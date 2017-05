კონკურენტი თურქეთი მოკავშირე გახდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => produqcia [2] => agrosursati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133840 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => produqcia [2] => agrosursati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133840 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8513 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => produqcia [2] => agrosursati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-davitashvili [1] => produqcia [2] => agrosursati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133840) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15999,8513,10773) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133554 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-23 16:06:56 [post_date_gmt] => 2017-05-23 12:06:56 [post_content] => საქართველოსა და თურქეთს აქვთ შესაძლებლობა, თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადავიდნენ და იმ საერთაშორისო ბაზრებზე, სადაც საქართველო თავისუფალი სავაჭრო ურიერთობის შეთანხმებით სარგებლობს, ერთობლივად მოახდინონ აგროსასურსათო პროდუქციის პოზიციონირება , - ამის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. დავითაშვილი საქართველოში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, თურქეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და მესაქონლეობის მინისტრს, ფარუქ ჩელიქს შეხვდა. „სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა აქტიურად დაეხმაროს ბიზნესსექტორს. ჩვენ გვაქვს მზაობა, აგრარული მიმართულებით თურქეთის მხარესთან ერთობლივი პროექტები განვახორციელოთ. სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობა ორგანიზაციული საკითხების რეგულაციაში, ამ თანამშრომლობის ფარგლებში უფრო მეტი შედეგის მიღების შესაძლებლობას მოგვცემს“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. თურქეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და მესაქონლეობის მინისტრმა, ფარუქ ჩელიქმა კი აღნიშნა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა თურქეთში საქონლის ხორცის ექსპორტი, მეთხილეობა და სანერგე მეურნეობები. მინისტრის განცხადებით, ორივე ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურებმა ხელი უნდა შეუწყონ ბიზნესწრეების მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნას და აგრარული დარგი კიდევ უფრო მომგებიანად აქციონ. „ჩვენს ქვეყნებსა და მთავრობებს შორის უკანასკნელ პერიოდში ჩამოყალიბდა ისეთი პოლიტიკური ურთიერთობა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების ზრდასა და იმ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას, რაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გვაქვს“, - განაცხადა ფარუქ ჩელიქმა. შეხვედრაზე მინისტრებმა სამომავლო თანამშრომლობის ტექნიკური დეტალების მოგვარების გზები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს მხრიდან აგრარულ დარგში თურქეთის გამოცდილების გაზიარების საკითხის მნიშვნელობასაც. მიმდინარე წლის, მარტში თებერვალთან შედარებით, სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი შემცირდა. ამის შეხაბ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბოლო 1 თვეში ინდექსი 1,4 %-ით შემცირდა, ხოლო 2016 წლის მარტთან შედარებით ინდექსი გაზრდილია 9,1 %- ით. "წინა თვესთან შედარებით, ფასები შემცირდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე 1,3%-ით. ფასების კლება დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (-1,5 პროცენტი) და ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (-1,0 პროცენტი). სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია: ფასები შემცირდა 4,5 %-ით", - ნათქვამია საქსტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე: გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია: ფასები გაიზარდა 8,6 პროცენტით, ფასები გაიზარდა ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (38,4 პროცენტი), ასევე კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (7,8 პროცენტი). ფასები ტექსტილსა და საფეიქრო ნაწარმზე შემცირდა 23,1 პროცენტით; ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი: ფასები გაიზარდა 10,6 პროცენტით. ხოლო სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციაში ფასები გაიზარდა 12,6 პროცენტით. რა გაგვიძვირდა და გაგვიიაფდა მარტში? ჩინური ნაწარმი ყოველწლიურად 100 000 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი ხდება. ჩინური პროდუქცია ძალიან დაბალი ფასებით გამოირჩევა, ამიტომ მთელ მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ახალმა შოკისმომგვრელმა კვლევამ კი აჩვენა, რომ მოთხოვნადი წარმოება მილიონობით ადამიანს აზარალებს. დასავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტის სპეციალისტების დასკვნით, ფაბრიკა-ქარხნები, რომელიც ჩინეთის ტერიტორიაზე ასე მრავლადაა გავრცელებული, ჰაერის დაბინძურების მთავარი მიზეზია. ქვეყანაში გარემო იმდენადაა დაბიძნურებული, რომ არამხოლოდ სხვადასხვა დაავადებებს, არამედ ხშირად სიკვდილიანობასაც კი იწვევს. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2007 წლიდან - დღემდე 3,45 მილიონი ჩინელი სწორედ ჰაერის დაბინძურების გამო გარდაიცვალა. რაც შეეხება სავაჭრო ურთიერთობებს, ქვეყანა პროდუქციას მსოფლიოს 228 ქვეყანაში, საკმაოდ წარმატებით ყიდის. საქართველოსა და თურქეთს აქვთ შესაძლებლობა, თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადავიდნენ და იმ საერთაშორისო ბაზრებზე, სადაც საქართველო თავისუფალი სავაჭრო ურიერთობის შეთანხმებით სარგებლობს, ერთობლივად მოახდინონ აგროსასურსათო პროდუქციის პოზიციონირება , - ამის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. დავითაშვილი საქართველოში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, თურქეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და მესაქონლეობის მინისტრს, ფარუქ ჩელიქს შეხვდა. „სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა აქტიურად დაეხმაროს ბიზნესსექტორს. ჩვენ გვაქვს მზაობა, აგრარული მიმართულებით თურქეთის მხარესთან ერთობლივი პროექტები განვახორციელოთ. სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობა ორგანიზაციული საკითხების რეგულაციაში, ამ თანამშრომლობის ფარგლებში უფრო მეტი შედეგის მიღების შესაძლებლობას მოგვცემს", - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. თურქეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და მესაქონლეობის მინისტრმა, ფარუქ ჩელიქმა კი აღნიშნა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა თურქეთში საქონლის ხორცის ექსპორტი, მეთხილეობა და სანერგე მეურნეობები. მინისტრის განცხადებით, ორივე ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურებმა ხელი უნდა შეუწყონ ბიზნესწრეების მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნას და აგრარული დარგი კიდევ უფრო მომგებიანად აქციონ. „ჩვენს ქვეყნებსა და მთავრობებს შორის უკანასკნელ პერიოდში ჩამოყალიბდა ისეთი პოლიტიკური ურთიერთობა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების ზრდასა და იმ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას, რაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გვაქვს", - განაცხადა ფარუქ ჩელიქმა. შეხვედრაზე მინისტრებმა სამომავლო თანამშრომლობის ტექნიკური დეტალების მოგვარების გზები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს მხრიდან აგრარულ დარგში თურქეთის გამოცდილების გაზიარების საკითხის მნიშვნელობასაც.

ჩინური ნაწარმი ყოველწლიურად 100 000 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი ხდება. ჩინური პროდუქცია ძალიან დაბალი ფასებით გამოირჩევა, ამიტომ მთელ მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ახალმა შოკისმომგვრელმა კვლევამ კი აჩვენა, რომ მოთხოვნადი წარმოება მილიონობით ადამიანს აზარალებს. დასავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტის სპეციალისტების დასკვნით, ფაბრიკა-ქარხნები, რომელიც ჩინეთის ტერიტორიაზე ასე მრავლადაა გავრცელებული, ჰაერის დაბინძურების მთავარი მიზეზია. ქვეყანაში გარემო იმდენადაა დაბიძნურებული, რომ არამხოლოდ სხვადასხვა დაავადებებს, არამედ ხშირად სიკვდილიანობასაც კი იწვევს. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2007 წლიდან - დღემდე 3,45 მილიონი ჩინელი სწორედ ჰაერის დაბინძურების გამო გარდაიცვალა. რაც შეეხება სავაჭრო ურთიერთობებს, ქვეყანა პროდუქციას მსოფლიოს 228 ქვეყანაში, საკმაოდ წარმატებით ყიდის.

ჩინური პროდუქცია ხალხს კლავს 