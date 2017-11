კიტ ჰარინგტონისა და როუზ ლესლის რომანტიული შემოდგომა ნიუ-ორკში (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kit-haringtoni [1] => rouz-lesli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190048 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kit-haringtoni [1] => rouz-lesli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190048 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3751 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kit-haringtoni [1] => rouz-lesli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kit-haringtoni [1] => rouz-lesli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190048) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3751,3752) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180834 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-27 11:16:31 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:16:31 [post_content] => ქსელში, შეინ ლავენდერის ავტორობით, უჩვეულო ფოტოსესია გამოქვეყნა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კიტ ჰარინგტონია. ფოტოები ქსავიე დოლანის პირველი ინგლისურენოვანი ფილმის ატმოსფეროს ასახავს, რომელშიც ჰარინგტონი მთავარ როლს ასრულებს. სიუჟეტი გასაიდუმლოებულია, თუმცა ამ დროისთვის ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ ყურადღების ცენტრში მწერალ ჯონ დონოვანისა და 11 წლის ბიჭუნას მიმოწერა მოექცევა, თუმცა იმ მომენტისთვის ჯონი უკვე გარდაცვლილია. ფილმს „Boy Erased“ ერქმევა და მისი პრემიერა 2018 წელს შედგება. ფოტოები [post_title] => კიტ ჰარინგტონის უჩვეულო ფოტოსესია ახალი ფილმიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kit-haringtonis-uchveulo-fotosesia-akhali-filmidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 11:31:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 07:31:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180834 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159626 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-04 12:25:29 [post_date_gmt] => 2017-09-04 08:25:29 [post_content] => ემილია კლარკმა და კიტ ჰარინგტონმა მონაწილეობა მიიღეს Dolce & Gabbana-ს ახალი არომატის რეკლამაში. „სამეფო კარის თამაშების“ ვარსკვლავები მზიან ნეაპოლში გადაიღეს. ვიდეოებში კიტი და ემილია იტალიის ფერად და ხალხმრავალ ადგილებში იმყოფებიან, სადაც ვარსკვლავებს დიდი სიხარულით ხვდებიან და ტრადიციულ კერძებს აგემოვნებინებენ. ორივე კლიპი საკმაოდ მხიარული და პოზიტიური გამოვიდა. ფონად კი მათ ცნობილი იტალიური ჰიტი „Americano” ადევს. ემილია კლარკმა და კიტ ჰარინგტონმა მონაწილეობა მიიღეს Dolce & Gabbana-ს ახალი არომატის რეკლამაში. „სამეფო კარის თამაშების" ვარსკვლავები მზიან ნეაპოლში გადაიღეს. ვიდეოებში კიტი და ემილია იტალიის ფერად და ხალხმრავალ ადგილებში იმყოფებიან, სადაც ვარსკვლავებს დიდი სიხარულით ხვდებიან და ტრადიციულ კერძებს აგემოვნებინებენ. ორივე კლიპი საკმაოდ მხიარული და პოზიტიური გამოვიდა. ფონად კი მათ ცნობილი იტალიური ჰიტი „Americano" ადევს.

ემილია კლარკი და კიტ ჰარინგტონი Dolce & Gabbana-ს ახალი არომატის რეკლამაში (ვიდეო) 2017 წლის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სატელევიზიო მსახიობად რობერტ დე ნირო დასახელდა. როგორც აღმოჩნდა, კომპანია Amazon-ის პროექტში მონაწილეობისთვის უკანასკნელ წელს მან ყველაზე მეტი - 775 ათასი დოლარი გამოიმუშავა. რეიტინგის დანარჩენ ადგილებზე "სამეფო კარის თამაშების" ვარსკვლავები - კიტ ჰარინგტონი, ემილია კლარკი, პიტერ დიკლეიჯი, ნიკოლაი კოსტერ-ვალდუ 500 ათასით იმყოფებიან. 400 ათასი გამოიმუშავეს კლერ დეინსმა ("სამშობლო" და ელენ პომპეომ ("გრეის ანატომია"), 350 ათასი ბილი ბობ ტორონტონმა სერიალით "გოლიათი". ენტონი ჰოპკინსის ჰონორარმა სერიალში "ველური დასავლეთის სამყარო" 300 ათასი დოლარი შეადგინა.

მაღალანაზღაურებადი სატელევიზიო ვარსკვლავი გამოვლინდა