კრიშტიანოს გამო დავეხმარები: ქალმა რონალდოსთან შეხვედრა ქველმოქმედებით იყიდა

ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის რეგულარული პირველობის მორიგი გათამაშება ორი საინტერესო შეხვედრით დაიწყო. მოქმედი ჩემპიონი "გოლდენ სტეიტ უორიორზი" შინ კიდევ ერთ ფავორიტს "ჰიუსტონ როკითსს" დაუხვდა. ოკლენდის Oracle Arena-ზე შეკრებილმა მაყურებელმა დრამატული საკალათბურთო სანახაობა იხილა. გოლდენ სტეიტი – ჰიუსტონი 121:122 (35:34, 36:28, 30:26, 20:34) სამი პერიოდის შემდეგ "მეომრები" 13 ქულას იგებდნენ და დრეიმონდ გრინს მუხლის ტრავმა რომ არ მიეღო, დიდი ალბათობით შეხვედრას წარმატებით დაასრულებდნენ. ამით კარგად ისარგებლეს ტეხასელებმა და სხვაობის თანდათან შემცირება იწყეს. საფინალო სირენამდე 2 წუთით ადრე "გოლდენ სტეიტი" მხოლოდ ქულას იგებდა (119:118), ფინიშამდე 44 წამით ადრე კი ჰიუსტონელები 122:121 დაწინაურდნენ. ასპარეზობის დასასრულამდე ეს ანგარიში არ შეცვლილა (ბოლო წამებზე სტეფ კარიმ სამიანი ააცილა) და "გოლდენ სტეიტმა" სეზონი მარცხით გახსნა. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ კევინ დურანტმა საფინალო სირენასთან ერთად ბურთი ჰიუსტონელთა კალათაში მოათავსა, თუმცა, მსაჯებმა ტყორცნა არ ჩათვალეს. ოკლენდელთაგან 23 ქულით ყველაზე შედეგიანი მსროლელი ნიკ იანგი გახლდათ. სტეფ კარის ანგარიშზე 22 ქულაა. დრეიმონდ გრინს სამმაგი დუბლის შესრულება არ დასცალდა - 28 წუთში მან 9 ქულა, 13 პასი და 11 მოხსნა შეასრულა. ზაზა ფაჩულიას რაც შეეხება, საქართველოს ნაკრების ყოფილმა წევრმა 10 წუთში 6 ქულა (ორიდან ორივე ტყორცნა და საჯარიმო ჩააგდო), 3 მოხსნა (სამივე საკუთარ ფარზე) და ერთი დაფარება მიითვალა. ფაჩულია ტრადიციულად სასტარტოში იყო. [post_title] => ჩემპიონმა წაგებით დაიწყო: ზაზას 10 წუთი და 6 ქულა
ავტორიტეტულმა ამერიკულმა ჟურნალმა "ფორბსმა" გამოაქვეყნა ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ცნობილი ევროპელების სია. ამ რეიტინგში სპორტსმენები ჭარბობენ და მათგან საუკეთესოა მადრიდის "რეალის" ფორვარდი კრიშტიანო რონალდო, რომელიც მეორე ადგილზე გავიდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, პორტუგალიელის შემოსავალმა 93 მილიონი დოლარი შეადგინა. კლასიფიკაციას სათავეში უდგას ჰარი პოტერის რომანების სერიის ავტორი, ბრიტანელი მწერალი ჯოან როულინგი - 95 მილიონი შემოსავლით. ტოპ-ხუთეულში სპორტსმენებიდან ასევე შესულია შვეიცარიელი ჩოგბურთელი როჯერ ფედერერი - 64 მილიონი დოლარით. TOP20-ში სპორტსმენთაგან ასევე შესულები არიან: გოლფისტი რორი მაკილროი (მე-9 ადგილი), მრბოლელები - ლუის ჰემილტონი (11) და სებასტიან ფეტელი (14), ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი (15), მრბოლელი ფერნანდო ალონსო (17), ფეხბურთელი გარეტ ბეილი (18), მებრძოლი კონორ მაკგრეგორი (19) და ფეხბურთელი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (20). [post_title] => რონალდო ცნობილ ევროპელებში სიმდიდრით მეორეა [post_title] => ხალხს ოლიმპიური თამაშები არ უნდა: ინსბრუკი ოლიმპიადის წინააღმდეგია
ავსტრიაში, ტიროლის მხარეში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების თანახმად, ტიროლის ფედერალური მიწის მოსახლეობა 2026 წელს ინსბრუკში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ჩატარების წინააღმდეგია. ავსტრიის ხელისუფლებამ ოლიმპიადის მასპინძლობის შესახებ ივნისში ინსბრუკის განაცხადი მოიწონა, თუმცა გადაწყდა, რომ ამ საკითხზე შემდგარიყო რეფერენდუმი. კენჭისყრა ავსტრიის საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით, 279 მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველთა 53,35 პროცენტმა ოლიმპიადის ჩატარების წინააღმდეგ მისცა ხმა. ინსბრუკში ზამთრის ოლიმპიადა ორჯერ 1964 და 1976 წლებში გამართულა. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა 2026 წლის ზამთრის ოლიმპიადის ქალაქის შესარჩევი განცხადებების მიღება სექტემბრის ბოლოს დაიწყო. სიონი (შვეიცარია), კალგარი (კანადა), ალმათი (ყაზახეთი), საპორო (იაპონია) და ერზრუმი (თურქეთი) - ეს იმ ქალაქთა ჩამონათვალია, რომლებიც სავარაუდო კანდიდატებად სახელდებიან. აშშ-ს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის, ლარი პრობსის განცხადების თანახმად, შესაძლოა, აშშ-მაც წამოაყენოს თავისი კანდიდატურა 2026 ან 2030 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობაზე. სოკ-ი კანდიდატი ქალაქების განაცხადების მიღებას 2018 წლის 31 მარტს დაასრულებს. რომელი გახდება 2026 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დედაქალაქი, 2019 წლის ივლისში სოკ-ის სესიაზე გაირკვევა. 