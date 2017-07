ხვალიდან საქართველოსა და ქუვეითს შორის ავიამიმოსვლა იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => quveiti [1] => frenebi [2] => aviamimosvla [3] => wataniya ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144941 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => quveiti [1] => frenebi [2] => aviamimosvla [3] => wataniya ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144941 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8327 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => quveiti [1] => frenebi [2] => aviamimosvla [3] => wataniya ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => quveiti [1] => frenebi [2] => aviamimosvla [3] => wataniya ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144941) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13260,9580,8327,17124) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143994 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 12:22:48 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:22:48 [post_content] => „ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფრენების განვითარებას, ასევე მნიშვნელოვნად გაიზრდება ტურისტული ნაკადების მოძრაობა“, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, გიორგი ჩერქეზიშვილმა თბილისსა და ბათუმს შორის ავიამიმოსვლის დაწყების შესახებ კომენტარის დროს განაცხადა. „7 ივლისიდან იწყება რეგულარული ავიარეისები თბილისსა და ბათუმს შორის, რომელსაც შპს „სერვისეარი“ შეასრულებს „სააბის“ ტიპის 32 ადგილიანი თვითმფრინავით. ფრენები შესრულდება ყოველდღიურად, ოთხშაბათის გარდა. პარასკევს და კვირას კი რეისები დღეში 3-ჯერ შესრულდება. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფრენების განვითარებას, ასევე მნიშვნელოვნად გაიზრდება ტურისტული ნაკადების მოძრაობა და ამ რეგულარული რეისით ისარგებლებენ როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტები“ - აღნიშნა გიორგი ჩერქეზიშვილმა . შპს „სერვისეარმა“ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა, რომელიც მგზავრთა საჰაერო გადაყვანის, ავიარეისების ორგანიზების და შესრულების მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა. „სერვისეარი“ ამჟამად ნატახტარის აეროდრომიდან უკვე ასრულებს ფრენებს ქუთაისის, მესტიისა და ამბროლაურის მიმართულებებით. [post_title] => „თბილისსა და ბათუმს შორის ფრენების დაწყება ტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilissa-da-batums-shoris-frenebis-dawyeba-turizmis-ganvitarebistvis-dzalian-mnishvnelovania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 12:22:48 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 08:22:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143994 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143797 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 15:42:34 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:42:34 [post_content] => 7 ივლისიდან „სერვისეარი" თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით ფრენების განხორციელებას დაიწყებს. მგზავრებს „სააბის" ტიპის 32 ადგილიანი საჰაერო ხომალდი მოემსახურებათ. ერთი გზის ბილეთის ღირებულება კი 90 ლარს შეადგენს. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ტურისტული კომპანია „ვანილა სქაის" თბილისისა და ბათუმის ოფისებში, ასევე აღნიშნული კომპანიის ვებ-გვერდზე (7 ივლისის 16:00 საათიდან) და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის სალაროში. ფრენები შესრულდება ყოველდღე, ოთხშაბათის გარდა, შემდეგი განრიგით:

# მიმართულება ორშაბათი სამშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა 1 თბილისი - ბათუმი 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 ბათუმი-თბილისი 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 2 თბილისი - ბათუმი 14:00 14:00 ბათუმი-თბილისი 16:00 16:00 3 თბილისი - ბათუმი 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 ბათუმი-თბილისი 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

"ავიაკომპანია ვიზეაირის რეისი (W66409) მემინგენი - ქუთაისი, უამინდობის გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა. მგზავრების ნაწილი თბილისში დარჩა, ნაწილი კი ავტობუსით გაემგზავრა ქუთაისის მიმართულებით. რეისი ქუთაისი-ბერლინი (W66407 ) არ შესრულდა რადგან ბორტი თბილისში იყო. ქუთაისი - ბერლინის რეისზე დარეგისტრირებული მგზავრები გადანაწილდნენ სასტუმროებში. აღნიშნულ ავიარეისთან დაკავშირებით ველით ავიაკომპანია ვიზეარის გადაწყვეტილებას და ინფორმაციის მიღებისთანავე შეიტყობთ ჩვენი გვერდის საშუალებით. სხვა ყველა ავიარეისი შესრულდება დაგეგმილი დროის მიხედვით", – ნათქვამია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

„7 ივლისიდან იწყება რეგულარული ავიარეისები თბილისსა და ბათუმს შორის, რომელსაც შპს „სერვისეარი“ შეასრულებს „სააბის“ ტიპის 32 ადგილიანი თვითმფრინავით. ფრენები შესრულდება ყოველდღიურად, ოთხშაბათის გარდა. პარასკევს და კვირას კი რეისები დღეში 3-ჯერ შესრულდება. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფრენების განვითარებას, ასევე მნიშვნელოვნად გაიზრდება ტურისტული ნაკადების მოძრაობა და ამ რეგულარული რეისით ისარგებლებენ როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტები“ - აღნიშნა გიორგი ჩერქეზიშვილმა .

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით, შიდა ტურიზმისა და ადგილობრივი რეისების განვითარების მიზნით შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ" განახორციელა მგზავრთა საჰაერო გადაყვანის ავიარეისების ორგანიზების და შესრულების მომსახურების შესყიდვა, ელექტრონული ტენდერის გზით. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიად გამოვლინდა შპს „სერვისეარი," რომელთანაც გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება. შპს „სერვისეირი" ამჟამად ნატახტარის აეროდრომიდან უკვე ასრულებს ფრენებს ქუთაისის, მესტიის და ამბროლაურის მიმართულებებით. [post_title] => ახალი კომპანია თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით ავიარეისებს შეასრულებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-kompania-tbilisidan-batumis-mimartulebit-aviareisebs-sheasrulebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 16:56:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 12:56:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143797 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143674 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 11:45:16 [post_date_gmt] => 2017-07-05 07:45:16 [post_content] =>როგორც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერს, რეისი ქუთაისი-ბერლინი (W66407 ) არ შესრულდა რადგან ბორტი თბილისში იყო. გადაწყვეტილება კომპანიას ამ რეისთან დაკავშირებით, ჯერ არ მიუღია. ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა სხვა ავიარეისი დაგეგმილი დროის მიხედვით შესრულდება.[post_title] => ქუთაისი-ბერლინის რეისი არ შესრულდა: Wizz Air-ის მგზავრები კომპანიის გადაწყვეტილებას ელოდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisi-berlinis-reisi-ar-shesrulda-wizz-air-is-mgzavrebi-kompaniis-gadawyvetilebas-elodebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 12:17:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 08:17:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143674 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143994 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 12:22:48 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:22:48 [post_content] => „ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ფრენების განვითარებას, ასევე მნიშვნელოვნად გაიზრდება ტურისტული ნაკადების მოძრაობა", - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, გიორგი ჩერქეზიშვილმა თბილისსა და ბათუმს შორის ავიამიმოსვლის დაწყების შესახებ კომენტარის დროს განაცხადა.შპს „სერვისეარმა" ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების" ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა, რომელიც მგზავრთა საჰაერო გადაყვანის, ავიარეისების ორგანიზების და შესრულების მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა. „სერვისეარი" ამჟამად ნატახტარის აეროდრომიდან უკვე ასრულებს ფრენებს ქუთაისის, მესტიისა და ამბროლაურის მიმართულებებით. [post_title] => „თბილისსა და ბათუმს შორის ფრენების დაწყება ტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilissa-da-batums-shoris-frenebis-dawyeba-turizmis-ganvitarebistvis-dzalian-mnishvnelovania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 12:22:48 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 08:22:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143994 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3c7682dfe61985589e13fd0bf5fad87b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )