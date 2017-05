კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებები შევა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126853 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126853 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9386 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126853) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9386) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124804 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-24 12:24:01 [post_date_gmt] => 2017-04-24 08:24:01 [post_content] => ჩვენი ამოცანაა, რომ საქართველო ევროპის საბჭოს მონოტორინგის ეტაპიდან გადავიდეს პოსტმონიტორინგის ეტაპზე, რასაც ვიმსახურებთ დემოკრატიული განვითარების დონით, - „ინტერპრესნიუსის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, რომელიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის მუშაობაში მონაწილეობს. "ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ვაპირებთ როგორც საკომიტეტო, ასევე, პლენარულ სესიაზე დაგეგმილ განხილვებში. ამ სესიებზე მონაწილეობისთვის ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა არის ის, რომ საქართველო მონოტორინგის ეტაპიდან გადავიდეს პოსტმონიტორინგის ეტაპზე, რასაც ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს თავისი დემოკრატიული განვითარების დონით", - განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სტრასბურგში 24-28 აპრილს იმართება. ცნობისთვის, როგორც ევროპის საბჭოს საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, ევროპის საბჭო მხარს უჭერს საქართველოს ორგანიზაციის სტანდარტებთან დაახლოების პროცესში დემოკრატიის განვითარების, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცების მიმართულებით. მონიტორინგის საგანგებო მექანიზმების საშუალებით საბჭო თვალყურს ადევნებს საქართველოს პროგრესს ამ სფეროებში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, მათ შორის, რეგულარულად ამზადებს საქართველოს, როგორც წევრი ქვეყნის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის ანგარიშებს. საქართველო საპარლამენტო ასამბლეაზე წარმოდგენილია დელეგაციით, რომელიც 5 ძირითადი და 5 სათადარიგო წევრისაგან შედგება. "ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ვაპირებთ როგორც საკომიტეტო, ასევე, პლენარულ სესიაზე დაგეგმილ განხილვებში. ამ სესიებზე მონაწილეობისთვის ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა არის ის, რომ საქართველო მონოტორინგის ეტაპიდან გადავიდეს პოსტმონიტორინგის ეტაპზე, რასაც ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს თავისი დემოკრატიული განვითარების დონით", - განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სტრასბურგში 24-28 აპრილს იმართება. ცნობისთვის, როგორც ევროპის საბჭოს საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, ევროპის საბჭო მხარს უჭერს საქართველოს ორგანიზაციის სტანდარტებთან დაახლოების პროცესში დემოკრატიის განვითარების, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცების მიმართულებით. მონიტორინგის საგანგებო მექანიზმების საშუალებით საბჭო თვალყურს ადევნებს საქართველოს პროგრესს ამ სფეროებში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, მათ შორის, რეგულარულად ამზადებს საქართველოს, როგორც წევრი ქვეყნის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის ანგარიშებს. საქართველო საპარლამენტო ასამბლეაზე წარმოდგენილია დელეგაციით, რომელიც 5 ძირითადი და 5 სათადარიგო წევრისაგან შედგება. 