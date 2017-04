კონსტიტუციის ახალი პროექტი არის მთლიანად ორიენტირებული ქვეყნის გრძელვადიან, სტაბილურ განვითარებაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze [1] => konstituciis-proeqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124608 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze [1] => konstituciis-proeqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124608 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3521 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze [1] => konstituciis-proeqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archil-talakvadze [1] => konstituciis-proeqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124608) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3521,15005) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123544 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-19 13:49:54 [post_date_gmt] => 2017-04-19 09:49:54 [post_content] => საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა და ოპოზიციის ბოიკოტი ვეღარ იქნება, ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა. ,,როცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა, ბოიკოტი ვეღარ იქნება. განცხადებები მოვისმინე, რომ გარკვეული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ, რომ ამ კონსტიტუციაზე პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთო. არ არის პრობლემა, პასუხისმგებლობას ჩვენ ავიღებთ იმაზე, რასაც გავაკეთებთ. ათწლეულების განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ, კონტექსტ-კონტექსტ შეცვლილი კონსტიტუცია იყო, რომლის ნაწილები იმის მიხედვით იცვლებოდა, თუ ვის რა ინტერესები ჰქონდა, სახელმწიფო მართვის თვალსაზრისით. ეს დამოკიდებულება თანმიმდევრულ და გრძელვადიან სტაბილურ განვითარებაზე გათვლილი კონსტიტუციით იცვლება. ფაქტია, რომ კომისიის საქმიანობაში უპრეცედენტო ჩართულობა იყო და ამ პროცესში უმრავლესობასთან ერთად ოპოზიცია მონაწილეობდა. 22 აპრილს შემაჯამებელი სხდომა შედგება, რის შემდეგაც სახალხო განხილვების ეტაპზე გადავალთ, სადაც ხალხის აზრი და მათი პოზიციები გაზიარებული იქნება. პარლამენტში ეს დოკუმენტი ყველა პროცედურის დაცვით განიხილება“, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. ”ევროპული საქართველო” და ”დემოკრატიული მოძრაობა” სავარაუდოდ, დღეს, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვების თაობაზე განცხადებას გააკეთებენ. [post_title] => კომისიამ მუშაობა დაასრულა, ბოიკოტი ვეღარ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => komisiam-mushaoba-daasrula-boikoti-veghar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 13:49:54 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 09:49:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123544 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 112440 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-02 22:25:17 [post_date_gmt] => 2017-03-02 18:25:17 [post_content] => ”ქართული ოცნების” ერთ-ერთი ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, ვერანაირი გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის ჟურნალისტების დამოუკიდებელ და პროფესიულ საქმიანობას. მისი თქმით, დამოუკიდებელი, ობიექტური, ჟურნალისტიკა და კრიტიკული მედიის ფუნქციონირება, პირველ რიგში სჭირდება ხელისუფლებას. "კიდევ ერთხელ დარწმუნებული ვარ, რომ ვერანაირი გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის ჟურნალისტების დამოუკიდებელ და პროფესიულ საქმიანობას, მათ შორის ”რუსთავი 2“-ის ჟურნალისტების. საპარლამენტო უმრავლესობის ვერც ერთი ცალკე აღებული პირი ვერ შეძლებს, კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ღირებულება, რომელიც აქვს მთელ გუნდს - მედიის თავისუფლებისადმი მხარდაჭერა”, - განაცხადა თალაკვაძემ. [post_title] => არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, კრიტიკული მედიის ფუნქციონირება, პირველ რიგში სჭირდება ხელისუფლებას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => archil-talakvadzis-ganckhadebit-kritikuli-mediis-funqcionireba-pirvel-rigshi-schirdeba-khelisuflebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-03 08:30:59 [post_modified_gmt] => 2017-03-03 04:30:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112440 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 104316 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-26 14:43:09 [post_date_gmt] => 2017-01-26 10:43:09 [post_content] => ისეთ დარღვევებზე, რომელიც ავარიების ხშირი მიზეზია, ადმინისტრირება შესაძლოა, გამკაცრდეს - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა. თალაკვაძის თქმით, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში რეფორმის პაკეტის განხილვა საგაზაფხულო სესიის დაწყებისთანავე იგეგმება. „ადმინისტრირება შესაძლოა, გამკაცრდეს ისეთ დარღვევებზე, რომელიც ავარიების ხშირი მიზეზია - სიჩქარის გადაჭარბება, არასწორი მანევრირება, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართვა და სხვა. მოხდება მართვის მოწმობის გამოცდის გადატანა რეალურ მოძრაობაში, რაც მართვის მოწმობას გახდის უფრო საიმედოს და მძღოლების საწყის კვალიფიკაციას უფრო მაღალს”, - განაცხადა დეპუტატმა. ამასთან, განიხილება უკონტაქტო პატრულირების დანერგვაც, რაც ევროპასა და ამერიკაში აპრობირებული მოდელია და სამოქალაქო მანქანებით, რომელთაც სპეციალური ნიშანი აქვს მხოლოდ უკანა მხარეს და რომელსაც ასევე საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი მართავს. „ეს სისტემა საგზაო უსაფრთხოებას და ჩვენს მოქალაქეებს დაიცავს მაშინაც კი, როცა დამრღვევ მძღოლს ჰგონია, რომ საპატრულო ეკიპაჟი ახლოს არ არის. შესაძლოა, მოხდეს სიჩქარის მოძრავი დეტექტორების გამოყენება. დღეს ასეთი დეტექტორები მხოლოდ სტაციონარულად, ბოძებზე არის დამაგრებული და დამრღვევი მძღოლები ხშირად სიჩქარეს ანელებენ ბოძთან გავლისას. მომავალში შესაძლოა, გადასატანი დეტექტორები იქნას გამოყენებული, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ადგილას იქნება განთავსებული. უნდა მოხდეს ქალაქების და გზების დაფარვა ახალი, “ჭკვიანი” ვიდეოკამარებით, რომელთა მონტაჟიც უკვე დაწყებულია. ეს ვიდეოკამერები რეაგირებას მოახდენს დარღვევებზე და იქნება ჩართული ოპერატიული მართვის ერთიან ცენტრში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახლახან შექმნა რეფორმის ფარგლებში. ამ სისტემას ექნება საგრძნობი პრევენციული ეფექტი“, - აღნიშნა მან. [post_title] => არასწორ მანევრირებასა და ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართვაზე სანქციები, შესაძლოა, კიდევ გამკაცრდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => araswor-manevrirebasa-da-alkoholis-zemoqmedebis-qvesh-martvaze-sanqciebi-shesadzloa-kidev-gamkacrdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-26 14:48:10 [post_modified_gmt] => 2017-01-26 10:48:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104316 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123544 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-19 13:49:54 [post_date_gmt] => 2017-04-19 09:49:54 [post_content] => საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა და ოპოზიციის ბოიკოტი ვეღარ იქნება, ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა. ,,როცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა, ბოიკოტი ვეღარ იქნება. განცხადებები მოვისმინე, რომ გარკვეული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ, რომ ამ კონსტიტუციაზე პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთო. არ არის პრობლემა, პასუხისმგებლობას ჩვენ ავიღებთ იმაზე, რასაც გავაკეთებთ. ათწლეულების განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ, კონტექსტ-კონტექსტ შეცვლილი კონსტიტუცია იყო, რომლის ნაწილები იმის მიხედვით იცვლებოდა, თუ ვის რა ინტერესები ჰქონდა, სახელმწიფო მართვის თვალსაზრისით. ეს დამოკიდებულება თანმიმდევრულ და გრძელვადიან სტაბილურ განვითარებაზე გათვლილი კონსტიტუციით იცვლება. ფაქტია, რომ კომისიის საქმიანობაში უპრეცედენტო ჩართულობა იყო და ამ პროცესში უმრავლესობასთან ერთად ოპოზიცია მონაწილეობდა. 22 აპრილს შემაჯამებელი სხდომა შედგება, რის შემდეგაც სახალხო განხილვების ეტაპზე გადავალთ, სადაც ხალხის აზრი და მათი პოზიციები გაზიარებული იქნება. პარლამენტში ეს დოკუმენტი ყველა პროცედურის დაცვით განიხილება“, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. ”ევროპული საქართველო” და ”დემოკრატიული მოძრაობა” სავარაუდოდ, დღეს, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვების თაობაზე განცხადებას გააკეთებენ. [post_title] => კომისიამ მუშაობა დაასრულა, ბოიკოტი ვეღარ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => komisiam-mushaoba-daasrula-boikoti-veghar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 13:49:54 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 09:49:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123544 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4ea05c5ae5f3ac02c71e497718390d08 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )