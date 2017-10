კობა ხაბაზი: უკრაინიდან უმძიმესი ინფორმაცია მომაწოდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koba-khabazi [1] => tavisufali-zona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171235 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koba-khabazi [1] => tavisufali-zona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171235 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1221 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => koba-khabazi [1] => tavisufali-zona ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => koba-khabazi [1] => tavisufali-zona ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171235) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1221,8646) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 95425 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-14 11:07:36 [post_date_gmt] => 2016-12-14 07:07:36 [post_content] => ჩიორა თაქთაქიშვილი „ფეისბუქზე“ წერს, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველმა გუნდმა რამდენიმე წევრი შეამცირა. „კობა ხაბაზი - თავისუფალი ზონის დამფუძნებელი და ენმ-ს რეგიონული დეპარტამენტის გურიის კოორდინატორი. გოგა ონიანი - ენმ-ს ერთ-ერთი იურისტი, პარტიის აქტივისტების ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი დევნის საკითხებზე. ზურაბ ცერცვაძე - საჩხერეში (!!!!!) ენმ-ს მაჟორიტარობის კანდიდატი და რეგიონული დეპარტამენტის იმერეთის კოორდინატორი. გიორგი (ჯეო) ხურცილავა - 2002 წლიდან პარტიის თანამშრომელი, რეგიონული დეპარტამენტის ქვემო-ქართლის კოორდინატორი. ვაჟა წოწკოლაური - 2002 წლიდან პარტიის თანამშრომელი, ფრაქციის აპარატის უფროსი და მცხეთა-მთიანეთში წარმომადგენელი, გიორგი ბაბაკიშვილი - ენმ-ს ერთ-ერთი იურისტი, მოიგო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების არაერთი სკანდალური საქმე, ეს ადამიანები ღიად გამოთქვამდნენ პოზიციას და მხარს უჭერდნენ დიდი, 7000-დელეგატიანი ყრილობის ჩატარებას. დღეს ისინი შემცირებაში მოაყოლა "შიდადემოკრატიის" სახელით მოქმედმა ენმ-ს მმართველმა გუნდმა. დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მათგანი უხელფასოდაც ყველაფერს გააკეთებს ივანიშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. მაგრამ სირცხვილია!!!!!!!!!!!!! ძალიან დიდი სირცხვილი!!!“ - წერს ჩიორა თაქთაქიშვილი. განცხადებას გამოეხმაურა პარტიის წევრი სერგო რატიანი, მისი თქმით, ”ნაციონალურმა მოძრაობამ” ცენტრალური ოფისიდან 20-მდე თანამშრომელი დაფინანსების 100 000 ლარით შემცირების გამო გაათავისუფლა. „”ნაციონალურ მოძრაობას” არჩევნების შემდეგ დაფინანსება თვეში დაახლოებით 100 000 ლარით შეუმცირდა. ჩემს კრიტიკოსებს შევახსენებ: მათ მიერ მხარდაჭერილი ვარიანტი, პარლამენტში არ შესვლის გადაწყვეტილება რომ გასულიყო, შესამცირებელი გაცილებით მეტი იქნებოდა. არსებულ ვითარებაში პრიორიტეტი პარტიის ცენტრალური ოფისი ვერ იქნება, რადგან მაქსიმალურად უნდა შენარჩუნდეს პარტიული ორგანიზაციების ისედაც მწირი დაფინანსება. მითუმეტეს, შეუძლებელი ხდება ცენტრალურ ოფისში იმ პირების დამატებითი დაფინანსება (თუნდაც დამატებითი ფუნქციებით), ვინც რეგიონულ ორგანიზაციებს წარმოადგენს. ცენტრალური ოფისიდან ამ ეტაპისთვის ჩემდა სამწუხაროდ გათავისუფლებულია 20-მდე თანამშრომელი და არა მხოლოდ ჩამოთვლილი პირები. როგორც დარჩენილთა, ისე გათავისუფლებულებს შორის სრულიად განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ხალხია. სახელებისა და გვარების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, თუმცა დაინტერესებულ პირებს შემიძლია ვაჩვენო. შემცირება ყოველთვის უსიამოვნო პროცესია, მითუმეტეს თანამებრძოლების და მითუმეტეს ახლა. შეიძლებოდა პასუხისმგებლობა ამ უჩვეულო ბუღალტერიაზე აღარ ამეღო. ოღონდ, რეალობა პროზაულია. დღეს თუ იტოვებ ოც კაცზე ვალდებულებას, ხვალ იძულებული ხარ გაუშვა სამსახურიდან ორმოცი. მე ”ნაციონალურ მოძრაობაში” 2012 წელს მოვედი და ჩემ მეგობრებთან ერთად ბევრი, ბევრი ცილისწამება ამიტანია. მეგობრებისგან ოდნავ უჩვეულოა. მჯერა, რომ დიდი მიზნები ამოძრავებთ, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, საშუალებებთან დაკავშირებითაც თანამოაზრეები ვიყავით”, - აცხადებს სერგო რატიანი. [post_title] => "ნაციონალურმა მოძრაობამ" რამდენიმე წევრი, მათ შორის - კობა ხაბაზი შეამცირა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionalurma-modzraobam-ramdenime-wevri-mat-shoris-koba-khabazi-sheamcira [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-14 11:07:36 [post_modified_gmt] => 2016-12-14 07:07:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95425 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 75769 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-16 13:35:22 [post_date_gmt] => 2016-09-16 09:35:22 [post_content] => თბილისის მერის დაცვამ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლიდან „თავისუფალი ზონის“ წევრები გააძევა. სასახლეში დავით ნარმანია 2014-2016 წლების საქმიანობის შესახებ ანგარიშის პრეზენტაციას გეგმავს, ბესო კალანდაძე და ირაკლი ქომეთიანი საპრეზენტაციო დარბაზში შევიდნენ და დედაქალაქის მერისგან კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა მოითხოვეს, თუმცა დაცვის თანამშრომლებმა მათ დარბაზი დაატოვებინეს. კალანდაძემ კი განაცხადა, რომ დარბაზიდან გაყვანამდე ნარმანიამ მას ხელი კრა. [post_title] => ნარმანიას დაცვამ დარბაზიდან "თავისუფალი ზონის" წევრები გააძევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => narmanias-dacvam-darbazidan-tavisufali-zonis-wevrebi-gaadzeva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-16 13:35:22 [post_modified_gmt] => 2016-09-16 09:35:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=75769 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 7459 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-11-04 15:23:45 [post_date_gmt] => 2015-11-04 11:23:45 [post_content] => სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) შენობაში "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრის და დეპუტატის ნუგზარ წიკლაურის დაკითხვა დასრულდა. "მიუხედავად იმისა, რომ ათეული საუბარი მქოდნა მიხეილ სააკაშვილთან და სხვებთან იმისათვის რომ მომხდარიყო რუსთავი2-ის დაცვა და მომხდარიყო დაცვის ორგანიზება. არ შემიძლია დავადასტურო იმ ჩანაწერების ავთენტურობა რომელიც გაკეთებულია "ეფესბე"-ს მიერ,"- განაცხადა ნუგზარ წიკლაურმა დაკითხვის დასრულების შემდეგ. რამდენიმე წუთში კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თავისუფალი ზონის ხელმძღვანელის კობა ხაბაზის დაკითხვა დაიწყება. ხაბაზი სუს-ში დაკითხვაზე 15:00 საათზე იყო დაბარებული. თავისუფალი ზონის ხელმძღვანელის გვარი იმ აუდიო ჩანაწერებში ფიგურირებს, რომელიც უკრაინულ პორტალზე გამოქვეყნდა. ხაბაზი ამბობს, რომ ის გამომძიებლებს მიაწვდის ინფორმაციას თუ როგორ "თხრის ის გვირაბს თბილისიდან ოდესამდე" 16 საათზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრსა და დეპუტატს გივი თარგამაძეს ელოდებიან. არსებული ინფორმაციით დეპუტატთან კითხვები უკრანიულ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით აქვთ. [post_title] => წიკლაურის დაკითხვა დასრულდა, კობა ხაბაზის კი - იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wiklauris-dakitkhva-dasrulda-koba-khabazis-ki-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-04 15:23:45 [post_modified_gmt] => 2015-11-04 11:23:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=7459 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 95425 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-14 