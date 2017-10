კობახიძე – გიორგი მარგველაშვილი როგორც 2016 წელს დამარცხდა საპარლამენტო არჩევნებში, ასევე დამარცხდება თვითმმართველობის არჩევნებშიც

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => archevnebi [2] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177653 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => archevnebi [2] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177653 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => archevnebi [2] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => archevnebi [2] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177653) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,52,8259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177622 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-19 18:11:43 [post_date_gmt] => 2017-10-19 14:11:43 [post_content] => პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელს მოაწერს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით ეს ნაბიჯი უნდა გადაიდგას დესტაბილიზაციის თავიდან ასარიდებლად და არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით. "პირველივე დღიდან ნათელი იყო, რომ მმართველი გუნდი ერთპარტიული კონსტიტუციისთვის ეზადებოდა. მე და ჩემი გუნდი ვაფიქსირებდით მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ კონსტიტუცია ყველასია და ვცდილობდით მიგვეღო თანხმობის დოკუმენტი. ქართული ოცნება ვერ გასცდა ტრადიციას, როცა ერთპარტიულ კონსტიტუციას იღებდნენ. ქვეყნის შიდა და გარე გამოწვევებიდან გამომდინარე ხელს ვაწერ ამ დოკუმენტს. "პირველივე დღიდან ნათელი იყო, რომ მმართველი გუნდი ერთპარტიული კონსტიტუციისთვის ეზადებოდა. მე და ჩემი გუნდი ვაფიქსირებდით მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ კონსტიტუცია ყველასია და ვცდილობდით მიგვეღო თანხმობის დოკუმენტი. ქართული ოცნება ვერ გასცდა ტრადიციას, როცა ერთპარტიულ კონსტიტუციას იღებდნენ. ქვეყნის შიდა და გარე გამოწვევებიდან გამომდინარე ხელს ვაწერ ამ დოკუმენტს. 