კიევში საპროტესტო აქციაზე შეხლა-შემოხლა მოხდა

„პეტრო პოროშენკო იაფფასიანი „მაფიოზივით" იქცევა, ის „ბოლო გაფრთხილებას" მაძლევს," - ამის შესახებ კიევში მიმდინარე აქციაზე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა, პარტია „ახალი ძალების" ლიდერმა, მიხეილ სააკაშვილმა, განაცხადა. „როდესაც მე ოდესაში ვმუშაობდი, მან მოქალაქეობა ჩამოართვა ალექსანდრე ბოროვიკს და ამით მაფრთხილებდა, რომ მეც იგივე მელის. მე არ დავნებდი და მან მოქალაქეობა ჩამომართვა. ახლა მე კიევში ვარ და იჭერენ ჩემი გარემოცვის ყოფილ წევრებს, სცემენ და საქართველოში თავზე ტომარაჩამოცმულებს აგზავნიან. პოროშენკო ისევ მაფრთხილებს, რომ მეც იგივე მელის. მაგრამ მე ამის არ მეშინია - დამაკავონ, მცემონ, მომკლან - უკრაინელ ხალხს ისინი ვერ შეაჩერებენ," - აცხადებს სააკაშვილი. პეტრო პოროშენკო იაფფასიანი „მაფიოზივით" იქცევა - მიხეილ სააკაშვილი პროტესტის მესამე დღე კიევში - ოპოზიცია საკანონმდებლო ორგანოსგან კანონპროექტების განხილვას ითხოვს

ოპოზიციური პროტესტის მესამე დღე კიევში - ოპოზიცია საკანონმდებლო ორგანოსგან კონკრეტული კანონპროექტების განხილვას ითხოვს. თუ ხელისუფლება არ დააკმაყოფილებს მათ მოთხოვნას და ამ კანონების დამუშავებას არ დაიწყებს, პროტესტის ფორმები და მასშტაბები შესაძლოა, შეიცვალოს. „ხალხი აქ ჩამოვიდა მთელი უკრაინიდან და ისინი ხვდებიან, რომ თევზი თავიდან დალპა, რომ პრეზიდენტმა პოროშენკომ და მისმა უახლოესმა გარემოცვამ, რომელიც ჩაფლულია კორუფციაში, მიიყვანა ხალხი ამ მდგომარეობამდე. ხალხი ითხოვს სამ კონკრეტულ რამეს - ხელშეუხებლობა ერთხელ და სამუდამოდ გააუქმონ პრეზიდენტის და დეპუტატების შემთხვევაშიც. მთავარი მოთხოვნაა სოციალური სამართლიანობა, თქვენ საქართველომაც ხომ გაიარეთ ეს გზა, კანონთან ყველანი თანასწორი ყოფილიყავით. ასევე, უხეშად უნდა უყოს ჩამონგრეული სახელისუფლებლო კორუფცია," - განაცხადა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ანატოლი ნალივაიჩენკომ. 16:00 საათის შემდეგ კიევში მიტინგი გაგრძელდება - მიხეილ სააკაშვილი

კიევში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ დეპუტატებს პარლამენტის შენობიდან იქამდე არ გამოუშვებენ, ვიდრე ისინი დეპუტატთა იმუნიტეტის მოხსნის და ანტოკორუფციული სასამართლოს შექმნის შესახებ კანონებს არ მიიღებენ. აღნიშნულისკენ მათ, ასევე, მოუწოდა „ახალი ძალების მოძრაობის" ლიდერმა, მიხეილ სააკაშვილმა. „16:00 საათის შემდეგ მიტინგი გაგრძელდება. ჩვენ არ უნდა გამოვუშვათ პარლამენტის შენობიდან დეპუტატები, ვიდრე ისინი მხარს არ დაუჭერენ ხალხის ნებას, მაგრამ ეს მშვიდობიანად უნდა გავაკეთოთ," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. სააკაშვილის თქმით, 16:00 საათისთვის დაგეგმილია საპროტესტო აქციის მონაწილეების მთავარი შეკრება. ამ დროისთვის უკრაინის პარლამენტის შენობასთან ათასამდე პოლიციელია მობილიზებული. [post_title] => პეტრო პოროშენკო იაფფასიანი „მაფიოზივით“ იქცევა - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => petro-poroshenko-iaffasiani-mafiozivit-iqceva-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 15:19:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 11:19:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 229 [max_num_pages] => 77 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 314ea907f6ec5f4b1ea3083ccbd5113b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )