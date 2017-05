კომპანიებს ღვინის საზღვარგარეთ გატანაში საპარტნიორო ფონდი დაეხმარება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => chinetis-bazari [3] => ghvinis-kompaniebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127805 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => chinetis-bazari [3] => ghvinis-kompaniebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127805 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1026 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => chinetis-bazari [3] => ghvinis-kompaniebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => eqsporti [2] => chinetis-bazari [3] => ghvinis-kompaniebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127805) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10343,1779,15401,1026) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127633 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-04 17:13:43 [post_date_gmt] => 2017-05-04 13:13:43 [post_content] => ქართული გუდის ყველი ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავიდა. პროდუქცია, რომელიც თუშეთში კოოპერატივ „ალაზნისთავის“ მიერ მზადდება, კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში უკვე იყიდება. როგორც ”ფორტუნას” კოოპერატივის დამფუძნებელმა გიორგი აბულიძემ განუცხადა, ცხვრის გუდის ყველზე აშშ-ში მოთხოვნა ძირითადად ქართველი, რუსი და ებრაელი ემიგრანტების მხირად არის. ”ყველის პირველი პარტია აშშ-ში 2016 წლის შემოდგომაზე გავაგზავნეთ და იქ დიდი მოწონება დაიმსახურა. მოლაპარაკებები მიმდინარეობას სხვა ქვეყნებთანაც, ჩვენი პროდუქციის გატანა უახლოეს პერიოდში რუსეთსა და ისრაელში იგეგმება ”, - აღნიშნა აბულიძემ. მისივე ინფორმაციით, კოოპერატივი ”ალაზნისთავი” ყველის საწარმოს თუშეთში, გომეწრის ხეობაში ფლობს. კოოპერატივამდე 15 კილომეტრის მანძილზე მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია. შესაბამისად, პროდუქციის ტრანსპორტირება ცხენების საშუალებით ხდება. ”რაც შეეხება წარმოებას, ვფლობთ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საწარმოს და ყველს სურსათის უვნებლობის ყველა სტანდარტის დაცვით ვამზადებთ. ამ ეტაპზე გვაქვს ყველის ოთხი სახეობა, ესენია: სვილობი, ლარტუშო, დოვნა და ჩოგი”, - განმარტა კოოპერატივის დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, ”ალაზნისთავი” ყველს როგორც ცხვრის, ისე ძროხის რძისგან აწარმოებს. საწარმოს წლიური წარმადობა ჯერჯერობით 11 ტონაა, თუმცა წარმადობის გაზრდა იგეგმება. როგორც გიორგი აბულიძე ამბობს, ადგილობრივ ბაზარზე ამ ეტაპზე ”ალაზნისთავის” გუდის ყველი სუპერმარკეტების ქსელ "ევროპროდუქტში” იყიდება. სამომავლოდ კი სხვა ქსელების ათვისებაც განიხილება. ამასთან, კოოპერატივის დამფუძნებელი ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიებასაც გეგმავს, მათ შორის ევროპის ქვეყნების. ცნობისთვის, თუშეთში გუდის ყველის მწარმოებელი კოოპერატივი ”ალაზნისთავი” 2015 წელს ჩამოყალიბდა. [post_title] => ქართული გუდის ყველი კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-gudis-yveli-kaliforniasa-da-niu-iorkshi-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 17:18:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 13:18:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127633 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127646 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 13:52:54 [post_date_gmt] => 2017-05-04 09:52:54 [post_content] => საპარტნიორო ფონდმა ისრაელის ორ კომპანიასთან - Aquamaof Aquaculture Technologies და JVS I.G. Capital Investment ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმით გათვალისწინებულია, საქართველოში თევზის მეურნეობის მოწყობა. მემორანდუმის ფარგლებში იგეგმება, ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მეურნეობის აშენება, სადაც მოხდება რამდენიმე სახეობის თევზის წარმოება და გადამუშავება, როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოური ბაზრებისთვის. სპეციალიტები რომლებიც საწარმოში დასაქმდებიან, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იქნებიან გადამზადებულნი. „თევზის წარმოების კუთხით ჩვენი ქვეყანა შეუდარებელია, მიხარია რომ ჩვენი წყლის რესურსების ათვისება ამ კუთხითაც მოხდება. მემორანდუმი, რომელსაც დღეს მოვაწერეთ ხელი, ისეთი პროექტის განხორციელებას გულისხმობს, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებს დანერგავს თევზის წარმოებაში, რაც ადგილობრივი ბაზრისთვის სიახლე იქნება, ეს კი კონკურენტუნარიანობას გაზრდის და დარგს განავითარებს,“ განაცხადა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ. პარტნიორი მხარე ვალდებულებას იღებს გამოიკვლიოს სექტორი და წარმოადგინოს პროექტის დეტალური საინვესტიციო გეგმა, ხოლო საპარტნიორო ფონდი როგორც ადგილობრივი პარტნიორი პროექტის განხილვის და მოწონების შემდგომ ჩაერთვება პროექტის განხორციელებაში. [post_title] => საქართველოში თევზის მეურნეობა მოეწყობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-tevzis-meurneoba-moewyoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 13:52:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 09:52:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127646 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127425 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 18:10:21 [post_date_gmt] => 2017-05-03 14:10:21 [post_content] => საპარტნიორო ფონდი 5 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებს - ფონდმა ხელი მოაწერა შპს „ლოპოტა ინვესტმენტთან“ პარტნიორთა შეთანხმებას, რომელიც ლოპოტას ტბაზე არსებული სასტუმროს გაფართოებას ითვალისწინებს. ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო. სასტუმრო კომპლექსის გაფართოება ითვალისწინებს დამატებით 85 სასტუმრო ნომერს, ადმინისტრაციულ შენობას, 300 ადგილიან საკონფერენციო დარბაზს, შატოს, რესტორანს, კაფე-ბარს, ფიტნეს კლუბს, დახურულ და ღია საცურაო აუზებს. გიორგი კვირიკაშვილმა სასტუმრო კომპლექსის არსებული ინფარსტრუქტურა დაათვალიერა. მან იმედი გამოთქვა, რომ გაფართოების შემდეგ, მრავალფუნქციური კომპლექსი კიდევ უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავს. "მალე ჩვენ გვექნება პრაქტიკულად სრულიად ახალი, გაცილებით უფრო მასშტაბური, დახვეწილი, ყველა კომპონენტის მქონე ტურისტული მიმართულება-ლოპოტა, სადაც განთავსდება საკონფერენციო დარბაზები,საცურაო აუზები, იქნება ღვინის წარმოება და შატო. ეს არის ინვესტიცია სახელმწიფოსთან ერთად და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტია. ამ კომპლექსის განვითარება არის კერძო ბიზნესის დამსახურება, სახელმწიფო წაეხმარა იმ ნაწილში, რომლის განვითარებაც საჭიროდ ჩათვალა,"- განაცხადა პრემიერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. საპარტნიორო ფონდმა „ლოპოტა ინვესტმენტთან“ ერთად უკვე დააფუძნა ერთობლივი კომპანია - შპს ლოპოტა. სამშენებლო სამუშაოებს შეასრულებს კომპანია CIC, ხოლო მშენებლობას ზედამხედველობას გაუწევს კომპანია Colliers. მშენებლობაზე რამდენიმე ათეული ადამიანია დასაქმებული. სასტუმროს გახსნა 2018 წლის ბოლოს იგეგმება. [post_title] => საპარტნიორო ფონდი ლოპოტას განვითარებისთვის 5 მლნ დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sapartnioro-fondi-lopotas-ganvitarebistvis-5-mln-dolaris-investicias-ganakhorcielebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 18:10:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 14:10:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127425 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127633 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-04 17:13:43 [post_date_gmt] => 2017-05-04 13:13:43 [post_content] => ქართული გუდის ყველი ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავიდა. პროდუქცია, რომელიც თუშეთში კოოპერატივ „ალაზნისთავის“ მიერ მზადდება, კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში უკვე იყიდება. როგორც ”ფორტუნას” კოოპერატივის დამფუძნებელმა გიორგი აბულიძემ განუცხადა, ცხვრის გუდის ყველზე აშშ-ში მოთხოვნა ძირითადად ქართველი, რუსი და ებრაელი ემიგრანტების მხირად არის. ”ყველის პირველი პარტია აშშ-ში 2016 წლის შემოდგომაზე გავაგზავნეთ და იქ დიდი მოწონება დაიმსახურა. მოლაპარაკებები მიმდინარეობას სხვა ქვეყნებთანაც, ჩვენი პროდუქციის გატანა უახლოეს პერიოდში რუსეთსა და ისრაელში იგეგმება ”, - აღნიშნა აბულიძემ. მისივე ინფორმაციით, კოოპერატივი ”ალაზნისთავი” ყველის საწარმოს თუშეთში, გომეწრის ხეობაში ფლობს. კოოპერატივამდე 15 კილომეტრის მანძილზე მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია. შესაბამისად, პროდუქციის ტრანსპორტირება ცხენების საშუალებით ხდება. ”რაც შეეხება წარმოებას, ვფლობთ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საწარმოს და ყველს სურსათის უვნებლობის ყველა სტანდარტის დაცვით ვამზადებთ. ამ ეტაპზე გვაქვს ყველის ოთხი სახეობა, ესენია: სვილობი, ლარტუშო, დოვნა და ჩოგი”, - განმარტა კოოპერატივის დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, ”ალაზნისთავი” ყველს როგორც ცხვრის, ისე ძროხის რძისგან აწარმოებს. საწარმოს წლიური წარმადობა ჯერჯერობით 11 ტონაა, თუმცა წარმადობის გაზრდა იგეგმება. როგორც გიორგი აბულიძე ამბობს, ადგილობრივ ბაზარზე ამ ეტაპზე ”ალაზნისთავის” გუდის ყველი სუპერმარკეტების ქსელ "ევროპროდუქტში” იყიდება. სამომავლოდ კი სხვა ქსელების ათვისებაც განიხილება. ამასთან, კოოპერატივის დამფუძნებელი ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიებასაც გეგმავს, მათ შორის ევროპის ქვეყნების. ცნობისთვის, თუშეთში გუდის ყველის მწარმოებელი კოოპერატივი ”ალაზნისთავი” 2015 წელს ჩამოყალიბდა. [post_title] => ქართული გუდის ყველი კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-gudis-yveli-kaliforniasa-da-niu-iorkshi-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 17:18:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 13:18:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127633 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 236 [max_num_pages] => 79 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 03873db56d69b0bb0ff30961d2d5bffe [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )