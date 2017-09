კრეატიული დიზაინი, რომელიც ჩემოდნის დაკარგვის შანსს ამცირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mogzauroba [2] => samgzavro-chanta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160814 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mogzauroba [2] => samgzavro-chanta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160814 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mogzauroba [2] => samgzavro-chanta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mogzauroba [2] => samgzavro-chanta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160814) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (796,181,7415) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160167 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 16:20:24 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:20:24 [post_content] => მოგზაურთა გზამკვლევმა Rough Guide მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქვეყნად შოტლანდია დაასახელა. ამის შესახებ გაზეთი Daily Record წერს. ექსპერტები ასეთ დასკვნამდე მკითხველების გამოკითხვის შედეგად მივიდნენ. კვლევის მონაწილეებმა ველური პლაჟები, ტბები და რეგიონის ციხესიმაგრეები გამოარჩიეს. „გვიხარია, რომ შოტლანდიამ ასეთი შესანიშნავი გამოხმაურებები მიიღო Rough Guide-ის მკითხველებისგან, თუმცა ეს არ არის სიურპრიზი მათთვის, ვინც ჩვენთან უკვე ნამყოფია“, - განაცხადა ნაციონალური ტურისტული ორგანიზაციის პრეზიდენტმა მალკოლმ როჰედმა. მეორე ადგილი კანადას ერგო, სამეულს კი ახალი ზელანდია ასრულებს. მეოთხე პოზიცია იტალიას ხვდა წილად, მეხუთე ადგილი კი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ დაიკავა. ათეულში ასევე ინდონეზია, ინგლისი, ისლანდია, აშშ და უელსი შედიან. Rough Guide-ის გზამკვლევები 1982 წლიდან გამოდის. ამ დროისათვის ისინი მთელს მსოფლიოში 200 მიმართულებას მოიცავენ. [post_title] => არის ასეთი ქვეყანა, მას შოტლანდია ქვია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-aseti-qveyana-mas-shotlandia-qvia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 16:20:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 12:20:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160082 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 13:12:44 [post_date_gmt] => 2017-09-05 09:12:44 [post_content] => ბრიტანულმა გამოცემა The Times–მა უქმეების გასატარებლად მსოფლიოს 30 საუკეთესო ქალაქი გამოავლინა. პირველი ადგილი ხორვატიის ქალაქმა ზადარმა დაიკავა, სადაც ისტორიული ნაწილი კარგად არის შენარჩუნებული. გარდა ამისა, The Times–ის რედაქტორები აღნიშნავენ, რომ ქალაქში საკმარისად ბევრი კაფე და სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოა. მეორე ადგილი სიაში მაკედონიურ ოჰრიდს ერგო, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შესული. აქ მეფე სამუელის ციხესიმაგრისა და ორჰიდის ტბის ნახვაა შესაძლებელი. სამეულს კიდევ ერთი ხორვატიული ქალაქი, პულა ასრულებს. აქ ტურისტებს გასაოცრად კარგად შემონახული ამფითეატრისა და ცენტრალური ბაზრის ნახვას ურჩევენ. ათეულში ასევე ფრანგული ქალაქი დინარი, მინსკი, ვარნა, იტალიური ოლიბია, ბრატისლავა, მალმიო და ესპანური ხერესი შედიან. საინტერესოა, რომ სიაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ქალაქი ქუთაისი (მე–19 ადგილი) და ესტონური ტალინი (27-ე ადგილი) მოხვდნენ. [post_title] => The Times–ის საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში ქუთაისი შევიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => the-times-is-sauketeso-qalaqebis-reitingshi-qutaisi-shevida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 13:12:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 09:12:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160082 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159668 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-04 13:16:37 [post_date_gmt] => 2017-09-04 09:16:37 [post_content] => „ალდაგის“ ახალი პროდუქტის - სამოგზაურო დაზღვევის პირობები ცნობილია. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, „ალდაგი“ ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე, სიახლეების დანერგვას აქტიურად აგრძელებს. ”მომხმარებლებისთვის ექსკლუზიური პროდუქტების შექმნა და თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისი პროექტების განხორციელება „ალდაგის“ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, სწორედ ამიტომ, „ალდაგი“ წარმოგიდგენთ სამოგზაურო დაზღვევის სრულიად ახალ პროდუქტს გამორჩეული პირობებით და დაფარვებით”, - ნათქვამია ”ალდაგის” ინფორმაციაში. როგორც „ალდაგში” განმარტავენ, ინდივიდუალური დაზღვევის ფარგლებში, „ალდაგი“ მომხმარებლებს სამოგზაურო დაზღვევის სამ განსხვავებულ ვერსიას სთავაზობს: „სტანდარტი“, „კომფორტი“ და „პრემიუმ“ პაკეტები სხავასხვა სადაზღვევო დაფარვებს მოიცავს, რაც სასურველი მომსახურების მიღების შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად ამარტივებს. კომპანიის ინფორმაციითვე, „ალდაგის“ ექსკლუზიური პროდუქტი სამედიცინო ხარჯების, ბარგის დაკარგვის, მგზავრობის ხარჯებისა და პერსონალური პასუხისმგებლობის დაზღვევას გულისხმობს. მომხმარებლებს აღნიშნული ხარჯები აუნაზღაურდებათ, მოგზაურობის დროს, შემდეგი რისკების დადგომისას: სამედიცინო ხარჯების დაფარვა - სასწრაფო სამედიცინო დახმარება; გადაუდებელი სტაციონარული მკურნალობა; გადაუდებელი ამბულატორიული მკურნალობა; გადაუდებელი სტომატოლოგიური მკურნალობა; გადაუდებეი ოფთალმოლოგიური მკურნალობა; რეპატრიაცია; ბარგის დაზღვევა - ბარგის დაკარგვა. მგზავრობის ხარჯების დაფარვა - მოგზაურობის გაუქმება; მოგზაურობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა; მოგზაურობის შეფერხება; უარი საზღვრის გადაკვეთაზე. პირველად, ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე, პერსონალური პასუხისმგებლობის დაზღვევა -მოგზაურობისას, მესამე პირისთვის მიყენებული სხეულის დაზიანების და/ან მატერიალური ქონების ფიზიკური დაზიანების ხარჯების დაფარვა. „ალდაგის“ ახალი სამოგზაურო დაზღვევის შეძენა შესაძლებელია ყველაზე მარტივად, სახლიდან გაუსვლელად, მხოლოდ ონლაინ და დღეში მხოლოდ 1 ლარად. „ალდაგი“ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, მარტივად, შეიძინონ ჯგუფური პოლისი და დაზოგონ დრო. ჩვენი სამოგზაურო დაზღვევა გათვლილია ნებისმიერი სეგმენტის მოგზაურზე. წლიური მულტი პოლისი მოქმედებს მათთვის, ვინც ხშირად მოგზაურობს, ხოლო, ერთჯერადი პოლისი მათთვის, ვინც კონკრეტული ვადით დაგეგმილი მოგზაურობისთვის ემზადება. ყველა, ვინც შეიძენს სამოგზაურო დაზღვევას დამატებით ისრაგებლებს ისეთი ბენეფიტებით, როგორიც არის: უფასო დაფარვები ბავშვებისთვის, დამატებითი დაფარვები ყველაზე დაბალ ფასად და სპეციალური ფასდაკლებები 60-დან 75 წლამდე მოგზაურთათვის“, - აღნიშნულია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. [post_title] => დაზღვევა გამგზავრებამდე 5 წუთით ადრე: ახალი პირობები და დაფარვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dazghveva-gamgzavrebamde-5-wutit-adre-akhali-pirobebi-da-dafarva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:18:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:18:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159668 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160167 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 16:20:24 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:20:24 [post_content] => მოგზაურთა გზამკვლევმა Rough Guide მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქვეყნად შოტლანდია დაასახელა. ამის შესახებ გაზეთი Daily Record წერს. ექსპერტები ასეთ დასკვნამდე მკითხველების გამოკითხვის შედეგად მივიდნენ. კვლევის მონაწილეებმა ველური პლაჟები, ტბები და რეგიონის ციხესიმაგრეები გამოარჩიეს. „გვიხარია, რომ შოტლანდიამ ასეთი შესანიშნავი გამოხმაურებები მიიღო Rough Guide-ის მკითხველებისგან, თუმცა ეს არ არის სიურპრიზი მათთვის, ვინც ჩვენთან უკვე ნამყოფია“, - განაცხადა ნაციონალური ტურისტული ორგანიზაციის პრეზიდენტმა მალკოლმ როჰედმა. მეორე ადგილი კანადას ერგო, სამეულს კი ახალი ზელანდია ასრულებს. მეოთხე პოზიცია იტალიას ხვდა წილად, მეხუთე ადგილი კი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ დაიკავა. ათეულში ასევე ინდონეზია, ინგლისი, ისლანდია, აშშ და უელსი შედიან. Rough Guide-ის გზამკვლევები 1982 წლიდან გამოდის. ამ დროისათვის ისინი მთელს მსოფლიოში 200 მიმართულებას მოიცავენ. [post_title] => არის ასეთი ქვეყანა, მას შოტლანდია ქვია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-aseti-qveyana-mas-shotlandia-qvia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 16:20:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 12:20:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 168 [max_num_pages] => 56 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => aff79371612cec4e1cc7529516dc1c98 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )