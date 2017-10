კორპორაცია CJIC-ი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე კაპიტალდაბანდებას გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti [2] => udzravi-qoneba [3] => kapitali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182269 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti [2] => udzravi-qoneba [3] => kapitali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182269 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1026 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti [2] => udzravi-qoneba [3] => kapitali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => chineti [2] => udzravi-qoneba [3] => kapitali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182269) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1088,16138,1026,1379) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180822 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-27 11:06:22 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:06:22 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალი ბოლო 1 წლის მონაცემებით, 275 მილიონი დოლარით გაიზარდა. Bloomberg Billionaires Index-ის მონაცემების თანახმად, საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის ქონება 5,72 მილიარდ დოლარს შეადგენს. გამოცემას მცირე ინფორმაციაც აქვს დატანილი ბიზნესმენთან დაკავშირებით, სადაც ივანიშვილის ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისა და პოლიტიკური კარიერის მოკლე ისტორიაა ასახული. აღნიშნული ინფორმაცია "ბლუმბერგის" სტატისტიკაშია მოყვანილი, სადაც პლანეტის 500 ყველაზე მდიდარი ადამიანის სიაა გამოქვეყნებული. სიაში პირველ ადგილს ბილ გეითსი იკავებს 88 მილიარდი დოლარით. Bloomberg: ივანიშვილის ქონება 275 მილიონი დოლარით გაიზარდა OPIC-ის მმართველმა დირექტორმა ქენეთ ენჯელმა აღნიშნა, რომ „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია“ პროექტისთვის 10 მილიონი აშშ დოლარის გამოყოფას გეგმავს. ფონდში გამართულ შეხვედრაზე, ასევე განიხილეს „საპარტნიორო ფონდის“ ინვესტიცია ამერიკულ საინვესტიციო ფონდ Gazelle Finance-ში, რომელიც „საპარტნიორო ფონდისა“ და ამერიკული მხარის ინვესტიციებით შეიქმნა. მხარეებმა ისაუბრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ და საქართველოში OPIC-ის მონაწილეობით, ამერიკული საავადმყოფოების ოპერატორების შემოყვანის საკითხი განიხილეს. ამასთანავე, იმსჯელეს სხვადასხვა დარგში შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ, კერძოდ, სამშენებლო მასალების წარმოებისა და სამაცივრე მეურნების განვითარების მიმართულებით. „საპარტნიორო ფონდსა“ და აშშ-ის მთავრობის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებულია ურთიერთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოში ამერიკული კაპიტალის მონაწილეობით, OPIC-ისა და „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ პროექტების დაფინანსებას გულისხმობს. „საპარტნიორო ფონდი“ და „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია“ აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოს ეკონომიკაში ამერიკული კაპიტალის მონაწილეობის გასააქტიურებლად და ერთობლივად მუშაობენ ქართულ-ამერიკული პროექტების მოსაზიდად. „საპარტნიორო ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის, „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის" (OPIC) მმართველ დირექტორს მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსურ დარგში ქენეთ ენჯელს შეხვდა. მხარეებმა ფონდისა და OPIC-ის ერთობლივი პროექტების შესახებ ისაუბრეს და მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები დასახეს. შეხვედრაზე მხარეებმა აშშ-ის განვითარების ბანკის მიერ წინანდალში ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო „რედისონის" ფინანსირების საკითხი განიხილეს.

OPIC წინანდალში ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო „რედისონს"10 მილიონით დააფინანსებს [post_title] => ადგილები, სადაც სახელმწიფო ინვესტორებს უძრავ ქონებას სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => adgilebi-sadac-sakhelmwifo-investorebs-udzrav-qonebas-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 15:40:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 11:40:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179819 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180822 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-27 11:06:22 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:06:22 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალი ბოლო 1 წლის მონაცემებით, 275 მილიონი დოლარით გაიზარდა. Bloomberg Billionaires Index-ის მონაცემების თანახმად, საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის ქონება 5,72 მილიარდ დოლარს შეადგენს. გამოცემას მცირე ინფორმაციაც აქვს დატანილი ბიზნესმენთან დაკავშირებით, სადაც ივანიშვილის ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისა და პოლიტიკური კარიერის მოკლე ისტორიაა ასახული. აღნიშნული ინფორმაცია "ბლუმბერგის" სტატისტიკაშია მოყვანილი, სადაც პლანეტის 500 ყველაზე მდიდარი ადამიანის სიაა გამოქვეყნებული. სიაში პირველ ადგილს ბილ გეითსი იკავებს 88 მილიარდი დოლარით. Bloomberg: ივანიშვილის ქონება 275 მილიონი დოლარით გაიზარდა