კრიშტიანოს ისევ ახალი ავტომობილი ჰყავს (ვიდეო)

ნეიმარის პსჟ-ში გადასვლას ერთი ამბავი მოყვა. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ბრაზილიელის სკანდალში გადაზრდილი ტრანსფერი შედგა, ის იყო, რომ ნეიმარს სურს ბოლოს და ბოლოს გამოვიდეს ლეო მესის ჩრდილიდან და თავად იბატონოს ფეხბურთის კაბადონზე. „ოქროს ბურთისკენ" მიმავალი გზა მესის გვერდის ავლით უფრო ახლოა. ამაზე ბრაზილიელ ვარსკვლავს თანაგუნდელებიც დასცინიან. აგერ ნახეთ მემი... [post_title] => მესის ჩრდილში: ნეიმარს თანაგუნდელები დასცინიან (ფოტო-იუმორი) ევროპა ლიგის მეორე ტურში მოედანზე ვიხილეთ ქართველებიც: საბა კვირკველია, გურამ კაშია და ჯაბა ჯიღაური. კვირკველიას "ლოკომოტივმა" ჯგუფურ ეტაპზე პირველი მატჩი მოიგო. "რკინიგზელებმა" მოსკოვში "ჟლინი" ადვილად დაამარცხეს მანუელ ფერნანდეშის ჰეთ-თრიქით (3:0). ქართველი ფეხბურთელი ტრადიციულად მასპინძელთა ძირითად შემადგენლობაში იყო და შეუცვლელად, მაღალ დონეზე გაისარჯა. "ლოკომოტივი" 4 ქულით ჯგუფში ლიდერია და სხვათა შორის, გოლიც არ გაუშვია. სამაგიეროდ, უქულოდ ასპარეზობს გურამ კაშიას "ვიტესი". ჰოლანდიური გუნდი საფრანგეთში, "ნიცასთან" დამარცხდა უშანსოდ – 0:3. "ვიტესის" ქართველი კაპიტანი 90 წუთი გაისარჯა. "ვიტესს" ორ ტურში ორი მარცხი აქვს. საერთოდ, აქ თითქმის ყველაფერი გარკვეულია: "ლაციო" და "ნიცა" 6-6 ქულით ლიდერობენ. დამარცხდა ჯაბა ჯიღაურის "ვარდარიც" – მაკედონიის ჩემპიონი ნორვეგიულ "რუსენბორგთან" სტუმრად ვერაფერს გახდა (1:3). ჯიღაურმა 90 წუთი ითამაშა და 41-ე წუთზე ყვითელ ბარათი მიიღო. "ვარდარი" ორი ტურის მერე 0 ქულით ბოლო ადგილზეა. "ბატეს" შემადგენლობაში ისევ არ ჩანს ვაკო გვილია. ქართველი ბოლო დროს განაცხადშიც ვერ ხვდება. ასე იყო ლონდონის "არსენალთან" მატჩშიც. მის გარეშე კი, ბელარუსებმა შინ ინგლისურ გუნდთან ვერაფერი გააწყვეს – 2:4. "ბატეს" 1 ქულა აქვს და მესამე პოზიციას იკავებს.

[post_title] => ზოგი იგებს, ზოგი აგებს: ქართველები ევროპა ლიგაზე

„გეზი ავიღეთ თბილისისკენ, ვუბრუნდებით მოედანს, ავტობუსი სწორად არის შერჩეული", - ამის შესახებ სოციალურ ქსელში იტალიელი ფეხბურთელი ფრანჩესკო ტოტი წერს, რომელიც 29 სექტემბერს, თბილისში მსოფლიო ვარსკვლავებთან ერთად საქველმოქმედო მატჩში მიიღებს მონაწილეობას. ტოტი აღნიშნულ სტატუსს ურთავს ფოტოს, რომელზეც ის ავტობუსში ზის. ავტობუსს მინაზე 10 ნომერი აწერია. ცნობისათვის, იტალიის საფეხბურთო ნაკრებში ფრანჩესკო ტოტი 10 ნომრით თამაშობდა. შეხვედრა სახელწოდებით „მსოფლიოს ვარსკვლავები საქართველოსთვის" თბილისში, დინამო არენაზე 21:00 საათზე დაიწყება. საქველმოქმედო თამაშის ბილეთების რეალიზაციიდან შემოსული თანხა ბორჯომის ტყის აღდგენას მოხმარდება. უკვე ცნობილია გუნდების შემადგენლობა, რომლებიც საქველმოქმედო შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას. [post_title] => გეზი თბილისისკენ: ფრანჩესკო ტოტი მოედანს თბილისში უბრუნდება [post_title] => მესის ჩრდილში: ნეიმარს თანაგუნდელები დასცინიან (ფოტო-იუმორი)

ნეიმარის პსჟ-ში გადასვლას ერთი ამბავი მოყვა. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ბრაზილიელის სკანდალში გადაზრდილი ტრანსფერი შედგა, ის იყო, რომ ნეიმარს სურს ბოლოს და ბოლოს გამოვიდეს ლეო მესის ჩრდილიდან და თავად იბატონოს ფეხბურთის კაბადონზე. „ოქროს ბურთისკენ" მიმავალი გზა მესის გვერდის ავლით უფრო ახლოა. ამაზე ბრაზილიელ ვარსკვლავს თანაგუნდელებიც დასცინიან. აგერ ნახეთ მემი...