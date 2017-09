კოხტას მთაზე კვლავ ძლიერი დაკვამლიანება შეინიშნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-kokhtas-mtebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160711 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-kokhtas-mtebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160711 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18822 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-kokhtas-mtebshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-kokhtas-mtebshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160711) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18822) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160483 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 12:35:37 [post_date_gmt] => 2017-09-06 08:35:37 [post_content] => „ართანაში, კოხტას მთაზე ცეცხლის ღია კერები აღარ არის,“ - ამის შესახებ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელმა, თორნიკე გვაზავამ, განაცხადა. მისი თქმით, ხანძრის კერებთან ცოცხალი ძალის მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. "ართანაში ცეცხლის ღია კერები აღარ გვაქვს. ცოცხალი ძალა შესულია, როგორც მაშველები, ასევე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. მობილიზებულია რეგიონის მეტყევეები და მოხალისეები. ხანძარი ლოკალიზაციისკენ მიდის და, ვფიქრობთ, საღამოსკენ უკვე სრულად იქნება ლოკალიზებული. სამი ვერტმფრენი მუშაობს დილიდან - ორი ირანის და ერთი ქართული," - განაცხადა გვაზავამ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით, ხანძრის სრულ ლოკალიზებასა და სალიკვიდაციო სამუშაოების დაწყებას ქარი უშლის ხელს. "სალიკვიდაციო სამუშაოები შეიძლება დღესაც დაიწყოს, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ქარზე. ქარი გვიშლის ხელს სრულად ლოკალიზებაში," - განაცხადა თორნიკე გვაზავამ. კოხტას მთაზე ცეცხლის ღია კერები აღარ არის „კოხტას მთებში ცეცხლის, დაახლოებით, 8-9 კერაა", - ამის შესახებ კახეთის სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელმა, დავით ხატიაშვილმა, განაცხადა. ხატიაშვილის ინფორმაციით, სტიქიის ზონაში ვითარება რთულია, რადგან ცეცხლი ტყეს მიუვალ ადგილას უკიდია. მისივე თქმით, შემთხვევის ადგილამდე სპეციალური ტექნიკის მიყვანა შეუძლებელია, ასევე შეუძლებელია ტყეში გზის გაჭრაც. „70 გრადუსიანზე მეტი დახრილობა აქვს, კლდოვანია ეს ფერდა და ცოცხალ ძალას ადგილზე მუშაობა უჭირს. ამიტომ შს სამინისტრომ ჩამოიყვანა განსაკუთრებულ დავალებათა სამსახური. მობილიზებულები არიან და უკვე დაიწყეს მუშაობა. ვერტმფრენებმაც დაიწყეს მუშაობა. მოვიდა ორი ირანული ვერტმფრენი და ისინიც დაიწყებენ მუშაობას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა ცეცხლის ლოკალიზებისთვის," - აცხადებს დავით ხატიაშვილი. ამ დრომდე უცნობია ხანძრის მასშტაბები. კოხტას მთებში ხანძრის ჩაქრობა უკვე მესამე დღეა, ვერ ხერხდება. რთული რელიეფის გამო სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ ცეცხლის ლოკალიზება გაჭირდეს. ხანძრის წინააღმდეგ ოპერაციაში დილიდან ჩართულია ავიაციაც. ხანძრის გაჩენის ერთ-ერთ მიზეზად მეხის ჩამოვარდნა სახელდება.

კოხტას მთებში ცეცხლის, დაახლოებით, 8-9 კერაა "ართანაში ცეცხლის ღია კერები აღარ გვაქვს. ცოცხალი ძალა შესულია, როგორც მაშველები, ასევე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. მობილიზებულია რეგიონის მეტყევეები და მოხალისეები. ხანძარი ლოკალიზაციისკენ მიდის და, ვფიქრობთ, საღამოსკენ უკვე სრულად იქნება ლოკალიზებული. სამი ვერტმფრენი მუშაობს დილიდან - ორი ირანის და ერთი ქართული," - განაცხადა გვაზავამ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით, ხანძრის სრულ ლოკალიზებასა და სალიკვიდაციო სამუშაოების დაწყებას ქარი უშლის ხელს. "სალიკვიდაციო სამუშაოები შეიძლება დღესაც დაიწყოს, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ქარზე. ქარი გვიშლის ხელს სრულად ლოკალიზებაში," - განაცხადა თორნიკე გვაზავამ. 