11:07:36 [post_date_gmt] => 2016-12-14 07:07:36 [post_content] => ჩიორა თაქთაქიშვილი „ფეისბუქზე“ წერს, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველმა გუნდმა რამდენიმე წევრი შეამცირა. „კობა ხაბაზი - თავისუფალი ზონის დამფუძნებელი და ენმ-ს რეგიონული დეპარტამენტის გურიის კოორდინატორი. გოგა ონიანი - ენმ-ს ერთ-ერთი იურისტი, პარტიის აქტივისტების ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი დევნის საკითხებზე. ზურაბ ცერცვაძე - საჩხერეში (!!!!!) ენმ-ს მაჟორიტარობის კანდიდატი და რეგიონული დეპარტამენტის იმერეთის კოორდინატორი. გიორგი (ჯეო) ხურცილავა - 2002 წლიდან პარტიის თანამშრომელი, რეგიონული დეპარტამენტის ქვემო-ქართლის კოორდინატორი. ვაჟა წოწკოლაური - 2002 წლიდან პარტიის თანამშრომელი, ფრაქციის აპარატის უფროსი და მცხეთა-მთიანეთში წარმომადგენელი, გიორგი ბაბაკიშვილი - ენმ-ს ერთ-ერთი იურისტი, მოიგო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების არაერთი სკანდალური საქმე, ეს ადამიანები ღიად გამოთქვამდნენ პოზიციას და მხარს უჭერდნენ დიდი, 7000-დელეგატიანი ყრილობის ჩატარებას. დღეს ისინი შემცირებაში მოაყოლა "შიდადემოკრატიის" სახელით მოქმედმა ენმ-ს მმართველმა გუნდმა. დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მათგანი უხელფასოდაც ყველაფერს გააკეთებს ივანიშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. მაგრამ სირცხვილია!!!!!!!!!!!!! ძალიან დიდი სირცხვილი!!!“ - წერს ჩიორა თაქთაქიშვილი. განცხადებას გამოეხმაურა პარტიის წევრი სერგო რატიანი, მისი თქმით, ”ნაციონალურმა მოძრაობამ” ცენტრალური ოფისიდან 20-მდე თანამშრომელი დაფინანსების 100 000 ლარით შემცირების გამო გაათავისუფლა. „”ნაციონალურ მოძრაობას” არჩევნების შემდეგ დაფინანსება თვეში დაახლოებით 100 000 ლარით შეუმცირდა. ჩემს კრიტიკოსებს შევახსენებ: მათ მიერ მხარდაჭერილი ვარიანტი, პარლამენტში არ შესვლის გადაწყვეტილება რომ გასულიყო, შესამცირებელი გაცილებით მეტი იქნებოდა. არსებულ ვითარებაში პრიორიტეტი პარტიის ცენტრალური ოფისი ვერ იქნება, რადგან მაქსიმალურად უნდა შენარჩუნდეს პარტიული ორგანიზაციების ისედაც მწირი დაფინანსება. მითუმეტეს, შეუძლებელი ხდება ცენტრალურ ოფისში იმ პირების დამატებითი დაფინანსება (თუნდაც დამატებითი ფუნქციებით), ვინც რეგიონულ ორგანიზაციებს წარმოადგენს. ცენტრალური ოფისიდან ამ ეტაპისთვის ჩემდა სამწუხაროდ გათავისუფლებულია 20-მდე თანამშრომელი და არა მხოლოდ ჩამოთვლილი პირები. როგორც დარჩენილთა, ისე გათავისუფლებულებს შორის სრულიად განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ხალხია. სახელებისა და გვარების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, თუმცა დაინტერესებულ პირებს შემიძლია ვაჩვენო. შემცირება ყოველთვის უსიამოვნო პროცესია, მითუმეტეს თანამებრძოლების და მითუმეტეს ახლა. შეიძლებოდა პასუხისმგებლობა ამ უჩვეულო ბუღალტერიაზე აღარ ამეღო. ოღონდ, რეალობა პროზაულია. დღეს თუ იტოვებ ოც კაცზე ვალდებულებას, ხვალ იძულებული ხარ გაუშვა სამსახურიდან ორმოცი. მე ”ნაციონალურ მოძრაობაში” 2012 წელს მოვედი და ჩემ მეგობრებთან ერთად ბევრი, ბევრი ცილისწამება ამიტანია. მეგობრებისგან ოდნავ უჩვეულოა. მჯერა, რომ დიდი მიზნები ამოძრავებთ, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, საშუალებებთან დაკავშირებითაც თანამოაზრეები ვიყავით”, - აცხადებს სერგო რატიანი. [post_title] => "ნაციონალურმა მოძრაობამ" რამდენიმე წევრი, მათ შორის - კობა ხაბაზი შეამცირა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionalurma-modzraobam-ramdenime-wevri-mat-shoris-koba-khabazi-sheamcira [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-14 11:07:36 [post_modified_gmt] => 2016-12-14 07:07:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95425 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6994c5315f6b74a37401f6099f0b49f6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )