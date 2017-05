კოსმონავტმა საოცარი ვიდეო გამოაქვეყნა: ღამის ევროპა კოსმოსიდან (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astronavti [1] => kosmosi [2] => kosmonavti [3] => dedamiwa [4] => evropa-kosmosidan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130668 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astronavti [1] => kosmosi [2] => kosmonavti [3] => dedamiwa [4] => evropa-kosmosidan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130668 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6652 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => astronavti [1] => kosmosi [2] => kosmonavti [3] => dedamiwa [4] => evropa-kosmosidan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => astronavti [1] => kosmosi [2] => kosmonavti [3] => dedamiwa [4] => evropa-kosmosidan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130668) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6652,15705,15706,15704,8185) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 71824 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-08-25 11:11:30 [post_date_gmt] => 2016-08-25 07:11:30 [post_content] => სტავროპოლის ხელისუფლებამ ბავშვები დააჯილდოვა, რომლებმაც ნორვეგიაში ტურნირზე ჩხუბი მოაწყვეს. პატარა ფეხბურთელები სამშობლოს სიყვარულისთვის წაახალისეს. ბავშვებს ჯილდო პირადად სტავროპოლის ადმინისტრაციის თავკაცმა ანდრეი ჯატდოევმა გადასცა და სამადლობელო წერილები და საჩუქრები ჩამოურიგა. „ჩვენი ბავშვები სწორად აღზარდეს, სამშობლოს სიყვარულის საუკეთესო ტრადიციებით. ნამდვილი პატრიოტი ყოველთვის მზადაა მამაცურად დაიცვას მშობლიური ქალაქის, მხარის და ქვეყნის ღირსება“, - თქვა თავადაც სწორად აღზრდილმა ჯატდოევმა. საქმე კი ისაა, რომ ნორვეგიაში ჩატარებულ ტურნირზე ინციდენტი მოხდა ადგილობრივ „ხერდსა“ და სტავროპოლის „კოსმოსის“ შეხვედრისას. ჩხუბი მას შემდეგ დაიწყო, რას უხეშობისთვის გაგდებული „კოსმოსის“ ერთ-ერთი ფეხბურთელი მოედანზე დაბრუნდა და კარატეს სტილში ერთ-ერთ ნორვეგიელს ჩასცხო. „კოსმოსს“ ტექნიკური წაგება და ჯარიმა 215 ევრო გამოუწერეს. გუნდი ტურნირიდანაც მოხსნეს, თუმცა როგორც ხედავთ, ეს რუსებს დიდად არ ანაღვლებთ. მთავარი ხომ სწორად აღზრდაა და აი საიდან იჩეკებიან წამდაუწუმ ახალი პუტინები: ეჩხუბე, ცემე, დაჩაგრე - ბავშვობიდან... [post_title] => რუსებს არაფერი ეშველებათ: ბავშვებო ეჩხუბეთ ყველას და ყოველთვის BBC-ს ინფორმაციით, მასთან ერთად საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს რუსი იური მალენჩენკო და ამერიკელი ტიმოტი კოპრიც ტოვებენ. კაფსულა ყაზახეთის სტეპებში 11:15 დაეშვება. ტიმ პიკი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე 186 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა და ბრიტანეთის კოსმოსური პროგრამის ისტორიაში პირველად ღია კოსმოსში გავიდა. ტიმ პიკი პირველი ასტრონავტიa, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე გააგზავნეს. [post_title] => ბრიტანელი ასტრონავტი კოსმოსურ სადგურზე გატარებული 186 დღის შემდეგ დედამიწაზე დაბრუნდა [post_title] => რუსებს არაფერი ეშველებათ: ბავშვებო ეჩხუბეთ ყველას და ყოველთვის