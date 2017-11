“კორკოტოიდებს არსებობის და შეხედულებების ქონის სრული უფლება აქვთ, მაგრამ ქათმისმსროლელების წესიერ საზოგადოებაში შემოშვება არ შეიძლება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => gia-nodia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183961 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => gia-nodia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183961 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12177 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => gia-nodia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => gia-nodia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183961) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18990,12177) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174142 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-11 21:14:51 [post_date_gmt] => 2017-10-11 17:14:51 [post_content] => ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინათინ ბოკუჩავა თბილისის საკრებულოსთან გუშინ განვითარებულ მოვლენებს სოციალურ ქსელ Facebook-ზე ეხმიანება. დეპუტატმა მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადა. ამასთან, აქციასთან დაკავშირებით გამოთქმულ მოსაზრებებს უპასუხა და აღნიშნავა, რომ მწუხარებას გამოთქვამს იმ ადამიანების გამო , ვინც მისი პოლიტიკური გუნდის მმართველობის პერიოდში უსამართლობა იწვნია. "ზოგს დაუწერია, მაგალითად, ნარმანიას მოადგილეს, ნინა ხატისკაცს, ჩვენ ქმრებს რომ აკავებდნენ კარგი იყოო? ხოდა ნინა, ნინოებო ზოგადად, და სხვებო - მეუღლეებო, დედებო, დებო, ოჯახის წევრებო და მეგობრებო - თუ ვინმემ უსამართლობა იწვნია ჩემი პოლიტიკური გუნდის მმართველობის დროს, ვწუხვარ. ხოლო მათ კი, ვინც ბავშვებს ახრჩობდით პოლიტიკური ქულებისთვის, ბეიზბოლის “ბიტებით” დარბოდით, მოსკოვიდან ფულს იღებდით და სხვაგვარად ძირს უთხრიდით ქართული სახელმწიფოს იდეას, კვლავ გეტყვით, რომ თქვენ ქვეყნის სირცხვილი ხართ და უკლებლივ ყველა, აღმოჩნდებით პოლიტიკურ სანაგვეზე", - წერს თინა ბოკუჩავა. https://www.facebook.com/tina.bokuchava.5/posts/10155824605488410 [post_title] => "თუ ვინმემ უსამართლობა იწვნია ნაციონალური მმართველობის დროს, ვწუხვარ..." [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-vinmem-usamartloba-iwvnia-nacionaluri-mmartvelobis-dros-vwukhvar-tinatin-bokuchava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 21:15:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 17:15:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174142 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173778 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-10 22:31:45 [post_date_gmt] => 2017-10-10 18:31:45 [post_content] => რუსკა მაყაშვილი გუშინ, 9 ოქტომბერს ბიჭის დედა გახდა. მსახიობი შვილთან ერთად გადაღებულ პირველ ფოტოს აქვეყნებს და გულშემატკივრებს მილოცვებისთვის მადლობას უხდის. You who I am mommy now!!'დიდი მადლობა მეგობრებო ესეთი გულრწფელი მოლოცვებისთვის! რა დავწერო არ ვიცი,რა ვთქვა არ ვიცი , არცერთი სიტყვა და არცერთი ემოცია არ შეესაბამება იმ მდგომარეობას რაც მე და სანდროს დაგვეთხლიშა თავზე:)) ⭐️ იცოდეთ ილია რა ტკბილია ⭐️ - წერს მსახიობი https://www.facebook.com/RuskaMakashviliOfficial/photos/a.627548400621756.1073741835.199369403439660/1598807126829207/?type=3&theater 