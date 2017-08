კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.3 მლრდ ლარით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => komercia [2] => aqtivi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156934 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => komercia [2] => aqtivi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156934 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 180 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => banki [1] => komercia [2] => aqtivi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => banki [1] => komercia [2] => aqtivi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156934) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18585,180,15794) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150582 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-02 12:34:10 [post_date_gmt] => 2017-08-02 08:34:10 [post_content] => ინგლისის ბანკის თანამშრომლები 50 წლის განმავლობაში პირველად გაიფიცნენ. სააგენტო „Reuters”-ის ინფორმაციით, გაფიცვას ბანკის ყველა თანამშრომელი, მათ შორის უსაფრთხოება და მომსახურე პერსონალიც შეუერთდა. საპორტესტო აქცია 1 აგვისტოს დაიწყო და ის 3 დღეს გასტანს. ბანკის თანამშრომლები ბანკის ცენტრალური ოფისის წინ შეიკრიბნენ და მათი მთავარი მოთხოვნა ხელფასების გაზრდაა. როგორც ბანკირები აცხადებენ, მათი ანაზღაურება შეიძლება ითქვას, რომ სასაცილოც კია და წელიწადში 20 ათას ფუნტ სტერლინგს არ აღემატება. სწორედ ამიტომ, დირექტორთა საბჭოს მათი მოთხოვნების განხილვა მოუწევს. სასაცილო ხელფასი: ინგლისში ბანკირები გაიფიცნენ ვითიბი ბანკის საზაფხულო აქცია გაგრძელდა

"ვითიბი ბანკის" საზაფხულო აქცია ერთი თვით გაგრძელდა. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობეს, საზაფხულო აქციის ფარგლებში შესაძლებელია სესხის აღება დაბალი საპროცენტო განაკვეთით და სამ თვიანი საშეღავათო პერიოდით, რაც გულისხმობს, რომ სესხის გადახდას იწყებთ სამი თვის შემდეგ. "ამასთან ერთად ყველა მსესხებელს ვითიბი ბანკი საჩუქრად გადასცემს 3 თვის დაზღვევას. საზაფხულო აქციის პირობები ვრცელდება სამომხმარებლო, იპოთეკური, ავტო სესხებით და ექსპრეს განვადებით სარგებლობისას", - აცხადებენ "ვითიბი ბანკში". მათივე ცნობით, აქციის ფარგლებში განახლებული პირობები მოქმედებს სამომხმარებლო სესხებზე, მაქსიმალური თანხა შეადგენს 45000 ლარს, სესხის აღება შესაძლებელია ხუთ წლამდე ვადით.

PLUS კატალოგის განსაკუთრებულ საჩუქრებზე - სხვადასხვა პროდუქტსა და მომსახურებაზე;

უფასო მგზავრობაზე;

ინტერნეტბანკისა და საქართველოს ბანკის გადახდის აპარატის გამოყენებით კომუნალური მომსახურების, მობილურის, სახლის ტელეფონის, ინტერნეტისა და საკაბელო ტელევიზიის ბალანსზე;

ბენზინგასამართ სადგურში საწვავზე;

სუპერმარკეტსა და აფთიაქში სხვადასხვა პროდუქციაზე;

სწრაფი კვების ობიექტში სასურველ პროდუქტზე.

საქართველოს ბანკმა მომხმარებელთან ურთიერთობის პროგრამა წარადგინა

საქართველოს ბანკმა მომხმარებელთან ურთიერთობის პროგრამა, სახელწოდებით PLUS-ი წარადგინა. როგორც ბანკში აცხადებენ, ურთიერთობის პროგრამა PLUS-ი სპეციალურად საქართველოს ბანკის მომხმარებლებისთვის შეიქმნა, სწორედ მათთვის, საბანკო პროდუქტებთან ერთად, ბევრ ბენეფიტსა და PLUS-ებს მოიცავს. "ურთიერთობის პროგრამაში ჩართვა დღეიდან არის შესაძლებელი, მომხმარებელი მხოლოდ უნდა ეწვიოს საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრს და სრულიად უფასოდ ჩაერთოს PLUS-ის პროგრამაში. სერვისცენტრშივე მას გადაეცემა PLUS-ის საბანკო ბარათი და PLUS სტატუსი: PLUS CLASSIC-ი, PLUS SILVER-ი ან PLUS GOLD-ი. მომხმარებელი სტატუსის შესაბამისად ისარგებლებს: საბანკო, ჯანმრთელობის თუ სადაზღვევო სტატუს უპირატესობებით. ამავე დროს, საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო თუ საკრედიტო ბარათის და PLUS ბარათის გამოყენებით დააგროვებს PLUS-ებს, რომელთა გადაცვლაც შესაძლებელია:

PLUS კატალოგის განსაკუთრებულ საჩუქრებზე - სხვადასხვა პროდუქტსა და მომსახურებაზე;

უფასო მგზავრობაზე;

ინტერნეტბანკისა და საქართველოს ბანკის გადახდის აპარატის გამოყენებით კომუნალური მომსახურების, მობილურის, სახლის ტელეფონის, ინტერნეტისა და საკაბელო ტელევიზიის ბალანსზე;

ბენზინგასამართ სადგურში საწვავზე;

სუპერმარკეტსა და აფთიაქში სხვადასხვა პროდუქციაზე;

სწრაფი კვების ობიექტში სასურველ პროდუქტზე.

ურთიერთობის პროგრამაში ჩართული მომხმარებელი PLUS-ების დაგროვებას შეძლებს: საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით ყოველ გადახდილ 1 ლარზე, ანაგრიშზე განთავსებულ თვის საშუალო ნაშთზე, მეგობრების მოწვევისას და საქართველოს ბანკის პროდუქტების შესახებ გაწეული რეკომენდაციისას. აღსანიშნავია, რომ ყველა, ვინც 3 აგვისტოს ჩათვლით ჩაერთვება ურთიერთობის პროგრამა PLUS-ში, საჩუქარად მიიღებს welcome PLUS-ებს", - ნათქვამია საქართველოს ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, დაგროვილი PLUS-ების შესამოწმებლად საკმარისია მომხმარებელმა აკრიფოს SMS ტექსტი – PLUS და გაგზავნოს ნომერზე – 4444. დამატებითი ინფორმაცია ურთიერთობის პროგრამა PLUS-ის შესახებ იხილეთ: plus.ge