კოლეჯის ტიპის განათლების სისტემის ხიბლი – გადავა თუ არა საქართველო კოლეჯურ სწავლებაზე

საგნის „მე და საზოგადოება" სწავლა დაიწყება, თუმცა, განათლების სამინისტრო ყველა ნაბიჯს გადადგამს, რომ „არაფერი ისეთი არ იყოს სახელმძღვანელოებში", - ამის შესახებ მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. "ყველა დოკუმენტი, რომელიც შექმნილია სასწავლო გეგმაში, საგნის სტრუქტურა და პროგრამა შეთანხმებულია პრაქტიკულად ყველა მხარესთან, მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ ჩართული, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ა.შ. ის მასალები, რომელსაც აქციაზე ავრცელებდნენ რომელიღაც ჩვენთვის უცნობი წიგნიდან არის, რომელიც ნამდვილად მიუღებელია იმ ფორმით, რა ფორმითაც ვრცელდებოდა. ჩვენი საზოგადოებისთვის რაც იქნება მიუღებელი, რა თქმა უნდა, არაფერი უნდა მოხვდეს სასწავლო პროგრამაში. საგნის სწავლება დაიწყება, თუმცა წინასწარ ყველა ნაბიჯს გადავდგამთ, რომ არაფერი ისეთი არ იყოს ამ საგანში და ამ სახელმძღვანელოებში, რაც იქნება მიუღებელი მოსწავლეების ოჯახებისთვის", - განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. საგნის სკოლებში შეტანის მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ეს დისციპლინა „ლგბტ თემის მიერ არის შეკვეთილი", მათ რამდენიმე დღის წინ საპროტესტო აქციაც გამართეს. "ახალ განცხადებაში, მოგეხსენებათ, ტონალურობა, ასე რომ ვთქვათ, შემსუბუქდა შედარებით, ანუ თარგმანის ამბავია. მოგეხსენებათ, რომ "იმედგაცრუება" შეიძლება ძლიერ ზმნად გამოვიყენოთ და შეიძლება სუსტად. მთავარი ის არის, რომ როგორც ბატონი ბუკიკიო, ასევე ვენეციის კომისია, ასევე ჩვენი გუნდი და ყველა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა, დარწმუნებულია, რომ გადაწყვეტილება უნდა მოინახოს კონსენსუსით ვენეციის კომისიასთან და მათი მოსაზრებები აუცილებლად გასათვალისწინებელია. როგორც მის გამოსვლაში იყო ნათქვამი, სათაურად მედიაში "იმედგაცრუება" გამოიტანეს, რა თქმა უნდა, თუმცა ისიც თქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ეს სათაურში არ მოხვდა. ასე რომ, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ გადაწყვეტილება იქნება შეთანხმებული, მიღწეული", - განაცხადა განათლების მინისტრმა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ბათუმში განაცხადა, რომ პროპორციული სისტემის შემოღების 2024 წლამდე გადავადების გამო ის "დამწუხრებული და იმედგაცრუებულია." 