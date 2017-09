კიდევ ერთი სპეცოპერაცია ფონიჭალაში – დაკავებულია ერთი პირი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia [2] => fonichala [3] => narkodanashauli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166327 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia [2] => fonichala [3] => narkodanashauli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166327 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia [2] => fonichala [3] => narkodanashauli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia [2] => fonichala [3] => narkodanashauli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166327) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8959,10119,107,6991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166069 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 11:43:56 [post_date_gmt] => 2017-09-21 07:43:56 [post_content] => შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველომ მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 284-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით დაიწყო, რაც კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევას გულისხმობს. უწყებაში აცხადებენ, რომ საქმეზე ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სამართალდამცველებმა გამოავლინეს ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ჩამდენი პირი - თეთრიწყაროს რაიონში მცხოვრები, 1999 წელს დაბადებული ე.მ. შსს-ის ინფორმაციით, პოლიციამ მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნივთმტკიცებად ამოიღო კომპიუტერული ტექნიკა, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. გამოძიება კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ფაქტზე სსსკ-ის 284-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს ჯარიმას, გამასწორებელ სამუშაოს ორ წლამდე ვადით ან იმავე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. [post_title] => რუსთავი2-ის ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ფაქტი გახსნილია - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi2-is-vebgverdze-gankhorcielebuli-kibershetevis-faqti-gakhsnilia-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 11:53:06 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 07:53:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166069 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165757 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 16:07:56 [post_date_gmt] => 2017-09-20 12:07:56 [post_content] => ფონიჭალაში კიდევ ორი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, საქმე ნარკოდანაშაულს ეხება და ამ დროისთვის ორი პირია დაკავებული. ამ წუთებში სამართალდამცველები დაკავებულების სახლში ჩრეკას ატარებენ. [post_title] => ფონიჭალაში ორი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fonichalashi-ori-specoperacia-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 16:07:56 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 12:07:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165757 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165520 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:53:08 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:53:08 [post_content] => შსს-ს თანამშრომლებმა პარიზის ინტერპოლის მიერ 2017 წლის აგვისტოდან წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე ძებნილი უკრაინის რესპუბლიკის მოქალაქე, 1983 წელს დაბადებული ტ.ჩ. ბათუმში, კობალაძის ქუჩაზე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, დაკავებულს ბრალი ედება საფრანგეთის რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 222–22, 222–23, 222–24, 227–22 და 227–23 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც ბავშვთა წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს, პორნოგრაფიის გავრცელებასა და გაუპატიურებას გულისხმობს. "ამჟამად, დაკავებული პირის მიმართ, საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ, კანონით გათვალისწინებული წინასაექსტრადიციო პროცედურები ხორციელდება,“ - ნათქვამია უწყების განცხადებაში. [post_title] => ბავშვთა მიმართ ჩადენილი ძალადობისთვის ინტერპოლით ძებნილი პირი ბათუმში დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvta-mimart-chadenili-dzaladobistvis-interpolit-dzebnili-piri-batumshi-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 11:53:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 07:53:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165520 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166069 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 11:43:56 [post_date_gmt] => 2017-09-21 07:43:56 [post_content] => შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველომ მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 284-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით დაიწყო, რაც კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევას გულისხმობს. უწყებაში აცხადებენ, რომ საქმეზე ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სამართალდამცველებმა გამოავლინეს ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ჩამდენი პირი - თეთრიწყაროს რაიონში მცხოვრები, 1999 წელს დაბადებული ე.მ. შსს-ის ინფორმაციით, პოლიციამ მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნივთმტკიცებად ამოიღო კომპიუტერული ტექნიკა, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. გამოძიება კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ფაქტზე სსსკ-ის 284-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს ჯარიმას, გამასწორებელ სამუშაოს ორ წლამდე ვადით ან იმავე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. [post_title] => რუსთავი2-ის ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ფაქტი გახსნილია - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi2-is-vebgverdze-gankhorcielebuli-kibershetevis-faqti-gakhsnilia-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 11:53:06 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 07:53:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166069 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 570 [max_num_pages] => 190 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 41f941336d525a256cb047c5c3e97394 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )