კრიშტიანოს ჯერ დაუბადებელი შვილი უკვე გულშემატკივრობს: ორსული ჯორჯიანა კრიშტიანოს თამაშზე (ფოტოები)

ლეო მესიმ ლეგენდარულ მეკარეს, ჯანლუიჯი ბუფონს როგორც იქნა გაუტანა. ეს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურში მოხდა. არადა, აქამდე რამდენჯერაც შეხვედრილა ეს ორი მონსტრი ფეხბურთელი, გამარჯვებული მიკროდუელში მუდმივად იტალიელი გოლკიპერი გამოდიოდა. ამ ამბავს იუმორითაც შეხედეს და მესის წარმატება კარიკატურაშიც ასახეს. ეს დამთავრდა მესი სტერეოტიპებს ამსხვრევს გოლების გარდა, „იუვენტუსთან" შეხვედრაში მესის ის ეპიზოდიც არ გამორჩენიათ, რომელშიც ძალიან მიამსგავსეს ლეგენდარულ თანამემამულე დიეგო მარადონას. აგერ თავად ნახეთ მსგავსება. მესი სტერეოტიპებს ამსხვრევს: ლეო სუფთა მარადონაა (ფოტო-კარიკატურები)

ვარშავის "ლეგია" მთავარი მწვრთნელის გარეშე დარჩა. იაცეკ მაგიერა ცუდი შედეგების გამო გაათავისუფლეს, ხოლო მის სავარაუდო შემცვლელთა შორის თემურ ქეცბაიაც დაასახელეს. მეტიც, პოლონური "სპორტი" წერს, რომ 49 წლის ქართველი ყველაზე რეალური კანდიდატია. შეგახსენებთ, ქეცბაია ბოლოს რუსეთის პირველდივიზიონელი "ორენბურგის" თავკაცი გახლდათ, სადაც ორი თვე იმუშავა. თემურ ქეცბაია ლეგიაში მიდის

2017-2018 წლების ნამდვილი ჩემპიონთა ლიგა დაიწყო. ჯგუფური ეტაპის პირველი ტური ჩატარდა და თან როგორ. ლიგა რეკორდით დაიწყო: პირველი ტურის 16 მატჩში ჯამში 54 გოლი გავიდა. ლიგაზე სხვა რეკორდებიც დაფიქსირდა. „რეალისა" და „აპოელის" შეხვედრაში კრიაშტიანი რონალდომ ჩემპიონთა ლიგაზე თავისი 106-ე და 107-ე გოლები გაიტანა. რონალდომ ორი რეკორდი დაამყარა. მას ყველაზე მეტი პენალტი (12) აქვს გატანილი ტურნირზე, გარდა ამისა, 136-ედ გამოჩნდა ძირითად შემადგენლობაში, რაც ასევე სარეკორდო მაჩვენებელია. გარდა ამისა, „რეალმა" ზედიზედ 72-ე ოფიციალურ მატჩში გაიტანა გოლი და თავისივე რეკორდი გაახანგრძლივა. ბოლოს ზინედინ ზიდანის გუნდმა გოლის გატანა 2016 წლის 26 აპრილს, „მანჩესტერ სიტისთან" მატჩში (0:0) ვერ შეძლო. „პორტუს" (პორტუგალიელებმა მოულოდნელად „ბეშიქთაშთან" შინ 1:3 წააგეს) ესპანელმა მეკარემ იკერ კასილიასმა ჩემპიონთა ლიგაზე მე-19 სეზონი დაიწყო, რითაც „მანჩესტერ იუნაიტედის" ლეგენდის, რაიან გიგზის რეკორდი გაიმეორა. ესპანელი 1999-2000 წლების სეზონიდან თამაშობს ამ ტურნირზე და ჯამში 165 მატჩი დაუგროვდა. გოლი, ბევრი გოლი: ჩემპიონთა ლიგა რეკორდებით დაიწყო

ლეო მესიმ ლეგენდარულ მეკარეს, ჯანლუიჯი ბუფონს როგორც იქნა გაუტანა. ეს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურში მოხდა. არადა, აქამდე რამდენჯერაც შეხვედრილა ეს ორი მონსტრი ფეხბურთელი, გამარჯვებული მიკროდუელში მუდმივად იტალიელი გოლკიპერი გამოდიოდა. ამ ამბავს იუმორითაც შეხედეს და მესის წარმატება კარიკატურაშიც ასახეს. ეს დამთავრდა მესი სტერეოტიპებს ამსხვრევს გოლების გარდა, „იუვენტუსთან" შეხვედრაში მესის ის ეპიზოდიც არ გამორჩენიათ, რომელშიც ძალიან მიამსგავსეს ლეგენდარულ თანამემამულე დიეგო მარადონას. აგერ თავად ნახეთ მსგავსება. მესი სტერეოტიპებს ამსხვრევს: ლეო სუფთა მარადონაა (ფოტო-კარიკატურები)