კიევში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე აქტივისტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა(ვიდეო)

[post_title] => ჩვენი ამოცანაა მიტინგის მონაწილეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა - უკრაინის გენპროკურორი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chveni-amocanaa-mitingis-monawileebis-usafrtkhoebis-uzrunvelyofa-ukrainis-genprokurori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 10:56:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 06:56:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) უკრაინელი სამართალდამცველები კიევში აქციების ჩატარებას ხელს არ შეუშლიან და გუშინ გაშლილ კარვებს არ აიღებენ, - ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ „ფეისბუქის" პირად გვერდზე დაწერა. „სპეცსამსახურებს ინფორმაცია ჰქონდათ და მომიტინგეებს შორის მყოფი არაკანონიერი ფორმირებების წევრების მიერ იარაღის შესყიდვის ფაქტები დადგინდა. ზუსტად ამით იყო განპირობებული უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება შსს-ს მიერ. ჩვენი ამოცანაა მიტინგის მონაწილეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კარვების დაშლას ადგილი არ ექნება," - განაცხადა იური ლუცენკომ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ასევე აღნიშნა, რომ მიტინგის ჩატარების ტერიტორიის შესასვლელთან დეტექტორებს დააყენებენ. გუშინ კიევში, უკრაინის პარლამენტის წინ, საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი კიევის ცენტრში შეკრებილ მხარდამჭერებს მოუწოდებს, „გამარჯვების გარეშე არ დაიშალონ". ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევში პოლიტიკური რეფორმების გატარების მოთხოვნით დაწყებული საპროტესტო აქცია სამართალდამცველებთან შეტაკებებში გადაიზარდა. დაშავებულია სულ მცირე, 3 ადამიანი, მათ შორის ერთი სამართალდამცველია, რომელსაც თავის არეში ტრავმა აქვს მიყენებული. პოლიციასთან დაპირისპირება კონსტიტუციის მოედანზე კარვების შეტანის მცდელობას მოჰყვა, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. შედეგად აქტივისტები პარლამენტის შტურმით აღების მუქარით გამოვიდნენ. პოლიციამ მათ მოგვიანებით კარვების გაშლის ნება დართო. დემონსტრაციის ორგანიზატორი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფია, მათ შორის „სამაპომოში" და „ბატკივშინა", ასევე „ახალი ძალების მოძრაობა", რომელიც ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, მიხეილ სააკაშვილის დაფუძნებულია. აქციის ორგანიზატორებს სამი ძირითადი მოთხოვნა აქვთ - რეფორმების განხორციელება არჩევნების შესახებ კანონში ღია პარტიული სიების შემოღებით, დეპუტატების ხელშეუხებლობის იმუნიტეტის გაუქმება და უკრაინის ანტიკორუფციული სასამართლოს ჩამოყალიბება. 