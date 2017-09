კობახიძე – 3-4 წლის შემდეგ არავის ემახსოვრება რას ამბობდნენ რურუა, მაჭუტაძე, მარგველაშვილი და ქარდავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168107 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168107 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlileba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlileba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168107) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,9401) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167935 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 17:13:40 [post_date_gmt] => 2017-09-26 13:13:40 [post_content] => "დიდი საქმეები წინააღმდეგობის გარეშე არ კეთდება. მთელი შტურმი ვიხილეთ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების წინააღმდეგ," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, რიგგარეშე სესიაზე განაცხადა. "თუმცა, ჩვენ ეს დავძლიეთ და ამას ჰქონდა ერთი მარტივი მიზეზი - ჩვენ გვამოძრავებდა რწმენა, რომ ვაკეთებდით სწორ საქმეს. ჩვენ გვახსოვს, სადამდე მიიყვანა დამახინჯებულმა კონსტიტუციაებმა საქართველო. თქვენ გახსოვთ 1995 წლის კონსტიტუცია, 2004 წლის რედაქცია და 2010 წლის ცვლილებების მიზანი რა იყო და სადამდე მიგვიყვანა ამ ყველაფერმა. ჩვენ გამოვიარეთ ავტოკრატიული რეჟიმები და მისი მთავარი საყრდენი იყო არადემოკრატიული კონსტიტუციები, რომელიც ჩვენ გადმოგვცა მემკვიდრეობით ნაციონალურმა მოძრაობამ," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. რიგგარეშე სესია, სადაც საკონსტიტუციო პროექტს განიხილავდნენ, "ევროპულმა საქართველომ" და "ნაციონალურმა მოძრაობამ" დატოვა. პარლამენტის შენობასთან კი პროექტი ოპოზიციურმა პარტიებმა აქციით გააპროტესტეს. [post_title] => ჩვენ დღეს მივიღეთ ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილება - ირაკლი კობახიძე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, ახალ კონსტიტუციას ისტორიული დოკუმენტი უწოდა. ირაკლი კობახიძემ დეპუტატებს საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. „პარლამენტის წევრებს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ამ ისტორიული დოკუმენტის მხარდაჭერისთვის. ჩვენ დღეს მივიღეთ ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც ძალიან მყარი საფუძველი ეყრება ისეთ სახელმწიფო სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას. დიდი მადლობა ერთსულოვნებისთვის, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის," - განაცხადა კობახიძემ. პარლამენტმა მესამე მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი დაამტკიცა. საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი 117-ხმით 2-ის წინააღმდეგ მიიღეს. კონსტიტუციაში ცვლილებების მიღებას უმრავლესობის წევრები ტაშით შეხვდნენ. [post_title] => "სირცხვილია პარლამენტში უკვე ეს" - ხმაური სხდომათა დარბაზში პარლამენტში საკონსტიტუციო პროექტის განხილვა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. "ელემენტარული წესები არსებობს პარლამენტში, ქალბატონო ადა, ეს უკვე სერიოზულიც აღარ არის, სირცხვილია პარლამენტში უკვე ეს," - ასე მიმართა ვიცე-სპიკერმა, თამარ ჩუგოშვილმა, "პატრიოტთა ალიანსის" წარმომადგენელს, ადა მარშანიას, რომელმაც განაცხადა, რომ "ეს უზრუპირებაა" და პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის, ტრიბუნასთან მივიდა. თამარ ჩუგოშვილმა 5-წუთიანი ტექნიკური შესვენება გამოაცხადა. "თუმცა, ჩვენ ეს დავძლიეთ და ამას ჰქონდა ერთი მარტივი მიზეზი - ჩვენ გვამოძრავებდა რწმენა, რომ ვაკეთებდით სწორ საქმეს. ჩვენ გვახსოვს, სადამდე მიიყვანა დამახინჯებულმა კონსტიტუციაებმა საქართველო. თქვენ გახსოვთ 1995 წლის კონსტიტუცია, 2004 წლის რედაქცია და 2010 წლის ცვლილებების მიზანი რა იყო და სადამდე მიგვიყვანა ამ ყველაფერმა. ჩვენ გამოვიარეთ ავტოკრატიული რეჟიმები და მისი მთავარი საყრდენი იყო არადემოკრატიული კონსტიტუციები, რომელიც ჩვენ გადმოგვცა მემკვიდრეობით ნაციონალურმა მოძრაობამ," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. რიგგარეშე სესია, სადაც საკონსტიტუციო პროექტს განიხილავდნენ, "ევროპულმა საქართველომ" და "ნაციონალურმა მოძრაობამ" დატოვა. პარლამენტის შენობასთან კი პროექტი ოპოზიციურმა პარტიებმა აქციით გააპროტესტეს. 