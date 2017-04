კონსტიტუციის ახალი ვერსია არ უწყობს ხელს ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსს – პრეზიდენტის პრესსპიკერი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-mishveladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125353 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-mishveladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125353 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 294 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eka-mishveladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eka-mishveladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125353) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (294) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119981 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-04 15:40:39 [post_date_gmt] => 2017-04-04 11:40:39 [post_content] => პრეზიდენტის პრესსპიკერი ეკა მიშველაძე IRI-ს კვლევებთან დაკავშირებით ამბობს, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას კვლევები აინტერესებს, რადგან "ისინი აჩვენებენ და ასახავენ გარკვეულ ტენდენციებს". “ზოგადად ჩვენ ვენდობით კვლევებს, გვაინტერესებს, რადგან ისინი ასახავენ რაღაც გარკვეულ ტენდენციებს. რა თქმა უნდა, მე ციფრებზე კომენტარს არ და ვერ გავაკეთებ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, როგორ ვაანალიზებთ თუნდაც მსგავს კვლევებს ჩვენ აქ, გუნდში. ხდება არა იმ კონკრეტული კვლევების გაანალიზება მხოლოდ, არამედ ამ ტენდენციის უფრო ნათელი სურათის დასახატად წინა კვლევების შედარებაც და შესაბამისად, ეს ანალიზი ჩვენთვის არის ძალიან საინტერესო”, - განაცხადა ეკა მიშველაძემ. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კვლევებს ენდობა : "ისინი ასახავენ რაღაც გარკვეულ ტენდენციებს"

ეკა მიშველაძის სარჩელი საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. სარჩელის მიხედვით, მიშველაძე სამსახურში დაბრუნებას, კომპენსაციას და დისკრიმინაციის შედეგად მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვდა. მოსამართლე ასმათ კოხრეიძემ დაადგინა, რომ ეკა მიშველაძეს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კომპენსაციის სახით 30 ათასი ლარი უნდა გადაუხადოს, გარდა ამისა, უკანონოდ ცნო 11 თებერვლის ბრძანება მიშველაძის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელი სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და მის სააპელაციოში გასაჩივრებას აპირებს. „ცხადია, არ ვეთანხმებით გადაწყვეტილებას, რადგან სასამართლოს მოტივაცია აშკარად მიუღებელია ჩვენთვის. რაც მთავარია,ს ასამართლომ დისკრიმინაციის მოტივი მთლიანად გამორიცხა, რაზეც ქალბატონი ეკა აფუძნებდა არგუმენტაციას. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მიშველაძის სამსახურში აღდგენასთან დაკავშირებით საუბარი არ არის," - განაცხადა დიმიტრი ბერძენიშვილმა. თავად ეკა მიშველაძე სასამართლოს გადაწყვეტილბით კმაყოფილია. „მთავარი არის ის, რომ სასამართლომ აღიარეა ჩემი გათავისიუფლება მოხდა უკანონოდ. რაც შეეხება დანარჩენს, მორალური ზიანი და ა.შ. არის მეორეხარისხოვანი. სასამართლოიმ დაადგინა, რომ ეკა მიშველაძის საზმაუდან გათავისუფლება მოხდა უკანონოდ, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება და ნიშნავს იმას, რომ სამართალი სადღაც მაინც არსებობს," - აღნიშნა მიშველაძემ. სასამართლომ ეკა მიშველაძის ტელევიზიიდან გათავისუფლება უკანონოდ ცნო

პრეზიდენტის პრესსპიკერი, ეკა მიშველაძის თქმით, ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, რომელიც ბათუმში მომხდარ ვანდალიზმში მონაწილეობდა. მიშველაძე ამბობს, რომ პრეზიდენტი ელოდება სიტუაციის კარგ ანალიზს და დამნაშავეების გამოვლენას. "ამ საკითხზე ვარაუდებს ვერ გამოვთქვამთ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ როგორც კი ის სცდება საზღვრებს, საჭიროა დროული და სწორი რეაგირება. ასევე ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ ვაკჰანალიაში მონაწილეობდა. ველით სიტუაციის კარგ ანალიზს დასაწყისიდან ბოლომდე", - განაცხადა მიშველაძემ. ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯოს ყველა - ეკა მიშველაძე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კვლევებს ენდობა : "ისინი ასახავენ რაღაც გარკვეულ ტენდენციებს"