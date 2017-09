კიევის სასამართლომ დავით სააკაშვილის გაძევების საკითხი შეაჩერა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-saakashvili [1] => kievis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164262 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-saakashvili [1] => kievis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164262 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18813 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-saakashvili [1] => kievis-sasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-saakashvili [1] => kievis-sasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164262) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18813,19260) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159414 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 13:16:24 [post_date_gmt] => 2017-09-02 09:16:24 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში წერს“. „დღეს შს მინისტრ ავაკოვის უწყების რვა წარმომადგენელმა ჩემი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. თქვენ კარგად არ მიცნობთ, თქვენი ქმედებები უფრო მეტად ამძაფრებს ჩემს სურვილს, რომ დავიცვა უკრაინა და უკრაინელები სამართალდამრღვევებისა და ბარიგებისგან“, - წერს სააკაშვილი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თავისი ძმის დაკავებით უკრაინის ხელისუფლებას სურს ზეწოლა მოახდინოს მასზე. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/a.267904939906561.69545.260603653970023/1670634359633605/?type=3&theater [post_title] => მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvilis-informaciit-kievshi-misi-dzma-davit-saakashvili-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-02 13:40:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-02 09:40:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159414 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159414 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 13:16:24 [post_date_gmt] => 2017-09-02 09:16:24 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში წერს“. „დღეს შს მინისტრ ავაკოვის უწყების რვა წარმომადგენელმა ჩემი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. თქვენ კარგად არ მიცნობთ, თქვენი ქმედებები უფრო მეტად ამძაფრებს ჩემს სურვილს, რომ დავიცვა უკრაინა და უკრაინელები სამართალდამრღვევებისა და ბარიგებისგან“, - წერს სააკაშვილი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თავისი ძმის დაკავებით უკრაინის ხელისუფლებას სურს ზეწოლა მოახდინოს მასზე. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/a.267904939906561.69545.260603653970023/1670634359633605/?type=3&theater [post_title] => მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvilis-informaciit-kievshi-misi-dzma-davit-saakashvili-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-02 13:40:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-02 09:40:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159414 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ab842f585f1ae93e60def49246a63d04 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )