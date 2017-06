კრიმინალური პოლიციის კურატორი შს მინისტრი ხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kriminaluri-policia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137492 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kriminaluri-policia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137492 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kriminaluri-policia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kriminaluri-policia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137492) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (358,10038) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135648 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 11:57:52 [post_date_gmt] => 2017-06-01 07:57:52 [post_content] => ალბათობა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, თუმცა არსებობს, ამის შესახებ საქართველოს შს მინისტრმა განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესტან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართა. მღებრიშვილის თქმით, გამოძიება ჟურნალისტის გაუჩინარებისთანავე დაიწყო. „გამოძიების ფარგლებში კომუნიკაცია შედგა აზერბაიჯანულ მხარესთან, მივიღეთ ოფიციალური ინფორმაცია, რომ დაკავებულიქნა სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საქართველოს მხრიდან სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ საზღვრის გადაკვეთის და თანხის გადატანის გამო. საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია საზღვრის კონტროლს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს. აღნიშნული სტანდარტი გულისხმობს გამშვები პუნქტების გარდა ტერიტორიების, ე.წ. მწვანე ზოლის მორიგე ჯგუფების მიერ კონტროლს. ალბათობა იმისა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, მაგრამ არსებობს. აზერბაიჯანელი კოლეგების განცხადებით მუხთარლის შემთხვევაში ზუსტად მსგავს ფაქტთან გვაქვს საქმე. ეს არის საქმეში ერთადერთი ოფიციალური და სამართლებრივად გამყარებული გარემოება“, - განაცხადა მინისტრმა. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუხთარლის ჰქონდა საზღვრის გადაკვეთის წინასწარ შემუშავებული გეგმა და ეს არ იყო პირველი პრეცედენტი. შს მინისტრი ამბობს, რომ აღნიშნულ გარემოებებს ჯერ-ჯერობით ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს, ავთენტურობა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. მინისტრი ჯერ ვერ საუბრობს, ჰქონდა თუ არა წინასწარი ინფორმაცია აზერბაიჯანულ მხარეს, რომ მუხთარლი საზღვრის გადაკვეთას აპირებდა და ახორციელებდნენ თუ არა ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე გაძლიერებულ კონტროლს. „პარალელურად განსხვავებულ ვერსიას გვთავაზობენ მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა და ადვოკატი სადიკოვი. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ამბობს, რომ თბილისიდან ძალის გამოყენებით გაიტაცეს და ვარაუდობს, რომ შესაძლოა, საქართველოს სპეცსამსახურის წარმომადგენელი ყოფილიყვნენ. სამწუხაროდ მუხთარლის ადვოკატის განცხადება დაუსაბუთებლად იქნა ატაცებული გარკვეული პირების მხრიდან, ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ხდება ამ ვერსიის ტირაჟირება“, - განაცხადა მღებრიშვილმა. მინდა ყველას გვახსოვდეს, რომ გზა ევროპისკენ კანონის პატივისცემაზე გადის, - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფრენეციაზე განაცხადა. „ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოვიდა 700 300 განცხადება რეადმისიის თაობაზე და აქედან 95% დაკმაყოფილდა, რაც მოწმობს მჭიდრო თანამშრომლობას ევროკავშირის ქვეყნების სამართალდამცველ ორგანოებთან, როგორც ორმხრივი ხელშეკრულებების, ასევე ატაშეების დონეზე. ევროპელ პარტნიორებთან საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის გარღმავების მიმართულებით ასევე მნიშვნელოვანია ისტორიული შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპოლს შორის, რომელსაც ხელი 4 აპრილს მოეწერება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვხდებით ევროკავშირის ნაწილი სამართალდაცვით სფეროში, რაც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ და მინდა ყველას გვახსოვდეს, რომ გზა ევროპისკენ კანონის პატივისცემაზე გადის", - განაცხადა მღებრიშვილმა. 