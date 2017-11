კობახიძე გიორგი მარგველაშვილს სპეკულაციაში ადანაშაულებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze [2] => girogi-margvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190653 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze [2] => girogi-margvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190653 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze [2] => girogi-margvelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze [2] => girogi-margvelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190653) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10533,8259,21386) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 190665 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-24 19:27:00 [post_date_gmt] => 2017-11-24 15:27:00 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, კრიზისების მართვის საბჭოს ნაცვლად ახალი სისტემა შეიქმნება. მის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები უახლოეს მომავალში დაიწყება. “ჩვენ გვექნება თანამშრომლობა აღმასრულებელ ორგანოსთან, მთავრობასთან და ბუნებრივია, ამ კონსულტაციების საფუძველზე, ჩამოყალიბდება ახალი სისტემა, რომელიც უპასუხებს იმ გამოწვევებს, რომლებიც დაკავშირებულია კრიზისებთან. ამასთან დაკავშირებით, უახლოეს მომავალში დაიწყება კონსულტაციები და ამის საფუძველზე ჩამოყალიბდება შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმები“,- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძის განმარტებით, ამ სისტემამ კრიზისებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს. იყო კითხვები კრიზისების მართვის საბჭოსთან დაკავშირებით, მათ შორის, ეფექტიანობის კუთხით და ამიტომაც დადგა დღის წესრიგში რეფორმირების საკითხი. ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ და რეფორმირება უნდა მოხდეს ამ სისტემის- აცხადებს ირაკლი კობახიძე [post_title] => კრიზისების მართვის საბჭოს ნაცვლად ახალი სისტემა შეიქმნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => krizisebis-martvis-sabchos-nacvlad-akhali-sistema-sheiqmneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 19:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 15:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190665 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 190480 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-24 15:19:04 [post_date_gmt] => 2017-11-24 11:19:04 [post_content] => ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის დროს დაკავებულს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა. სასამართლომ ამით პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. შუამდგომლობის განხილვისას ბრალდების მხარემ რა არგუმენტები წარუდგინა სასამართლოს უცნობია, რადგან სხდომა დახურული იყო. [gallery royalslider="1" ids="190500,190501,190502"] [post_title] => ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაკავებულს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => antiteroristuli-operaciis-dros-dakavebuls-aghkvetis-ghonisdziebad-patimroba-sheefarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 17:03:38 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 13:03:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 190469 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-24 15:12:12 [post_date_gmt] => 2017-11-24 11:12:12 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლოში სპეცოპერაციის დროს დაკავებულის პროცესის ფარგლებში პროკურორმა, ირაკლი მარშანიამ, განაცხადა, რომ მოკლულთა ცხედრების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს. „არის თუ არა ლიკვიდირებული ჩატაევი, ვერ გეტყვით, ცხედრების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს. რაც შეეხება დაკავებულს, ბრალდებული ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა და ჰქონდა შეიარაღება, ეს დადასტურებულია მტკიცებულებებით,“ - განაცხადა მარშანიამ. პროკურორმა არ დაასახელა, რომელ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანდა დაკავებული ან დანაშაული სად იგეგმებოდა, საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე 21-22 ნოემბერს მიმდინარე სპეცოპერაციის დაკავებულ პირს, რომელიც გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთის მოქალაქე აღმოჩნდა, ბრალი პროკურატურამ გუშინ წაუყენა. სპეცოპერაცია, რომელიც 20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, 22 ნოემბერს საღამოს დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულია 1 ადამიანი, ხოლო სამი მოკლულია. სპეცოპერაციის დროს, სამართალდამცველებსა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს შორის შეტაკებას ერთი სპეცრაზმელი ემსხვერპლა, ოთხი კი დაიჭრა. [post_title] => არის თუ არა ლიკვიდირებული ჩატაევი, ვერ გეტყვით - პროკურორი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-tu-ara-likvidirebuli-chataevi-ver-getyvit-prokurori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 15:12:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 11:12:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190469 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 190665 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-24 19:27:00 [post_date_gmt] => 2017-11-24 15:27:00 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, კრიზისების მართვის საბჭოს ნაცვლად ახალი სისტემა შეიქმნება. მის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები უახლოეს მომავალში დაიწყება. “ჩვენ გვექნება თანამშრომლობა აღმასრულებელ ორგანოსთან, მთავრობასთან და ბუნებრივია, ამ კონსულტაციების საფუძველზე, ჩამოყალიბდება ახალი სისტემა, რომელიც უპასუხებს იმ გამოწვევებს, რომლებიც დაკავშირებულია კრიზისებთან. ამასთან დაკავშირებით, უახლოეს მომავალში დაიწყება კონსულტაციები და ამის საფუძველზე ჩამოყალიბდება შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმები“,- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძის განმარტებით, ამ სისტემამ კრიზისებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს. იყო კითხვები კრიზისების მართვის საბჭოსთან დაკავშირებით, მათ შორის, ეფექტიანობის კუთხით და ამიტომაც დადგა დღის წესრიგში რეფორმირების საკითხი. ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ და რეფორმირება უნდა მოხდეს ამ სისტემის- აცხადებს ირაკლი კობახიძე [post_title] => კრიზისების მართვის საბჭოს ნაცვლად ახალი სისტემა შეიქმნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => krizisebis-martvis-sabchos-nacvlad-akhali-sistema-sheiqmneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-24 19:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-11-24 15:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190665 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 202 [max_num_pages] => 68 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8066086f5ed9d27962410c48cfefb25e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )