“ ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერებმა შეხვედრაზე ეკონომიკური და სამხედრო თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი მზად არის ცვლილებებისთვის, თუმცა ქვეყანაში ადამიანების უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული, კანცლერმა ისაუბრა ბლოგერ რაიფ ბადავის სიკვდილით დასჯის შესახებაც. ანგელა მერკელმა საუდის არაბეთში თავსაბურავზე უარი განაცხადა "ეს იყო შესანიშნავი დღე, უზარმაზარი ინვესტიციები აშშ-ში შექმნის სამუშაო ადგილებს... სამუშაო ადგილებს... და ისევ და ისევ, სამუშაო ადგილებს...", - აღნიშნა ტრამპმა. https://www.youtube.com/watch?v=E8Wo8IbFCAE

ტრამპი საუდის არაბეთის ტრადიციულ ცეკვაში ჩაერთო

პატარა ბიჭმა მარადონა გააბითურა (ვიდეო)