კიევში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა

ევროკომისია 2017 და 2018 წლებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ტერაქტებისგან დასაცავად 120 მილიონი ევროს გამოყოფას გეგმავს. ამის შესახებ უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისარმა ჯულიან კინგმა განაცხადა. მან ე.წ. დაბალტექნოლოგიური ტერორიზმის ზრდა აღნიშნა და მაგალითად ნიცაში, ბარსელონაში, ბერლინსა და ლონდონში მომხდარი ტერაქტები მოიყვანა. „ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია ზომები მივიღოთ, რათა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები მეტად დაცული გავხადოთ მათი დანიშნულების შეცვლის გარეშე. გვსურს ევროკავშირის ქვეყნებთან, რეგიონალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებთან მუშაობა ამ მიზნით", - განაცხადა კინგმა. როგორც ევროკომისარმა აღნიშნა მიმდინარე წლისთვის საზოგადოებრივი ადგილების დაცვისთვის 18,5 მილიონი ევროა გამოყოფილი, ხოლო 2018 წლისთვის კი დამატებით 100 მილიონი ევროს გამოყოფაა განსაზღვრული. ევროკომისია ტერაქტებისგან დასაცავად 120 მილიონ ევროს გამოყოფს

საფრანგეთის პოლიციამ, საფრანგეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში, პსჟ-"ბორდოს"(6:2) მატჩის წინ, სტადიონ "პარკ დე პრენსის" სიახლოვეს ტერაქტი აღკვეთეს. ხელნაკეთი ბომბი პოლიციელებმა პარიზში სტადიონის მიმდებარზე ტერიტორიაზე შუადღის 4 საათზე იპოვეს. ამასთან დაკავშირებით, სამართალდამცავებმა 5 ეჭვმიტანილი დააკავეს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი აქტიურ კავშირში იმყოფებოდა ისლამური სამყაროს წევრებთან. პსჟ-სა და "ბორდოს" დაპირისპირებას 47 ათასი მაყურებელი დაესწრო. შეგახსენებთ, პარიზში 2015 წელს ტერორისტული აქტი გერმანიისა და საფრანგეთის ნაკრებებს შორის გამართული მატჩის დროს მოხდა. მაშინ 130 ადამიანი გარდაიცვალა. პარიზში, პსჟ-ს სტადიონთან ტერაქტი აღკვეთეს

პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტში გუშინ უსაფრთხოების მასშტაბური ოპერაცია ჩატარდა. პოლიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ადგილი ჰქონდა ცრუ განგაშს და უსაფრთხოების სამსახურის წევრებმა შემოწმების შედეგად საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინეს. გავრცელებული ცნობით, უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება შესაძლო ტერაქტს უკავშირდებოდა. ავიაკომპანია British Airways-ის თვითმფრინავი, რომელსაც პარიზი-ლონდონის რეისი უნდა შეესრულებინა, დროებით გაჩერებული იყო და მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა. პარიზის აეროპორტის წარმომადგენლის განცხადებით, რეისზე დამატებითი კონტროლი მიმდინარეობდა. შესაბამისმა სამსახურმა მგზავრები გაჩხრიკა, ხოლო ბარგი ძაღლებმა და კინოლოგებმა შეამოწმეს. შარლ დე გოლის აეროპორტში უსაფრთხოების მასშტაბური ოპერაცია ჩატარდა

ევროკომისია 2017 და 2018 წლებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ტერაქტებისგან დასაცავად 120 მილიონი ევროს გამოყოფას გეგმავს. ამის შესახებ უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისარმა ჯულიან კინგმა განაცხადა. მან ე.წ. დაბალტექნოლოგიური ტერორიზმის ზრდა აღნიშნა და მაგალითად ნიცაში, ბარსელონაში, ბერლინსა და ლონდონში მომხდარი ტერაქტები მოიყვანა. „ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია ზომები მივიღოთ, რათა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები მეტად დაცული გავხადოთ მათი დანიშნულების შეცვლის გარეშე. გვსურს ევროკავშირის ქვეყნებთან, რეგიონალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებთან მუშაობა ამ მიზნით", - განაცხადა კინგმა. როგორც ევროკომისარმა აღნიშნა მიმდინარე წლისთვის საზოგადოებრივი ადგილების დაცვისთვის 18,5 მილიონი ევროა გამოყოფილი, ხოლო 2018 წლისთვის კი დამატებით 100 მილიონი ევროს გამოყოფაა განსაზღვრული. ევროკომისია ტერაქტებისგან დასაცავად 120 მილიონ ევროს გამოყოფს