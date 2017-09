კიევში აფეთქებულ მანქანას ქართული ნომრები ჰქონდა და მასში საქართველოს მოქალაქე იმყოფებოდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba-kievshi [1] => saqartvelos-moqalaqe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161831 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba-kievshi [1] => saqartvelos-moqalaqe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161831 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7440 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba-kievshi [1] => saqartvelos-moqalaqe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba-kievshi [1] => saqartvelos-moqalaqe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161831) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7440,16678) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156725 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 16:23:51 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:23:51 [post_content] => კიევში, გრუშევსკის ქუჩაზე, აფეთქება მოხდა. აღნიშნულის შესახებ კიევის პოლიცია იუწყება. როგორც პოლიციაში აღნიშნეს, ადგილობრივი დროით, 14:06 საათზე პოლიციაში გრუშევსკის ქუჩაზე უცნობი საგნის აფეთქების შესახებ შეტყობინება შევიდა. აფეთქების შედეგად ორი პირი დაშავდა. ადგილზე საგამოძიებო ჯგუფი და ექსპერტები მუშაობენ. სხვა დამატებითი ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. [post_title] => აფეთქება კიევში - აფეთქების შედეგად ორი პირი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afetqeba-kievshi-afetqebis-shedegad-ori-piri-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 16:28:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 12:28:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156725 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140404 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-21 19:42:59 [post_date_gmt] => 2017-06-21 15:42:59 [post_content] => თურქეთში გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქე წარმოშობით ქუთაისელი იყო. 36 წლის ბუნა ხოტოველი გარდაცვლილი თურქეთში გუშინ იპოვეს. გარდაცვლილის დედის, ნანა ხოტოველის თქმით, მისი შვილი ტაილანდში სემინარზე იმყოფებოდა. სემინარის დასრულების შემდეგ კი თურქეთში გადავიდა. “ბუნა წასულიყო იყო ტაილანდში სემინარზე, ექვსში დილით წავიდა. ამერიკის დიასპორის ასოციაციამ მიიწვია სემინარზე. მეკონტაქტებოდა, როცა ჩავიდა. როგორც ჩანს, გადაიღალა. როცა სემინარი დასრულდა, დამირეკა და მითხრა, გვარიგებენ ჩვენს სახელმწიფოებშიო. პარასკევს მითხრა, ათათურქის აეროპორტში ვარო. ამის შემდეგ აღარ დაურეკავს. მითხრა, ორი დღე გამოვიძინებ, გადაღლილი ვარო. კვირას ღამის 03:00 საათზე დამირეკა, როგორ ხარო. მითხრა, რომ სასტუმრო ,,კონრადში" იმყოფებოდა. როგორც ჩანს, რამე პრობლემა ჰქონდა და არ გამიმხილა. მეეჭვა, რატომ დამირეკათქო. თურმე ყველაფერი დაუკარგავს და რა მოხდა, არ ვიცი. მერე ვურეკავდი და აღარ მიპასუხა. ბოლოს ვიღაც კაცმა აიღო, თურქულად მელაპარაკებოდა. როცა ჩემი შვილი მოვიკითხე, მითხრა, ბუნას ჩანთა გვაქვს სასტუმროში და თავად ჯერ არ მოსულაო. ვთხოვე პოლიციაში განაცხადეთთქო. ზუსტად რა მოხდა, არაფერი ვიცი... როგორც ჩანს, ქუჩაში იპოვეს“, - განაცხადა გარდაცვლილის დედამ, ნათელა ხოტოველმა. წყარო:ინტერპრესნიუსი [post_title] => თურქეთში გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქე წარმოშობით ქუთაისელი იყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-gardacvlili-saqartvelos-moqalaqe-warmoshobit-qutaiseli-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 19:43:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 15:43:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140404 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 65285 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-20 10:42:54 [post_date_gmt] => 2016-07-20 06:42:54 [post_content] => კიევის ცენტრში ავტომობილის აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. „უკრაინსკაია პრავდას“ ინფორმაციით, მანქანა გამოცემის ხელმძღვანელს, ელენა პრიტულს ეკითვნოდა, თუმცა თავად მანქანაში აფეთქებისას არ მჯდარა. რუსული და უკრაინული საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ მომხდარის შედეგად ჟურნალისტი პაველ შერემეტი გარდაიცვალა. პაველ შერემეტი 1971 წლის 28 ნოემბერს მინსკში დაიბადა, ის მუშაობდა რუსულ ტელეარხზე „ო-ერ-ტე“, მოგვიანებით პროგრამაზე „ვრემია“. ბოლო ხუთი წლის მანძილზე შერემეტი უკრაინაში ცხოვრობდა და მუშაობდა გამოცემაში „უკრაინსკაია პრავდა“. [post_title] => აფეთქება კიევში - გარდაიცვალა ერთი ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afetqeba-kievshi-gardaicvala-erti-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-20 10:44:06 [post_modified_gmt] => 2016-07-20 06:44:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=65285 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156725 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 16:23:51 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:23:51 [post_content] => კიევში, გრუშევსკის ქუჩაზე, აფეთქება მოხდა. აღნიშნულის შესახებ კიევის პოლიცია იუწყება. როგორც პოლიციაში აღნიშნეს, ადგილობრივი დროით, 14:06 საათზე პოლიციაში გრუშევსკის ქუჩაზე უცნობი საგნის აფეთქების შესახებ შეტყობინება შევიდა. აფეთქების შედეგად ორი პირი დაშავდა. ადგილზე საგამოძიებო ჯგუფი და ექსპერტები მუშაობენ. სხვა დამატებითი ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. [post_title] => აფეთქება კიევში - აფეთქების შედეგად ორი პირი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afetqeba-kievshi-afetqebis-shedegad-ori-piri-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 16:28:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 12:28:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156725 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 06e8ed6b9753e58bd04ca2c99382d0e5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )