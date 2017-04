კინოფესტივალზე L’OMBRE D’UN COURT ქართული ანიმაციური ფილმი “ჯიბის კაცი” 2 პრიზის მფლობელი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => jibis-kaci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125630 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => jibis-kaci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125630 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3123 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => jibis-kaci ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erovnuli-kinocentri [1] => jibis-kaci ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125630) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3123,9795) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125257 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 14:05:21 [post_date_gmt] => 2017-04-25 10:05:21 [post_content] => ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმი „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ჰონ კონგის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გრანპრის მფლობელი გახდა. ფილმს ფესტივალის მთავარი ჯილდო „ცეცხლოვანი ფრინველი“ გადაეცა. წელს ჟიურის თავჯდომარე პოლონელი რეჟისორი აგნიეშკა ჰოლანდი იყო. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის მეორე ერთობლივი ნამუშევარია, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ფილმის საერთაშორისო პრემიერა სანდენსის კინოფესტივალის ძირითად საკონკურსო პროგრამაში, ხოლო ევროპული პრემიერა ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალზე შედგა. მოგვიანებით ფილმი სოფიას კინოფესტივალზე საუკეთესო რეჟისურისთვის დაჯილდოვდა. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" პირველი ქართული ფილმია, რომლის გლობალური დისტრიბუციის უფლებები კომპანია „ნეტფლიქსმა“ შეიძინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფილმი მსოფლიოს 130 ქვეყანაში საერთაშორისო მაყურებლისათვის ხელმისაწვდომი გახდება. 10 მაისიდან „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ საფრანგეთის კინოთეატრებში გამოდის. gnfc.ge [post_title] => „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ჰონ კონგის კინოფესტივალის გამარჯვებულია!.. გუშინ პეკინის საერთაშორისო კინოფესტივალის დახურვის საზეიმო ცერემონია გაიმართა, სადაც 10 მთავარი ჯილდოდან 4 ქართველ კინემატოგრაფისტებს ერგოთ. კინოფესტივალის საუკეთესო მხატვრული ფილმი გიორგი ბარაბაძის "ლუკა" გახდა. ამავე ფილმში ქარლის მეორეხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის კი ლია კაპანაძე დააჯილდოვეს. ფილმს "სხვისი სახლი" ასევე 2 პრიზი ხვდა წილად - საუკეთესო რეჟისურისთვის და საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევრისთვის. რუსუდან გლურჯიძეს ჯილდო ცნობილმა ფრანგმა მსახიობმა ჟან რენომ გადასცა, რომელიც წელს პეკინის კინოფესტივალის საერთაშორისო ჟიურის წევრი იყო. ორივე ფილმი ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით არის შექმნილი. პეკინის საერთაშორისო კინოფესტივალი 2011 წელს დაარსდა და რამდენიმე წელიწადში უკვე იქცა მსოფლიოს გამოჩენილი და წარმატებული კინემატოგრაფისტების თავშეყრის ადგილად. ფესტივალი 16-23 აპრილს მიმდინარეობდა. gnfc.ge [post_title] => ქართველი კინემატოგრაფისტების ტრიუმფი პეკინის საერთაშორისო კინოფესტვალზე CinéDOC-Tbilisi-ს ერთ-ერთი მხარდამჭერია "შემოქმედებითი ევროპა", რომელიც ფესტივალს უკვე მეორე წელია გვერდში აქტიურად უდგას. ფესტივალისთვის შერჩეული 67 ფილმი მსოფლიოს 30 ქვეყნიდან, გადანაწილებულია ხუთი ძირითადი თემატიკის მიხედვით: სოლიდარობა, უსაფრთხოება, ვნება (სიყვარული), ფანტაზია და რწმენა. „ბედნიერი" - ეს არის გერმანელი რეჟისორის, კაროლინ გენრეიტის ფილმი, რომელიც ფესტივალის საზეიმო გახნის ცერემონიალისთვის შევარჩიეთ და მოგვითხრობს 60 წლის კაცის ცხოვრებაზე. ის თავისი წილი ბედნიერების საძიებლად შორეულ ტაილანდში გაემგზავრება და მართლაც, იპოვნის ქალს, რომელიც მისი ცხოვრების სიყვარული გახდება. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება როგორც საკონკურსო, ასევე არასაკონკურსო სექციები. საერთაშორისო საკონკურსო სექციაში შერჩეულ ცხრა უცხოურ ფილმს შორის, წარმოდგენილი იქნება ქართველი რეჟისორის, ლევან კოღუაშვილის დოკუმენტური ფილმი „გოგიტას ახალი ცხოვრება". Focus Caucasus საკონკურსო სექციაში ნაჩვენებ 7 უცხოურ ფილმს, რომლებიც წარმოდგენილია სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან და თურქეთიდან, კონკურენციას ქართველი რეჟისორის შორენა თევზაძის ფილმი- „დიდუბე, ბოლო გაჩერება" გაუწევს. წლევანდელი სექციების საკონკურსო და არასაკონკურსო სექციებში ექვს ქართული ფილმი იქნება ნაჩვენები. ლევან კოღუაშვილთან და შორენა თევზაძესთან ერთად, რომელთა ფილმებიც საკონკურსო სექციაშია, ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება მარიამ ჭაჭიას ფილმი „მოუსმინე სიჩუმეს", ალექსანდრე კვატაშიძის „ჩეჩნეთის გზაჯვარედინი", ბესო გვენეტაძის „პატაგონია ავტოსტოპით" და ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილის „Life is Be". სექციაში CivilDOC წარმოდგენილი იქნება 11 ფილმი, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვისა და სოციალური პრობლემების გამოწვევებს ასახავს. CinéDOC Young-ი უნიკალური სექციაა, რომელიც ბავშვებისა და თინეიჯერებისთვის არის განკუთვნილი. მასში წარმოდგენილია 15 ფილმი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. გარდა ამისა, CinéDOC Young-ი მოზარდებს სთავაზობს ჩაერთონ კონკურსში და გამოსცადონ საკუთარი უნარები: აიღონ კამერა და გადაიღონ მოკლემეტრაჟიანი, 3-5 წთ-მდე ფილმი, დაწერონ მოთხრობა ან ესსე, გადაიღონ ფოტო/ვიდეო, დახატონ ნახატი თემაზე „მიგრაცია"... გამარჯვებულები ფესტივალის დახურვის ცერემონიალზე, 16 მაისს დაჯილდოვდებიან. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება CivilPitch, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები რეჟისორებსა და პროდიუსერებს წარუდგენენ საკუთარ პროექტებს, რის შემდეგაც საშუალება მიეცემათ იმუშაონ რეჟისორებსა და პროდიუსერებთან ერთად და თავისი სამუშაო თემები ფართო აუდიტორიისთვის ცნობადი გახადონ. წელს სტუმარი ქვეყანა ლიტვა იქნება, სპეციალურად ჩვენი ფესტივალისთვის ველოდებით ლიტვის ეროვნული კინოცენტრის დირექტორს, როლანდას კვიეტკაუსკასს, რომელიც საქართველოში დელეგაციასთან (რეჟისორებთან და პროტაგონისტებთან) ერთად ჩამოვა. სპეციალური სტუმარი წელს ფესტივალზე ფინელი რეჟისორი, სცენარისტი და პროდიუსერი, პირიო ჰონკასალო იქნება, რომელიც მაყურებელს წარუდგენს თავის სამ ფილმს: „ტანიუშკა და 7 ეშმაკი", „მელანქოლიის სამი ოთახი", „ქალაქელი მღვდლის დღიური" და ასევე ჩაატარებს მასტერკლასს. Special Screening-ის კატეგორიაში ვაჩვენებთ ოსკარის მფლობელ დოკუმენტურ ფილმს „ჰარლანის ოლქს". მნიშვნელოვანია, რომ ფესტივალის ფარგლებში საქართველოს ამ ფილმის მონტაჟის რეჟისორი, მერი ლემფსონი ეწვევა. „ჰარლანის ოლქი" შრომითი უფლებების შესახებ მოგვითხრობს და გვიყვება ისტორიას, რომელიც კენტუკის შტატში, ნახშირის მომპოვებელ ინდუსტრიაში ხდება. გარდა საკონკურსო და არასაკონკურსო სექციებისა, დაგეგმილია ვორკშოფები, მასტერკლასები და ტრეინინგი. რაც შეეხება საფესტივალო სივრცეებს, კინოს სახლისა და კინოთეატრების რუსთაველის და ამირანის გარდა, ღია ცის ქვეშ ჩვენებები მოეწყობა მზიურში და Backstage 76-ში. gnfc.ge [post_title] => 11 მაისს დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი CINEDOC იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 11-maiss-dokumenturi-filmebis-saertashoriso-festivali-cinedoc-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 13:31:30 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 09:31:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123529 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125257 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 14:05:21 [post_date_gmt] => 2017-04-25 10:05:21 [post_content] => ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმი „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ჰონ კონგის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გრანპრის მფლობელი გახდა. ფილმს ფესტივალის მთავარი ჯილდო „ცეცხლოვანი ფრინველი“ გადაეცა. წელს ჟიურის თავჯდომარე პოლონელი რეჟისორი აგნიეშკა ჰოლანდი იყო. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის მეორე ერთობლივი ნამუშევარია, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ფილმის საერთაშორისო პრემიერა სანდენსის კინოფესტივალის ძირითად საკონკურსო პროგრამაში, ხოლო ევროპული პრემიერა ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალზე შედგა. მოგვიანებით ფილმი სოფიას კინოფესტივალზე საუკეთესო რეჟისურისთვის დაჯილდოვდა. „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" პირველი ქართული ფილმია, რომლის გლობალური დისტრიბუციის უფლებები კომპანია „ნეტფლიქსმა“ შეიძინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფილმი მსოფლიოს 130 ქვეყანაში საერთაშორისო მაყურებლისათვის ხელმისაწვდომი გახდება. 10 მაისიდან „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ საფრანგეთის კინოთეატრებში გამოდის. gnfc.ge [post_title] => „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“ ჰონ კონგის კინოფესტივალის გამარჯვებულია!.. 