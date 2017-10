კობა დავითაშვილი სასამართლოში დაკითხვაზე ეტლით მიიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dakitkhva [2] => koba-davitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170610 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dakitkhva [2] => koba-davitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170610 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dakitkhva [2] => koba-davitashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dakitkhva [2] => koba-davitashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170610) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6713,7295,285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168691 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 12:13:08 [post_date_gmt] => 2017-09-28 08:13:08 [post_content] => ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში ბრალდებულები სასამართლომ დამნაშავედ სცნო. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. ბესიკ ხარძიანის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ ფარიდ გურბანოვს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ასევე ბრალდებულ ოლეგ დოევს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანს თბილისში საკუთარ სადარბაზოში 2015 წლის მარტში ესროლეს. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ხარძიანის მკვლელობაში ბრალი ფარიდ გურბანოვსა და ოლეგ დოევს წაუყენეს, რომლებზეც ძებნაა გამოცხადებული, ვინაიდან მათ საქართველოს ტერიტორია მკვლელობის დღესვე დატოვეს. ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში ბრალდებულებს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ

ჟურნალისტ ელისო კილაძის შვილი, დავით ხარშილაძე, სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო. გადაწყვეტილება მოსამართლემ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, დავით ხარშილაძე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალში გამართლდა. ელისო კილაძის შვილი სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო

მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებულ საქმეს სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურში განაცხადეს. უწყებაში აღნიშნეს, რომ მიხეილ სააკაშვილის საქმეს ლვოვის ოლქის მოსტისკის დასახლებული პუნქტის სასამართლო განიხილავს. დღეს მიხეილ სააკაშვილს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ ადმინისტრაციული პროტოკოლი გადაეცა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის თანახმად, მას 130-დან 330 დოლარამდე ოდენობის ჯარიმა ემუქრება. სააკაშვილის მიერ საზღვრის კვეთის საქმეს ლვოვის სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს 