ხვალიდან საქართველოში დათბება – მზიანი ამინდი მთელი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176776 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176776 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 422 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176776) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (422) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175946 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 17:38:25 [post_date_gmt] => 2017-10-16 13:38:25 [post_content] => იმერეთის 12–ვე მუნიციპალიტეტში ძლიერმა წვიმამ სერიოზული პრობლემები შექმნა. იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დატბორილია ქალაქების ცენტრალური ქუჩები, საავტომობილო გზები, საკარმიდამო ნაკვეთები, სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები და საცხოვრებელი სახლები. ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნილია სტიქიასთან ბრძოლის საგანგებო შტაბი და დაწყებულია სალიკვიდაციო სამუშაოები. ასევე, მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურები. მეწყრული პროცესი განვითარდა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფეთში. დააზიანდა საცხოვრებელი სახლი და გზა ჩაიხერგა, ასევე, დაზიანებულია გაზის მილები. „მეწყერსაშიში ზონებია საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაჯითსა და საირხეში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ II სვირში. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმურსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთის გზაზე, სოფელ ხანის მიმართულებით ბოგირი წაიღო წყალმა და მოძრაობა შეფერხებულია, წყალთაშუას მიმართულებით ჩამოსულია მეწყერი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში წყალმა დატბორა ამბულატორია და საბავშვო ბაღი. ზესტაფონში ქალაქს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. შორაპანში დაზიანებულია გზა და ტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხებულია, სოფელ ბოსლევში გზაზე მეწყერია ჩამოსული. ამ ეტაპზე იმერეთის რეგიონში ელექტროენერგია რამდენიმე ათას აბონენტს არ მიეწოდება, განსაკუთრებული პრობლემებია ქუთაისში. ადგილზე მუშაობენ ჯგუფები, რათა მოსახლეობას დროულად აღუდგეს ელექტროენერგიის მიწოდება. ჯერჯერობით ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია,”- აცხადებენ გუბერნატორის ადმინისტრაციაში. [post_title] => იმერეთის 12–ვე მუნიციპალიტეტში ძლიერმა წვიმამ სერიოზული პრობლემები შექმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imeretis-12-ve-municipalitetshi-dzlierma-wvimam-seriozuli-problemebi-sheqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 17:38:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 13:38:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175570 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 10:28:48 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:28:48 [post_content] => გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძლიერი ქარი - 20-25მ/წმ სიჩქარით იქროლებს. უწყების ცნობით, ზოგიერთ რაიონში ქარის სიჩქარემ შესაძლოა 30 მ/წმ-ს მიაღწიოს. ზღვისპირა რაიონებში მოსალოდნელია ძლიერი ნალექი და ზღვაზე ძლიერი შტორმი. ქვეყნის დასავლეთ ნაწილის მაღალმთიან რაიონებში კი - ქარბუქი. როგორც გარემოს ეროვნულ საგენტოში აცხადებენ, თოვა გაგრძელდება ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში. ძლიერმა ნალექმა შესაძლებელია ცალკეულ მდინარეებზე წყალმოვარდნეები და მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება გამოიწვიოს. [post_title] => დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძლიერი ქარი იქროლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-saqartvelos-mtel-teritoriaze-dzlieri-qari-iqrolebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 10:28:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 06:28:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175570 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 172945 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-09 16:24:53 [post_date_gmt] => 2017-10-09 12:24:53 [post_content] => ხვალიდან, 10 ოქტომბრიდან, საქართველოში ამინდი გაუარესდება. მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი, ზოგან ქარიც. ტემპერატურა კი 16-21 გრადუსამდე დაიკლებს. როგორც საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის ხელმძღვანელმა, სვეტლანა ნიორაძემ, განაცხადა, ისეთი მაღალი ტემპერატურა, როგორიც დღესაა, მხოლოდ დღის ბოლომდე შენარჩუნდება. 10 და 11 ოქტომბერს კი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ცივი და ნოტიო მასები გავრცელდება. „რაც შეეხება 12-13-14 ოქტომბერს, შედარებით გამოიდარებს, თუმცა მთელ საქართველოში არა.ზოგან წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება. 15 ოქტომბრიდან კი ყველგან ისევ წვიმას, ქარსა და ტემპერატურის დაკლებას ველოდებით,“ - განაცხადა ნიორაძემ. [post_title] => ხვალიდან საქართველოში ამინდი გაუარესდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khvalidan-saqartveloshi-amindi-gauaresdeba-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-09 16:24:53 [post_modified_gmt] => 2017-10-09 12:24:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172945 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175946 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 17:38:25 [post_date_gmt] => 2017-10-16 13:38:25 [post_content] => იმერეთის 12–ვე მუნიციპალიტეტში ძლიერმა წვიმამ სერიოზული პრობლემები შექმნა. იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დატბორილია ქალაქების ცენტრალური ქუჩები, საავტომობილო გზები, საკარმიდამო ნაკვეთები, სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები და საცხოვრებელი სახლები. ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნილია სტიქიასთან ბრძოლის საგანგებო შტაბი და დაწყებულია სალიკვიდაციო სამუშაოები. ასევე, მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურები. მეწყრული პროცესი განვითარდა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფეთში. დააზიანდა საცხოვრებელი სახლი და გზა ჩაიხერგა, ასევე, დაზიანებულია გაზის მილები. „მეწყერსაშიში ზონებია საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაჯითსა და საირხეში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ II სვირში. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმურსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთის გზაზე, სოფელ ხანის მიმართულებით ბოგირი წაიღო წყალმა და მოძრაობა შეფერხებულია, წყალთაშუას მიმართულებით ჩამოსულია მეწყერი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში წყალმა დატბორა ამბულატორია და საბავშვო ბაღი. ზესტაფონში ქალაქს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. შორაპანში დაზიანებულია გზა და ტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხებულია, სოფელ ბოსლევში გზაზე მეწყერია ჩამოსული. ამ ეტაპზე იმერეთის რეგიონში ელექტროენერგია რამდენიმე ათას აბონენტს არ მიეწოდება, განსაკუთრებული პრობლემებია ქუთაისში. ადგილზე მუშაობენ ჯგუფები, რათა მოსახლეობას დროულად აღუდგეს ელექტროენერგიის მიწოდება. ჯერჯერობით ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია,”- აცხადებენ გუბერნატორის ადმინისტრაციაში. [post_title] => იმერეთის 12–ვე მუნიციპალიტეტში ძლიერმა წვიმამ სერიოზული პრობლემები შექმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imeretis-12-ve-municipalitetshi-dzlierma-wvimam-seriozuli-problemebi-sheqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 17:38:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 13:38:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 66 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => be3e73fab4b4f11f895b6adce5be0cae [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )