კონსტიტუციის ახალი რედაქციით ოპოზიციის როლი და შესაძლებლობები ძლიერდება- გიორგი კვირიკაშვილი

"კონსტიტუცია უნდა ყოფილიყო ყველას კუთვნილება, თუმცა სამწუხაროდ, დღეს ჩვენ მივიღეთ დოკუმენტი, რომელიც ერთი პარტიის გარდა არავისი არ არის. ეს არის გაშვებული ისტორიული შანსი - ერთხელ, ჩვენთან შექმნილიყო თანხმობის კონსტიტუცია, თანხმობის დოკუმენტი და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაგვედგა დემოკრატიული წეს-წყობილებისკენ", - განაცხადა ანა დოლიძემ. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია, დაადებს თუ არა პრეზიდენტი კონსტიტუციის პროექტს ვეტოს. საქართველოს პარლამენტმა ახალი კონსტიტუცია მესამე მოსმენით მიიღო. კენჭისყრისთვის რეგისტრაცია 119 დეპუტატმა გაიარა, საიდანაც 117-მა ხმა მისცა ახალ კონსტიტუციას. ამ 117-ში ერთი დეპუტატი "პატრიოტთა ალიანსიდანაა". "როგორც ბოლო ნაბიჯი კონსესუსის მიღწევის გზაზე, ჩვენ შევთანხმდით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, პრეზიდენტის არა ხუთი წლით, არამედ 6 წლით პირდაპირი წესით არჩევას, რათა 2024 წელს, როცა პროპორციულ წესსზე გადასვლა მოხდება, ერთთდროულად მოხდეს პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევის წესზე გადასვლა. თავისთავად პროპორციულ პარლამენტზე გადასვლა არის უდიდესი ნაბიჯი დემოკრტიის განვითარებისთვის ქვეყანაში და ასეთი რამ მიუღწეველი იყო წლების განმავლობაში ყველა ოპოზიციისთვის, ვინც კი ოპოზიციაში ყოფილა. "ამას გარდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო კონსიტუციაში შეტანილი, როგორიცაა სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისების აკრძალვა მოქალაქეობის არქმონე პირებზე, ეს არის საპარლამენტო ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვნად გაზრდა უფლებების, ქორწინების დეფინიციასთან დაკავშირებით საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნის გათვალისწინება. ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია, თამამად ვთქვათ, რომ კონსტიტუცია, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ, მთლიანად პასუხობს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს და ქვეყნის განვითარების დღის წესრიგს. დიდი იმედი მაქვს, რომ მესამე მოსმენით კენჭი ეყრება ამ დოკუმენტს,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. 