კლუნებმა ტყუპების 1 თვის იუბილე მილანში აღნიშნეს (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jorj-kluni [1] => amal-kluni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144013 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jorj-kluni [1] => amal-kluni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144013 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 373 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jorj-kluni [1] => amal-kluni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jorj-kluni [1] => amal-kluni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144013) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (374,373) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142194 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:37:56 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:37:56 [post_content] => ლონდონში ბრიტანელი ფოტოგრაფის, ენდი გოტსის გამოფენა გაიმართება, სადაც ცნობილი ადამიანების აქამდე უცნობი ფოტოები არის წარდგენილი, მათ შორის ბრედ პიტის, ჯორჯ კლუნის, ჯულია რობერტსისა და ქეით მოსის. პირველ რიგში სემუელ ელ ჯექსონის, ჰარისონ ფორდისა და დენი დევიტოს ფოტოები გამოიფინება. თითოეული ექსპონატი ერთი მსახიობის ცხრა შავ-თეთრი გამოსახულებისგან იქნება შემდგარი. აღსანიშნავია, რომ ფოტოები არ არის დამუშავებული. გოტსი იმ იშვიათი ფოტოგრაფების რიცხვს განეკუთვნება, ვინც თავის ფოტოს არ არედაქტირებს, რადგან მიიჩნევს, რომ ისინი ადამიანის რეალურ სახეს უნდა გვიჩვენებდეს, რომელიც როგორც წესი, ნიღბის მიღმა არის ხოლმე დამალული. [gallery link="file" columns="5" ids="142196,142197,142198,142199,142200,142201,142202,142203,142204,142205"] [post_title] => ლონდონში ცნობილი ვარსკვლავების აქამდე უცნობი ფოტოები გამოიფინება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => londonshi-cnobili-varskvlavebis-aqamde-ucnobi-fotoebi-gamoifineba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:43:03 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:43:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142194 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137010 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-07 17:29:10 [post_date_gmt] => 2017-06-07 13:29:10 [post_content] => სუპერმოდელ სინდი კროუფორდის მეუღლემ, რენდი გერბერმა თავის ახლო მეგობარს, ჯორჯ კლუნის ტყუპების დაბადება განსაკუთრებულად მიულოცა. „ინსტაგრამზე“ მან სახალისო ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ის ბავშვის საფენებით სავსე ურიკით რამდენჯერმე ჩნდება. „სპეციალური დადგმა“ - დააწერა მან რგოლს. შეგახსენებთ, რომ მეუღლის მშობიარობამდე ჯორჯმა ყველა მნიშვნელოვანი შეხვედრა გადადო, რათა ამ საპასუხისმგებლო მომენტში ამალის გვერდით ყოფილიყო. შვილების დაბადებით გახარებული კლუნი კარიერაში პაუზას აიღებს, რათა მამობა სრულად შეიგრძნოს. [post_title] => სინდი კროუფორდის მეუღლემ ჯორჯ კლუნის შვილების დაბადება განსაკუთრებულად მიულოცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sindi-kroufordis-meughlem-jorj-klunis-shvilebis-dabadeba-gansakutrebulad-miuloca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 17:29:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 13:29:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137010 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136816 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-06 22:26:07 [post_date_gmt] => 2017-06-06 18:26:07 [post_content] => ჯორჯ კლუნი 56 წლის ასაკში მამა პირველად გახდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავს და მის მეუღლეს, ამალ კლუნის ტყუპები შეეძინათ. ბავშვებს სახელები უკვე შეურჩიეს, გოგოს ელა, ბიჭს კი ალექსანდრე დაარქვეს. წყვილის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, დედაც და ახალშობილებიც თავს კარგად გრძნობენ. [post_title] => ჯორჯ და ამალ კლუნებს ტყუპები შეეძინათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jorj-da-amal-klunebs-tyupebi-sheedzinat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 15:03:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 11:03:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136816 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142194 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:37:56 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:37:56 [post_content] => ლონდონში ბრიტანელი ფოტოგრაფის, ენდი გოტსის გამოფენა გაიმართება, სადაც ცნობილი ადამიანების აქამდე უცნობი ფოტოები არის წარდგენილი, მათ შორის ბრედ პიტის, ჯორჯ კლუნის, ჯულია რობერტსისა და ქეით მოსის. პირველ რიგში სემუელ ელ ჯექსონის, ჰარისონ ფორდისა და დენი დევიტოს ფოტოები გამოიფინება. თითოეული ექსპონატი ერთი მსახიობის ცხრა შავ-თეთრი გამოსახულებისგან იქნება შემდგარი. აღსანიშნავია, რომ ფოტოები არ არის დამუშავებული. გოტსი იმ იშვიათი ფოტოგრაფების რიცხვს განეკუთვნება, ვინც თავის ფოტოს არ არედაქტირებს, რადგან მიიჩნევს, რომ ისინი ადამიანის რეალურ სახეს უნდა გვიჩვენებდეს, რომელიც როგორც წესი, ნიღბის მიღმა არის ხოლმე დამალული. [gallery link="file" columns="5" ids="142196,142197,142198,142199,142200,142201,142202,142203,142204,142205"] [post_title] => ლონდონში ცნობილი ვარსკვლავების აქამდე უცნობი ფოტოები გამოიფინება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => londonshi-cnobili-varskvlavebis-aqamde-ucnobi-fotoebi-gamoifineba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:43:03 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:43:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142194 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9f5d6d87f0ac43ec9cc10e61d2607c33 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )